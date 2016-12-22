Отзывы о работе компании СДЭК



- доставка заказов с оплатой при получении. деньги поступают к нам на счет от недели до месяца. считают их 5 рабочих дней (уже неделя) + время когда подойдет очередь реестра на выплату. если магазин не большой, то замораживать деньги на месяц непонятно где захочет далеко не каждый. Если кто не знает, даже легендарная Почта России выплачивает наложку максимум на 3 день.

- На прошлой неделе загнулся фулфилмент. Отправленные утром 16 декабря заявки на сборку, были собраны только 19 дек. При попытке позвонить 19 утром и узнать с чем связано и когда ожидать отправку заказа (не доставку даже, а именно отправку) получил ответ что "сегодня _возможно_ будут отправлено". Начальство всех отправило на фронт. Т.е. отправив свой товар им на фулфилмент вы в пик продаж можете просто не иметь возможности оперативно отправить клиентам. Ну что ж, не продадите в этом году, продадите в следующем (если найдете альтернативную компанию, конечно же)

- Доставка. Это отдельная тема. Доставлять этой компанией курьером по Москве это очень плохая идея. 10 из 11 (90%!!!) заказов доставлены позже срока указанного напротив цены за доставку. Претензии за нарушение сроков они принимать отказываются, об этом даже на сайте написали. У нас на сайте IP телефония, и есть десятки, если уже не сотни записанных разговоров с клиентами где они очень красочно описывают свой опыт получения посылок. Если честно, мне их жаль. Каждый не доставленный во время товар это сорванное мероприятие, праздник. Люди обязаны сидеть сутками на работе в ожидании посылки, не имея возможности отойти на обед, а потом им просто забывают ее привезти. И предлагают ждать еще и еще раз. Далеко не все готовы на такие подвиги, а потому % невыкупа при работе со сдеком сильно выше чем при использовании нормальных курьерок у которых даже номер курьера в смс высылают клиентам.

Онлайн поддержка онлайн только номинально (также как и экспресс-доставка экспресс только в названии) - время ожидания ответа часто составляет 90 мин. Ждешь 1.5 часа, а потом тебя просто сбрасывает и засекай время заново.

Весь негатив который мы получаем от клиентов - благодаря курьерской компании с которой нам посчастливилось связаться. Работаем с этой компанией года два. Доставка + фулфилмент. Спешно ищем альтернативу. Основные причины:- доставка заказов с оплатой при получении. деньги поступают к нам на счет от недели до месяца. считают их 5 рабочих дней (уже неделя) + время когда подойдет очередь реестра на выплату. если магазин не большой, то замораживать деньги на месяц непонятно где захочет далеко не каждый. Если кто не знает, даже легендарная Почта России выплачивает наложку максимум на 3 день.- На прошлой неделе загнулся фулфилмент. Отправленные утром 16 декабря заявки на сборку, были собраны только 19 дек. При попытке позвонить 19 утром и узнать с чем связано и когда ожидать отправку заказа (не доставку даже, а именно отправку) получил ответ что "сегодня _возможно_ будут отправлено". Начальство всех отправило на фронт. Т.е. отправив свой товар им на фулфилмент вы в пик продаж можете просто не иметь возможности оперативно отправить клиентам. Ну что ж, не продадите в этом году, продадите в следующем (если найдете альтернативную компанию, конечно же)- Доставка. Это отдельная тема. Доставлять этой компанией курьером по Москве это очень плохая идея. 10 из 11 (90%!!!) заказов доставлены позже срока указанного напротив цены за доставку. Претензии за нарушение сроков они принимать отказываются, об этом даже на сайте написали. У нас на сайте IP телефония, и есть десятки, если уже не сотни записанных разговоров с клиентами где они очень красочно описывают свой опыт получения посылок. Если честно, мне их жаль. Каждый не доставленный во время товар это сорванное мероприятие, праздник. Люди обязаны сидеть сутками на работе в ожидании посылки, не имея возможности отойти на обед, а потом им просто забывают ее привезти. И предлагают ждать еще и еще раз. Далеко не все готовы на такие подвиги, а потому % невыкупа при работе со сдеком сильно выше чем при использовании нормальных курьерок у которых даже номер курьера в смс высылают клиентам.Онлайн поддержка онлайн только номинально (также как и экспресс-доставка экспресс только в названии) - время ожидания ответа часто составляет 90 мин. Ждешь 1.5 часа, а потом тебя просто сбрасывает и засекай время заново.Весь негатив который мы получаем от клиентов - благодаря курьерской компании с которой нам посчастливилось связаться.