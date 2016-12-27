Тема: Отзывы о работе компании СДЭК







В чате ответа нет. Курьер на забор не приехал. Наложенные платежи не пришли.



Сейчас думаю, ехать в ПВЗ или отправить EMS...



Твою ж девизию... я что-то пропустил? Внимание! Срочная новость - СДЭК по ходу всё, полный кирдык... Абонент не абонентВ чате ответа нет. Курьер на забор не приехал. Наложенные платежи не пришли.Сейчас думаю, ехать в ПВЗ или отправить EMS...Твою ж девизию... я что-то пропустил?







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Афина - эротическое белье Друзья, а вы заметили что менеджеров по качеству здесь уже давно нет, раньше помогали решать проблемные ситуации на форуме. Но уже в данной ветке не отвечают._________________

cosmotion : а вы заметили что менеджеров по качеству здесь уже давно нет



Да. Увы, забили они на это болт. Видимо всё, приплыли Да. Увы, забили они на это болт. Видимо всё, приплыли





И да, СДЭК, сделайте так, чтобы номер курьера, который ко мне собирается, приходил мне в виде смс. А то узнавать номер через Ваш очень долго работающий чат или не работающий колл-центр очень долго и неудобно. Ура, я получил ответ в онлайн-чате! Говорят, забор будет. Радости полные штанишки конечно, но вот только во сколько он будет... об этом история умалчивает.И да, СДЭК, сделайте так, чтобы номер курьера, который ко мне собирается, приходил мне в виде смс. А то узнавать номер через Ваш очень долго работающий чат или не работающий колл-центр очень долго и неудобно.





Задача: выяснить, приедет ли курьер на забор груза и во сколько?

Решение:

1. Позвонить в местный офис (не Москва) СДЭК по номеру, указанному на сайте. Абонент не абонент. Сбрасывает.

2. Позвонить в колл-центр. Сбрасывает.

3. Написать в онлайн-чат и очень долго ждать ответа, который можно, как говорят некоторые, ждать и до пенсии оператора онлайн-чата



В итоге! Найти фотку на страничке местного подразделения СДЭК, на которой изображена машинка СДЭК и на ней есть ещё один номер, нигде более не указанный. Вуа-ля - это номер руководителя местного подразделения. Он даёт номер логиста. Логист связывается с курьером, который перезванивает мне и говорит, что приедет через полчаса.



Элементарно, блин, Ватсон



Но это уже реально похоже на садо-мазо с элементами квеста Не, ну смех ужеЗадача: выяснить, приедет ли курьер на забор груза и во сколько?Решение:1. Позвонить в местный офис (не Москва) СДЭК по номеру, указанному на сайте. Абонент не абонент. Сбрасывает.2. Позвонить в колл-центр. Сбрасывает.3. Написать в онлайн-чат и очень долго ждать ответа, который можно, как говорят некоторые, ждать и до пенсии оператора онлайн-чатаВ итоге! Найти фотку на страничке местного подразделения СДЭК, на которой изображена машинка СДЭК и на ней есть ещё один номер, нигде более не указанный. Вуа-ля - это номер руководителя местного подразделения. Он даёт номер логиста. Логист связывается с курьером, который перезванивает мне и говорит, что приедет через полчаса.Элементарно, блин, ВатсонНо это уже реально похоже на садо-мазо с элементами квеста

Anton Shishkin : В итоге! Найти фотку на страничке местного подразделения СДЭК, на которой изображена машинка СДЭК и на ней есть ещё один номер, нигде более не указанный. Вуа-ля - это номер руководителя местного подразделения.



НЕ ФАКТ ЕЩЕ! ЧТО ЭТОТ НОМЕР БУДЕТ АКТУАЛЬНЫМ И ОТВЕТИТ! НЕ ФАКТ ЕЩЕ! ЧТО ЭТОТ НОМЕР БУДЕТ АКТУАЛЬНЫМ И ОТВЕТИТ!





НЕ ТУТ ТО БЫЛО! ЧАС ДНЯ, ГРУЗ ДАЖЕ НЕ ОПРИХОДОВАЛИ В МОСКВЕ!



P.S.

К слову ДПД возит через четыре региона из области до терминала за 3 суток!

И машины у них уходят после рабочего дня! А НЕ ЗА 2-3 ЧАСА ДО ЗАКРЫТИЯ ПВЗ!



Я честно не представляю, как работают с ними в Рязани или Калуге, когда узнал, что забор идет до 16-18 часов!!!

Аналогично и на некоторых ПВЗ в Москве.



СМЫСЛ РАБОТАТЬ до 20-22 ЧАСОВ, ТОЛЬКО НА ВЫДАЧУ?!



СЕЙЧАС БУДЕТ НГ ДНИ!

Вопрос, зачем они вообще работают в эти дни, если транзита грузов не будет! Создавать иллюзию деятельности? Реально мазохизм какой то... ВЧЕРА ОТПРАВИЛИ ГРУЗ МАГИСТРАЛЬНЫМ ЭКСПРЕССОМ! СРОЧНЫЙ НА ПВЗ В МОСКВЕ! 1-2 дня по регламенту.НЕ ТУТ ТО БЫЛО! ЧАС ДНЯ, ГРУЗ ДАЖЕ НЕ ОПРИХОДОВАЛИ В МОСКВЕ!P.S.К слову ДПД возит через четыре региона из области до терминала за 3 суток!И машины у них уходят после рабочего дня! А НЕ ЗА 2-3 ЧАСА ДО ЗАКРЫТИЯ ПВЗ!Я честно не представляю, как работают с ними в Рязани или Калуге, когда узнал, что забор идет до 16-18 часов!!!Аналогично и на некоторых ПВЗ в Москве.СМЫСЛ РАБОТАТЬ до 20-22 ЧАСОВ, ТОЛЬКО НА ВЫДАЧУ?!СЕЙЧАС БУДЕТ НГ ДНИ!Вопрос, зачем они вообще работают в эти дни, если транзита грузов не будет! Создавать иллюзию деятельности? Реально мазохизм какой то...