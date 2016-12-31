Отзывы о работе компании СДЭК - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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Тема:

Отзывы о работе компании СДЭК
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.5
голосов: 19
Дата: 17:34, Сб., 31 Дек. 16
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nanuka :
на которые мы НИКОГДА не подписывались


Присоединяюсь, кстати. Неясно с какого хрена приходят эти письма.
_________________
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Спроси меня как.

СообщениеАвтор: vic_anya  Репутация: 1.6
голосов: 11
Дата: 21:06, Сб., 31 Дек. 16
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И нам приходят, хотя мы тоже никогда не были и не хотим быть клиентами СДЭК. Звонить стали значительно реже, но все равно звонят.
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.5
голосов: 19
Дата: 21:11, Сб., 31 Дек. 16
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Короче -паразиты, паразиты и есть.
_________________
Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
СообщениеАвтор: krutik  Репутация: 1.1
Дата: 2:28, Пн., 2 Янв. 17
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ser-alex :
om_87 : Увы, мы из региона России, в котором выбор очень ограничен!

Кто мешает отправлять до МСК консолидированный груз на курьерку, которая будет делать последнюю милю?

Mr. Green Mr. Green Mr. Green
АУ ЛОГИКА ГДЕ? Сразу видно, что человек не из региона или не является продавцом!
Смело добавляется один день на Расконсолидацию! А потом еще 1-3 на доставку!

СПАСИБО!!! Уже испробовали! Отправили Магистральным экспрессом в МОСКВУ за 180 км!
ТРОЕ! ТРОЕ СУТОК! Этот самый экспресс шел до ПВЗ в МОСКВЕ!!!
При этом все это время писали и звонили на все возможные контакты! Все что мы получали - ОБЕЩАНИЯ!
Думали, что на 29 дек получим, ведь с авиамоторной посылка ушла!!! Но нет, привезли все посылки, кроме НАШЕЙ!!! Mr. Green ВОПРОС, ГДЕ ПОСЫЛКА была все это время?!
В итоге доставили, только на 30 к 17 часам!!! Чуть чуть и чуть не сорвали пред новогоднюю доставку! Подстава п...ц!

ЗНАЛИ БЫ! ПРИЕХАЛИ БЫ ЛИЧНО Evil or Very Mad Mr. Green
Всего 2 часа в пути!

К слову снова похвалю ДПД! Доставили важный груз хз откуда! Раньше срока, хотя обещали по плану аж после Рождества Mr. Green

Вот объясните, как, как? Можно вести ГРУЗ внутри Москвы со склада на склад, ПОЧТИ ЧЕТВЕРО СУТОК?!
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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