Отзывы о работе компании СДЭК

ser-alex : om_87 : Увы, мы из региона России, в котором выбор очень ограничен!



Кто мешает отправлять до МСК консолидированный груз на курьерку, которая будет делать последнюю милю?



АУ ЛОГИКА ГДЕ? Сразу видно, что человек не из региона или не является продавцом!

Смело добавляется один день на Расконсолидацию! А потом еще 1-3 на доставку!



СПАСИБО!!! Уже испробовали! Отправили Магистральным экспрессом в МОСКВУ за 180 км!

ТРОЕ! ТРОЕ СУТОК! Этот самый экспресс шел до ПВЗ в МОСКВЕ!!!

При этом все это время писали и звонили на все возможные контакты! Все что мы получали - ОБЕЩАНИЯ!

Думали, что на 29 дек получим, ведь с авиамоторной посылка ушла!!! Но нет, привезли все посылки, кроме НАШЕЙ!!! ВОПРОС, ГДЕ ПОСЫЛКА была все это время?!

В итоге доставили, только на 30 к 17 часам!!! Чуть чуть и чуть не сорвали пред новогоднюю доставку! Подстава п...ц!



ЗНАЛИ БЫ! ПРИЕХАЛИ БЫ ЛИЧНО

Всего 2 часа в пути!



К слову снова похвалю ДПД! Доставили важный груз хз откуда! Раньше срока, хотя обещали по плану аж после Рождества



Вот объясните, как, как? Можно вести ГРУЗ внутри Москвы со склада на склад, ПОЧТИ ЧЕТВЕРО СУТОК?! АУ ЛОГИКА ГДЕ? Сразу видно, что человек не из региона или не является продавцом!Смело добавляется один день на Расконсолидацию! А потом еще 1-3 на доставку!СПАСИБО!!! Уже испробовали! Отправили Магистральным экспрессом в МОСКВУ за 180 км!ТРОЕ! ТРОЕ СУТОК! Этот самый экспресс шел до ПВЗ в МОСКВЕ!!!При этом все это время писали и звонили на все возможные контакты! Все что мы получали - ОБЕЩАНИЯ!Думали, что на 29 дек получим, ведь с авиамоторной посылка ушла!!! Но нет, привезли все посылки, кроме НАШЕЙ!!!ВОПРОС, ГДЕ ПОСЫЛКА была все это время?!В итоге доставили, только на 30 к 17 часам!!! Чуть чуть и чуть не сорвали пред новогоднюю доставку! Подстава п...ц!ЗНАЛИ БЫ! ПРИЕХАЛИ БЫ ЛИЧНОВсего 2 часа в пути!К слову снова похвалю ДПД! Доставили важный груз хз откуда! Раньше срока, хотя обещали по плану аж после РождестваВот объясните, как, как? Можно вести ГРУЗ внутри Москвы со склада на склад, ПОЧТИ ЧЕТВЕРО СУТОК?!