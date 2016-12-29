Тема: Отзывы о работе компании СДЭК



krutik : Отсудить у сдэк упущенную прибыль?



Упущенная прибыль не компенсируется, увы. Только время на суды потратите. Упущенная прибыль не компенсируется, увы. Только время на суды потратите.





Автор: Фролик

голосов : 9

Дата: 10:05, Чт., 29 Дек. 16

10:05, Чт., 29 Дек. 16

Anton Shishkin : Но откровенно говоря, я вообще не понимаю тех, кто Москву и МО доставляет компаниями вроде СДЭК или ЕМС... Есть же более подходящие для этого вещи.





Есть определенные бизнес-процессы, каждый новый партнер в магазине - это усложнение всех процессов, начиная от регистрации отправления, заканчивая передачей в доставку.



krutik : Я то думал, что это типа прямое отправления, минуя склады попадет в искомое ПВЗ!



Логистика не работает по принципу доставить из точки А в точку Б, обязательно есть сортировочные центры для консолидации.



krutik : Отсудить у сдэк упущенную прибыль? Ибо кол-во убытков по их вине за текущий месяц на суммы с 4-мя нулями! Т.е когда вина сдэк очевидна!



Стороны вправе заключать договора на выгодных для себя условиях, ни одна из сторон не принуждает другую заключать договор на условиях, которые ущемляют права другой стороны. Стороны вправе заключать договора на выгодных для себя условиях, ни одна из сторон не принуждает другую заключать договор на условиях, которые ущемляют права другой стороны.

Автор: Фролик

голосов : 9

Дата: 10:39, Чт., 29 Дек. 16

10:39, Чт., 29 Дек. 16

Не, судя по постам вконтакте, у сдэка все хорошо, корпоратив и праздничное настроение.

Anton Shishkin : У меня договор в одном регионе, а забор в других регионах (то Москва, то область). Так что филиал, с которым у меня договор, вряд ли сможет мне помочь

Вы ошибаетесь, возможность помочь есть в большинстве случаев.

Anton Shishkin : Но откровенно говоря, я вообще не понимаю тех, кто Москву и МО доставляет компаниями вроде СДЭК или ЕМС... Есть же более подходящие для этого вещи.

Судя по тому, что клиент, который никогда не пользовался нашими услугами по направлению МСК-СПБ и Мск-Мск в декабре начал делать отправки, у конкурентов тоже не все гладко.

Anton Shishkin :

Да тоже самое, что и экспресс-лайт у СДЭК. Разве нет? Поправьте меня, если не прав. И это разве космос? Вот DHL... там да, реально дальние галактики.

Все зависит от региона, в моем городе дешевле СДЭК, только почта.

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edostavka.ru Все зависит от региона, в моем городе дешевле СДЭК, только почта._________________edostavka.ru

ser-alex :

Вы ошибаетесь, возможность помочь есть в большинстве случаев.



Я говорю на основании опыта обращений к моим менеджерам. Результаты нулевые, ибо из одного региона франчайзи СДЭК не может влиять на склад в другом городе, и уж тем более на УК.



ser-alex : у конкурентов тоже не все гладко.



СПСР, СДЭК, ЕМС - это всё службы, которые не подходят для доставки по Москве. Это я заключил ещё в 2013-ом году, года доставлял СДЭК'ом по Москве. Больше так не делаю)) Редко - МО, но не Москва...



ser-alex : Все зависит от региона, в моем городе дешевле СДЭК, только почта.



К примеру из сегодняшнего, Москва-Оренбург, ЕМС 750 руб., СДЭК экспресс-лайт склад-дверь 820 руб., дверь-дверь 905 руб.



В целом, однофигственно. Я лучше немного переплачу той службе, которая доставит в заявленный срок. К примеру из сегодняшнего, Москва-Оренбург, ЕМС 750 руб., СДЭК экспресс-лайт склад-дверь 820 руб., дверь-дверь 905 руб.В целом, однофигственно. Я лучше немного переплачу той службе, которая доставит в заявленный срок.

