Отзывы о работе компании СДЭК

Внимание! Срочная новость - СДЭК по ходу всё, полный кирдык... Абонент не абонент
В чате ответа нет. Курьер на забор не приехал. Наложенные платежи не пришли.
Сейчас думаю, ехать в ПВЗ или отправить EMS...
Твою ж девизию... я что-то пропустил?
Друзья, а вы заметили что менеджеров по качеству здесь уже давно нет, раньше помогали решать проблемные ситуации на форуме. Но уже в данной ветке не отвечают. _________________ Афина - эротическое белье
cosmotion :
а вы заметили что менеджеров по качеству здесь уже давно нет
Да. Увы, забили они на это болт. Видимо всё, приплыли
Ура, я получил ответ в онлайн-чате! Говорят, забор будет. Радости полные штанишки конечно, но вот только во сколько он будет... об этом история умалчивает.
И да, СДЭК, сделайте так, чтобы номер курьера, который ко мне собирается, приходил мне в виде смс. А то узнавать номер через Ваш очень долго работающий чат или не работающий колл-центр очень долго и неудобно.
Не, ну смех уже
Задача: выяснить, приедет ли курьер на забор груза и во сколько?
Решение:
1. Позвонить в местный офис (не Москва) СДЭК по номеру, указанному на сайте. Абонент не абонент. Сбрасывает.
2. Позвонить в колл-центр. Сбрасывает.
3. Написать в онлайн-чат и очень долго ждать ответа, который можно, как говорят некоторые, ждать и до пенсии оператора онлайн-чата
В итоге! Найти фотку на страничке местного подразделения СДЭК, на которой изображена машинка СДЭК и на ней есть ещё один номер, нигде более не указанный. Вуа-ля - это номер руководителя местного подразделения. Он даёт номер логиста. Логист связывается с курьером, который перезванивает мне и говорит, что приедет через полчаса.
Элементарно, блин, Ватсон
Но это уже реально похоже на садо-мазо с элементами квеста
Anton Shishkin :
В итоге! Найти фотку на страничке местного подразделения СДЭК, на которой изображена машинка СДЭК и на ней есть ещё один номер, нигде более не указанный. Вуа-ля - это номер руководителя местного подразделения.
НЕ ФАКТ ЕЩЕ! ЧТО ЭТОТ НОМЕР БУДЕТ АКТУАЛЬНЫМ И ОТВЕТИТ!
ВЧЕРА ОТПРАВИЛИ ГРУЗ МАГИСТРАЛЬНЫМ ЭКСПРЕССОМ! СРОЧНЫЙ НА ПВЗ В МОСКВЕ! 1-2 дня по регламенту.
НЕ ТУТ ТО БЫЛО! ЧАС ДНЯ, ГРУЗ ДАЖЕ НЕ ОПРИХОДОВАЛИ В МОСКВЕ!
P.S.
К слову ДПД возит через четыре региона из области до терминала за 3 суток!
И машины у них уходят после рабочего дня! А НЕ ЗА 2-3 ЧАСА ДО ЗАКРЫТИЯ ПВЗ!
Я честно не представляю, как работают с ними в Рязани или Калуге, когда узнал, что забор идет до 16-18 часов!!!
Аналогично и на некоторых ПВЗ в Москве.
СМЫСЛ РАБОТАТЬ до 20-22 ЧАСОВ, ТОЛЬКО НА ВЫДАЧУ?!
СЕЙЧАС БУДЕТ НГ ДНИ!
Вопрос, зачем они вообще работают в эти дни, если транзита грузов не будет! Создавать иллюзию деятельности? Реально мазохизм какой то...