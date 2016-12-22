Отзывы о работе компании СДЭК - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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Тема:

Отзывы о работе компании СДЭК
СообщениеАвтор: Фролик  Репутация: 18.6Репутация: 18.6
голосов: 9
Дата: 12:06, Чт., 22 Дек. 16
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Вот сдэк разместил новость о режиме работы:

График работы подразделений в новогодние праздники

Уважаемые клиенты!
С 1 по 8 января 2017 г. - выходные праздничные дни.
Call-центр - рабочий день 31.12.2016г,4,6,8 января 2017 г.
Доставка отправлений будет осуществляться в дежурном режиме 31.12.2016г,4,6,8 января 2017 г.
Пункт выдачи заказов (ПВЗ) - 31.12.2016г,4,6 января 2017 г. рабочий день с 10:00 до 16:00.

Из года в год сдэк не в состоянии внятно обозначить режим работы компании. И снова фраза про дежурный режим, который вообще не несет никакой полезной информации.

Я, например, знаю понятие дежурная аптека - это когда аптека работает круглосуточно.

Доставка:
31 декабря (суббота)
4 января (среда)
6 января (пятница)
8 января (воскресенье)

ПВЗ

31 декабря (суббота) с 10:00 до 16:00
4 января (среда) с 10:00 до 16:00
6 января (пятница) с 10:00 до 16:00
8 января (воскресенье)

Колл центр: время не указано

31 декабря (суббота)
4 января (среда)
6 января (пятница)

Самое главное что не указано в принципе есть ли магистральная доставка в эти дни, т.е. если кто-то отправит заказ 31 декабря через ПВЗ при сроке доставки 2-3 дня он должен быть доставлен 8 января.

СообщениеАвтор: Igrinka 
Дата: 12:37, Чт., 22 Дек. 16
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По накладной 1038075385 адрес доставки Ленинградская область, г. Луга.
В личном кабинете указано, что заказ в настоящее время находится в г. Выборг и выдан на доставку курьеру.
Просьба срочно переместить заказ в г.Луга! В заказе находятся детские игрушки на новогодний праздник!
СообщениеАвтор: 2 кофейных маньяка  Репутация: 2.5Репутация: 2.5
голосов: 1
Дата: 18:41, Чт., 22 Дек. 16
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Помогите с одной посылкой, пожалуйста.

1037888765 идет в Истру.
Там история такая, что если её завтра в пятницу до 12 дня не доставят, то нужно будет переадресовать на ПВЗ Щелково. Т.к. получатель уедет из Истры.
_________________
2 кофейных маньяка
2coffeemaniacs.ru - семейный интернет-магазин вкусного кофе.
СообщениеАвтор: Dmitriy007 
Дата: 20:23, Чт., 22 Дек. 16
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Работаем с этой компанией года два. Доставка + фулфилмент. Спешно ищем альтернативу. Основные причины:
- доставка заказов с оплатой при получении. деньги поступают к нам на счет от недели до месяца. считают их 5 рабочих дней (уже неделя) + время когда подойдет очередь реестра на выплату. если магазин не большой, то замораживать деньги на месяц непонятно где захочет далеко не каждый. Если кто не знает, даже легендарная Почта России выплачивает наложку максимум на 3 день.
- На прошлой неделе загнулся фулфилмент. Отправленные утром 16 декабря заявки на сборку, были собраны только 19 дек. При попытке позвонить 19 утром и узнать с чем связано и когда ожидать отправку заказа (не доставку даже, а именно отправку) получил ответ что "сегодня _возможно_ будут отправлено". Начальство всех отправило на фронт. Т.е. отправив свой товар им на фулфилмент вы в пик продаж можете просто не иметь возможности оперативно отправить клиентам. Ну что ж, не продадите в этом году, продадите в следующем (если найдете альтернативную компанию, конечно же)
- Доставка. Это отдельная тема. Доставлять этой компанией курьером по Москве это очень плохая идея. 10 из 11 (90%!!!) заказов доставлены позже срока указанного напротив цены за доставку. Претензии за нарушение сроков они принимать отказываются, об этом даже на сайте написали. У нас на сайте IP телефония, и есть десятки, если уже не сотни записанных разговоров с клиентами где они очень красочно описывают свой опыт получения посылок. Если честно, мне их жаль. Каждый не доставленный во время товар это сорванное мероприятие, праздник. Люди обязаны сидеть сутками на работе в ожидании посылки, не имея возможности отойти на обед, а потом им просто забывают ее привезти. И предлагают ждать еще и еще раз. Далеко не все готовы на такие подвиги, а потому % невыкупа при работе со сдеком сильно выше чем при использовании нормальных курьерок у которых даже номер курьера в смс высылают клиентам.
Онлайн поддержка онлайн только номинально (также как и экспресс-доставка экспресс только в названии) - время ожидания ответа часто составляет 90 мин. Ждешь 1.5 часа, а потом тебя просто сбрасывает и засекай время заново.
Весь негатив который мы получаем от клиентов - благодаря курьерской компании с которой нам посчастливилось связаться.
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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