Anton Shishkin : Я говорю на основании опыта обращений к моим менеджерам. Результаты нулевые, ибо из одного региона франчайзи СДЭК не может влиять на склад в другом городе, и уж тем более на УК.



ВО ВО! Истинная правда!

По ходу у них даже не прописана ответственность за саботажи между собой!

Захотят не примут Отправления в рабочее время, захотят расходники не выдадут - типа нет!

Кстати по расходникам, то что они сделали сейчас, очередная тема!

Я даже не знаю с кем судиться!



И получается, что князьки как бы не при чем! Договор же у вас с Москвой, вот идите туда...

А сами под Новосибом!

От туда и весь бардак! И НОЛЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!



Последний раз редактировалось: krutik (12:31, Пт., 30 Дек. 16), всего редактировалось 2 раз(а) ВО ВО! Истинная правда!По ходу у них даже не прописана ответственность за саботажи между собой!Захотят не примут Отправления в рабочее время, захотят расходники не выдадут - типа нет!Кстати по расходникам, то что они сделали сейчас, очередная тема!Я даже не знаю с кем судиться!И получается, что князьки как бы не при чем! Договор же у вас с Москвой, вот идите туда...А сами под Новосибом!От туда и весь бардак! И НОЛЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!



По транзитам (транспорту), между городами и складами СДЭК на период с 31 по 7 января?

Интересуют машины на Москву и из Москвы. Подскажите у кого имеется инсайд...По транзитам (транспорту), между городами и складами СДЭК на период с 31 по 7 января?Интересуют машины на Москву и из Москвы.

krutik : Я даже не знаю с кем судиться!



Если есть необходимость судиться с партнером, то такого партнера надо срочно менять. У меня такой принцип.



krutik : период с 31 по 7 января?



EMS или Почтой России 1-ым классом в это время не хотите воспользоваться? Намного эффективнее на каникулах будет, чем курьерские. Вот EMS, как я узнал, с 3-го работают в штатном режиме. Ну ещё 7-го отдыхают почему-то... видимо уверовали

Ну да не суть. Но они работают в НОРМАЛЬНОМ режиме, а не как некоторые, типа СДЭКа, закрываются на все каникулы и гори оно огнем желание клиента отправлять



Да, кстати, СДЭК на этой неделе так и не выплатили мне наложенные платежи)) Так что коллеги, я тоже присоединяюсь к проблеме



Ау, СДЭК, где мои бабки? EMS или Почтой России 1-ым классом в это время не хотите воспользоваться? Намного эффективнее на каникулах будет, чем курьерские. Вот EMS, как я узнал, с 3-го работают в штатном режиме. Ну ещё 7-го отдыхают почему-то... видимо уверовалиНу да не суть. Но они работают в НОРМАЛЬНОМ режиме, а не как некоторые, типа СДЭКа, закрываются на все каникулы и гори оно огнем желание клиента отправлятьДа, кстати, СДЭК на этой неделе так и не выплатили мне наложенные платежи)) Так что коллеги, я тоже присоединяюсь к проблемеАу, СДЭК, где мои бабки?





Перед каникулами зажучили всем наложенные платежи. Быстренько вчера скинули рубли в доллары. Сегодня курс бабах. 10-го выйдут, скинут. Просто красоты)) Можно было +100% к годовой прибыли за день сделать))



А клиентам выплатите за использование наших денег? А? СДЭК красавцы вообщеПеред каникулами зажучили всем наложенные платежи. Быстренько вчера скинули рубли в доллары. Сегодня курс бабах. 10-го выйдут, скинут. Просто красоты)) Можно было +100% к годовой прибыли за день сделать))А клиентам выплатите за использование наших денег? А?

Anton Shishkin : Если есть необходимость судиться с партнером, то такого партнера надо срочно менять. У меня такой принцип.



