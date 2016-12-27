Отзывы о работе компании СДЭК - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Логистика и доставка в удаленной торговле 
Поиск
На сайте
В форуме
 
Участникам
Экспонентам
Регистрация
 
Спонсор раздела
Доставка и логистика

Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

 Регистрация |  Профиль | Проверить письма | Вход Правила форума | Реклама на сайте
Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
Страницы: <<  1, 2, 3 ... 410, 411, 412 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Тема:

Отзывы о работе компании СДЭК
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.5
голосов: 8
Дата: 12:49, Вт., 27 Дек. 16
Отправить личное сообщение
Внимание! Срочная новость - СДЭК по ходу всё, полный кирдык... Абонент не абонент Confused

В чате ответа нет. Курьер на забор не приехал. Наложенные платежи не пришли.

Сейчас думаю, ехать в ПВЗ или отправить EMS...

Твою ж девизию... я что-то пропустил? Evil or Very Mad

СообщениеАвтор: cosmotion  Репутация: 1.1
Дата: 12:54, Вт., 27 Дек. 16
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Друзья, а вы заметили что менеджеров по качеству здесь уже давно нет, раньше помогали решать проблемные ситуации на форуме. Но уже в данной ветке не отвечают.
_________________
Афина - эротическое белье
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.5
голосов: 8
Дата: 13:07, Вт., 27 Дек. 16
Отправить личное сообщение
cosmotion :
а вы заметили что менеджеров по качеству здесь уже давно нет


Да. Увы, забили они на это болт. Видимо всё, приплыли Sad
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.5
голосов: 8
Дата: 13:18, Вт., 27 Дек. 16
Отправить личное сообщение
Ура, я получил ответ в онлайн-чате! Говорят, забор будет. Радости полные штанишки конечно, но вот только во сколько он будет... об этом история умалчивает.

И да, СДЭК, сделайте так, чтобы номер курьера, который ко мне собирается, приходил мне в виде смс. А то узнавать номер через Ваш очень долго работающий чат или не работающий колл-центр очень долго и неудобно.
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.5
голосов: 8
Дата: 13:36, Вт., 27 Дек. 16
Отправить личное сообщение
Не, ну смех уже Mr. Green

Задача: выяснить, приедет ли курьер на забор груза и во сколько?
Решение:
1. Позвонить в местный офис (не Москва) СДЭК по номеру, указанному на сайте. Абонент не абонент. Сбрасывает.
2. Позвонить в колл-центр. Сбрасывает.
3. Написать в онлайн-чат и очень долго ждать ответа, который можно, как говорят некоторые, ждать и до пенсии оператора онлайн-чата Rolling Eyes

В итоге! Найти фотку на страничке местного подразделения СДЭК, на которой изображена машинка СДЭК и на ней есть ещё один номер, нигде более не указанный. Вуа-ля - это номер руководителя местного подразделения. Он даёт номер логиста. Логист связывается с курьером, который перезванивает мне и говорит, что приедет через полчаса.

Элементарно, блин, Ватсон Very Happy Very Happy Very Happy

Но это уже реально похоже на садо-мазо с элементами квеста Laughing
СообщениеАвтор: krutik  Репутация: 1
Дата: 13:55, Вт., 27 Дек. 16
Отправить личное сообщение
Anton Shishkin :
В итоге! Найти фотку на страничке местного подразделения СДЭК, на которой изображена машинка СДЭК и на ней есть ещё один номер, нигде более не указанный. Вуа-ля - это номер руководителя местного подразделения.


НЕ ФАКТ ЕЩЕ! ЧТО ЭТОТ НОМЕР БУДЕТ АКТУАЛЬНЫМ И ОТВЕТИТ!
СообщениеАвтор: krutik  Репутация: 1
Дата: 14:03, Вт., 27 Дек. 16
Отправить личное сообщение
ВЧЕРА ОТПРАВИЛИ ГРУЗ МАГИСТРАЛЬНЫМ ЭКСПРЕССОМ! СРОЧНЫЙ НА ПВЗ В МОСКВЕ! 1-2 дня по регламенту.

НЕ ТУТ ТО БЫЛО! ЧАС ДНЯ, ГРУЗ ДАЖЕ НЕ ОПРИХОДОВАЛИ В МОСКВЕ!

P.S.
К слову ДПД возит через четыре региона из области до терминала за 3 суток!
И машины у них уходят после рабочего дня! А НЕ ЗА 2-3 ЧАСА ДО ЗАКРЫТИЯ ПВЗ!

Я честно не представляю, как работают с ними в Рязани или Калуге, когда узнал, что забор идет до 16-18 часов!!!
Аналогично и на некоторых ПВЗ в Москве.

СМЫСЛ РАБОТАТЬ до 20-22 ЧАСОВ, ТОЛЬКО НА ВЫДАЧУ?!

СЕЙЧАС БУДЕТ НГ ДНИ!
Вопрос, зачем они вообще работают в эти дни, если транзита грузов не будет! Создавать иллюзию деятельности? Реально мазохизм какой то...
НаверхПоказать сообщения:   
Страницы: <<  1, 2, 3 ... 410, 411, 412 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
Авторизоваться
Для участия в форуме необходима регистрация (займёт не более минуты). Если вы уже зарегистрированы, введите логин и пароль
Логин:
Пароль: 
Автоматически входить при каждом посещении
Забыли пароль?
Регистрация

 
 Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
10:41  "Почта России" автоматизировала отправку посылок
23.12  Интернет-магазины смогут отправлять "Почтой России" из Самары
22.12  Почтоматы в "Магнитах" готовы к полному циклу (1)
21.12  "Утконос" внедряет продуктоматы (1)
21.12  Москва в предоплату не верит
20.12  DPD осваивает почтаматы в подъездах
19.12  "Почта России" крепче свяжет Японию и Европу

Форум
13:03 27.12 krutik  Отзывы о работе компании СДЭК (6171)
10:32 27.12 Moonwalker  Shop-Logistics кто работал? (3563)
02:28 27.12 Call IM  Аксиомус - кто с ними работает? (865)
20:17 26.12 sindust  Пешкарики - отзывы. (339)
17:28 26.12 Leonid Bergman  Яндекс.Доставка отзывы о работе (90)
14:23 26.12 krutik  Осторожно EMS (5)
19:22 23.12 kaavain  Dostavka-Club - отзывы (45)
13:20 23.12 vmggu  Достависта - это кто вообще? (957)
16:26 22.12 o2025  Логистика товаров при замене/обмене по гарантии, кто платит?
11:52 22.12 saminkin  Boxberry - нужны отзывы (725)

Статьи и аналитика
23.12  Топ-10 трендов на рынке логистики
22.11  "Высокий сезон" переехал на ноябрь?
03.10  Доставка для интернет-магазинов: что происходит на рынке (1)
16.06  Интегратор служб доставки для интернет-магазина: что это такое и чем отличается от агрегатора? (2)
24.05  Макс Сало: "Попробуйте-ка стать на место интернет-магазина" (65535)
24.05  "Уличная магия" для интернет-магазина: что мы сами пойдем смотреть на ECOM Expo`16
15.02  Фулфилмент: встречают по цене, провожают по KPI (3)
22.01  Фулфилмент для интернет-магазина: отдавать на сторону или делать самим?
17.12  Интернет-магазин и курьерская компания: как правильно оформить договор? (3)
09.12  ТОП-7 ошибок интернет-магазинов при работе с курьерскими службами



Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru. Forum powered by phpBB