Если урон уж был нанесен! То перед уходом, нужно забрать свое!

Здесь проблема на местном уровне, т.к. к сдэк отношения не имеющая, но если сдэк не вмешается и не компенсирует, будет суд!

При чем от Юр лица и как от Частного!



Касательно Транзитов у СДЭК информация имеется, только из Москвы.

Почему этой САМОЙ важной информации нет на сайте! И она не доведена до всех партнеров! Опять вопрос к отношению сдэк!

Нафига нам знать, время работы, если грузы будут лежать и ждать забора неделями?



Большинству клиентов мы уже предлагаем временно получить почтой.

Вот только ПОЧТА тоже тормозит При чем жестко!



P.S.

По выплатам давно хотим собрать все задержки и выставить неустойку, но оформить все это крайне сложно, видим, что никто не разу наверное этим и не занимался... Сумма вышла бы приличной!

Однако платежи с МСК и СПБ в принципе идут 2-3 дня. Правда реестры неделю

Московская обл, почему-то уже считается не как Москва!

Конечно удобно играть заемными средствами на бирже! Если урон уж был нанесен! То перед уходом, нужно забрать свое!Здесь проблема на местном уровне, т.к. к сдэк отношения не имеющая, но если сдэк не вмешается и не компенсирует, будет суд!При чем от Юр лица и как от Частного!Касательно Транзитов у СДЭК информация имеется, только из Москвы.Почему этой САМОЙ важной информации нет на сайте! И она не доведена до всех партнеров! Опять вопрос к отношению сдэк!Нафига нам знать, время работы, если грузы будут лежать и ждать забора неделями?Большинству клиентов мы уже предлагаем временно получить почтой.Вот только ПОЧТА тоже тормозитПри чем жестко!P.S.По выплатам давно хотим собрать все задержки и выставить неустойку, но оформить все это крайне сложно, видим, что никто не разу наверное этим и не занимался... Сумма вышла бы приличной!Однако платежи с МСК и СПБ в принципе идут 2-3 дня. Правда реестры неделюМосковская обл, почему-то уже считается не как Москва!Конечно удобно играть заемными средствами на бирже!

Доставка товара была назначена на 11 ноября 2016 года! Но курьер не приехал, хотя я его ждал целый день! Затем, 14 ноября я был вынужден уехать в командировку на 10 дней (связаться со мной до этого момента так никто не пытался)! Потом, как выяснилось 17!!! ноября курьерская служба наконец то пыталась сделать пару звонков на мой телефон, но им это не удалось и они сдали посылку на склад, с пометкой что не смогли меня найти! Приехав из поездки, я все таки дозвонился (30 минут жизни насмарку) до справочной и поинтересовался где мой товар. При заказе же обратного звонка с сайта - тупо игнорируют! Оказалось, что они не смогли меня найти, подготовили товар к возврату продавцу обратно в Китай, и при этом ну никак не могут остановить процесс, хотя при этом мой заказ все еще находится в моем городе. В итоге они заявили, что я должен связаться с продавцом (китайский интернет-магазин), чтобы он разрешил им вернуть мне же, мой товар!!!???))) Я сказал, что конечно постараюсь, но и потребовал чтобы их менеджеры тоже по своим каналам с ним связались (у них есть специальные товарищи ответственные за крупных поставщиков, в моем случае Gearbest) и урегулировали этот вопрос (косяк по несвоевременной доставке все же был с их стороны). Кино!!! В итоге после 4-5 дней качелей и невнятных объяснений мой товар уехал в Китай!((( Я соответственно написал продавцу о сложившейся проблеме и попросил вновь направить мне мой заказ, но только не этой конченой компанией. Китайцы конечно согласились, но соответственно за дополнительные и не кислые деньги. При этом, часть моей посылки пришло Почтой России, а часть опять почему то попало на склад CDEK! Ладно, едем дальше, китайцам я еще предъявлю. Со мной 28 декабря 2016 года связался оператор и мы оговорили время доставки на 30 декабря 2016 года, вторая половина дня! В итоге с 12.00 до 22.00 часов, я сидел и ждал неуловимого курьера, но так никто и не удосужился хотя бы позвонить, не то что приехать. В итоге по старой схеме, 30 минут послушал попугая-автоинформатора и выяснил у оператора, что да курьер сегодня ну что-то не успел и привезет мне посылку 4 января 2017 года. И прозвучало невнятное, шаблонное - ну извините. НЕ ИЗВИНЮ! Сколько можно!!! Это вообще нормально! Эта грёбаная контора относится к своим клиентам как к скотам и не снизоходит до того чтобы как то уведомить и сообщить им актуальную информацию по их доставкам! При этом они почему то решили, что 4 января я не буду где-то в гостях, а буду сидеть дома и ждать их курьера! А потом, наверно курьер сделал бы пару звонков 4 января, а я допустим не смог бы ответить (хоровод с детворой водил, был на новогоднем представлении с ребенком, лепил снеговика за пределами родного города, парился в бане и т. п.) и моя посылка снова уехала на историческую родину в Китай! Сограждане, не пользуйтесь по возможности услугами этой конторы Никаноры, это кучка галимых непрофессионалов!!! Мнение работавших там людей это подтверждает http://mnenie-sotrudnikov.ru/catalog-firm/sdek Кстати, теперь на сайте появилась информация о доставке на 11 января 2017 года, сейчас 30 декабря 2016.

Anton Shishkin : Но откровенно говоря, я вообще не понимаю тех, кто Москву и МО доставляет компаниями вроде СДЭК или ЕМС... Есть же более подходящие для этого вещи.



Увы, мы из региона России, в котором выбор очень ограничен!



Anton Shishkin : Да тоже самое, что и экспресс-лайт у СДЭК. Разве нет?

Согласен, но мы пользуемся исключительно "Посылкой".



Anton Shishkin : Перед каникулами зажучили всем наложенные платежи.

У нас оплаты по вторниками - и в этот вторник (27 декабря) ничего не "зажучили", а вот Почта России с сентября не может разобраться с наложкой на 853 рубля



Всех с наступающим и высоких продаж в Новом Году! У нас оплаты по вторниками - и в этот вторник (27 декабря) ничего не "зажучили", а вот Почта России с сентября не может разобраться с наложкой на 853 рубляВсех с наступающим и высоких продаж в Новом Году!

Alcom_87 : Увы, мы из региона России, в котором выбор очень ограничен!



Тогда искренне сочувствую. Сам работал из региона полгодика и понял, что в Москву реально адекватно доставлять только из Москвы и теми службами, которые на Москву заточены.



Alcom_87 : У нас оплаты по вторниками



У меня по четвергам и зажучили )) Вообще первый раз за три года зажучили. Я прям даже разочарован... У меня по четвергам и зажучили)) Вообще первый раз за три года зажучили. Я прям даже разочарован...

Anton Shishkin : СПСР, СДЭК, ЕМС - это всё службы, которые не подходят для доставки по Москве. Это я заключил ещё в 2013-ом году, года доставлял СДЭК'ом по Москве. Больше так не делаю)) Редко - МО, но не Москва...



Мой клиент отправляет из Москвы, в сентябре прорабатывали вопрос по доставке в Питер около 500 посылок в месяц, я сам отказался от этого, т.к. по сравнению с их текущим перевозчиком наши сроки хуже, даже без учета сезонных проблем. Но, не смотря на это в декабре начали отправлять. Alcom_87 : Увы, мы из региона России, в котором выбор очень ограничен!

Кто мешает отправлять до МСК консолидированный груз на курьерку, которая будет делать последнюю милю?

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edostavka.ru Кто мешает отправлять до МСК консолидированный груз на курьерку, которая будет делать последнюю милю?_________________edostavka.ru



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