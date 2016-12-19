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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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Тема:

Отзывы о работе компании СДЭК
СообщениеАвтор: art8 
Дата: 18:25, Пн., 19 Дек. 16
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Наш товар у них в фулфилменте, работаем как ИМ, товар прибыл к ним на склад и пылится который день, отправлять клиентам его не можем, т.к. они его еще не приняли, рук не хватает.

СообщениеАвтор: krutik  Репутация: 1
Дата: 18:49, Пн., 19 Дек. 16
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art8 :
Наш товар у них в фулфилменте, работаем как ИМ, товар прибыл к ним на склад и пылится который день, отправлять клиентам его не можем, т.к. они его еще не приняли, рук не хватает.


Может потому что руки не из того места?
А почему решили к ним? Я вот тоже думал, но передумал! Ибо если при обычной отгрузке, сколько косяков, что будет при фулфилменте?

P.S
Только на днях сдавали наши отправления в один из ПВЗ в Москве!!!
Ему потребовалось ровно 3 сек на каждое отправление!

И с его слов у него еще 500 посылок ожидается Laughing
ВОТ КАК РАБОТАТЬ НАДО!!!

Зато у нас, что не день то скандал, за каждую минуту удавится готовы...
ВЫВОД! 99% проблем в СДЭК это люди не на своем месте!
СообщениеАвтор: Фролик  Репутация: 18.6Репутация: 18.6
голосов: 9
Дата: 19:15, Пн., 19 Дек. 16
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cosmotion :
Клиент спрашивает, а зачем? - у девушки оператора, которая звонила предворительно и согласовывала доставку. "Доставьте, пожалуйста, два отправления, вечером или когда вам удобно."

В итоге сегодня утром привезли один пакет, вручили. Второй пакет привезут вроде вечером.


Сдэк в пресс релизе говорил, что умеют работать с консолидацией отправлений, когда одному клиенту нужно доставить 2 разных отправления. Видимо враки все это...

krutik :
А почему решили к ним? Я вот тоже думал, но передумал! Ибо если при обычной отгрузке, сколько косяков, что будет при фулфилменте?


А что есть реальное подтверждение того, что сдэк умеет работать в формате фулфилмента с ИМ?
СообщениеАвтор: art8 
Дата: 19:24, Пн., 19 Дек. 16
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С фулфилментом до этого мало косяков было. 2-3 раза припоминаю только, когда товар не тот отгрузили.
СообщениеАвтор: krutik  Репутация: 1
Дата: 16:00, Ср., 21 Дек. 16
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Только сейчас пришла мысль, что или у всех со сдэк идеальные отношения или реально работающих с ними единицы!
Ибо кол-во косяков и отзывов не сопоставимо! Evil or Very Mad
СообщениеАвтор: 2 кофейных маньяка  Репутация: 2.5Репутация: 2.5
голосов: 1
Дата: 16:06, Ср., 21 Дек. 16
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krutik :
Только сейчас пришла мысль, что или у всех со сдэк идеальные отношения или реально работающих с ними единицы!
Ибо кол-во косяков и отзывов не сопоставимо!


Вот давайте посмотрим правде в глаза)).
1. СДЕК в декабре работает не лучше и не хуже других.
2. Проблемы/задержки есть, но в пределах нормы. По нашим отгрузкам не более 5%.
3. Мы, заранее зная, что в декабре у всех проблемы, стараемся все делать заранее, чем всегда. Все товары себе заказываем на 2-3 дня раньше. Поэтому задержка на 1-2 дня не критична.
4. Мы предупреждаем всех своих покупателей, что возможны задержки по доставке, нужно не нервничать и просто ждать. Главное, что посылки не теряются и пусть иногда с задержкой, но доставляются.
_________________
2 кофейных маньяка
2coffeemaniacs.ru - семейный интернет-магазин вкусного кофе.
СообщениеАвтор: krutik  Репутация: 1
Дата: 17:06, Ср., 21 Дек. 16
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2 кофейных маньяка :
2. Проблемы/задержки есть, но в пределах нормы. По нашим отгрузкам не более 5%.
3. Мы, заранее зная, что в декабре у всех проблемы, стараемся все делать заранее, чем всегда. Все товары себе заказываем на 2-3 дня раньше. Поэтому задержка на 1-2 дня не критична.


Если бы Я знал кого благодарить, Я бы поблагодарил!
Но последнее время, одна рука не знает, что делает другая!!!

За месяц, несколько ДИНАМО клиентов с доставкой! Тема поднималась выше!
Если ваших клиентов не динамят, то это прямо удача какая то!
ТРИ посылки заслали в ДРУГОЙ ГОРОД! ДВЕ вместо МСК в МО! И Одну в МУРМАНСК в МУРМАНСК вместо ПИТЕРА!!!
При этом в Питере отправление лежало 4 суток! Пока какие то дебилы не решили, что ПИТЕР Коломяжский, это МУРМАНСК! Две недели выяснить ситуацию, БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО!

Доставку на ПВЗ МСК со склада в МСК везут 2 суток?! Каждое второе!

Плюс только от доставки на ДВ! Тут респект, не знаю на долго ли...

С учетом специфики вашего товара, кофе и тп! Я думаю для вас не критичны не повреждения, не задержки.
СообщениеАвтор: 2 кофейных маньяка  Репутация: 2.5Репутация: 2.5
голосов: 1
Дата: 20:34, Ср., 21 Дек. 16
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krutik :
С учетом специфики вашего товара, кофе и тп! Я думаю для вас не критичны не повреждения, не задержки.


Мы рассказываем, как есть. Повреждения не критичны, т.к. у нас картонная упаковка. Задержки критичны, поэтому клиентов своих мы предупреждаем о такой возможности. Когда люди ожидают задержку и приходит раньше - они в восторге. Когда случается задержка, они не нервничают))
_________________
2 кофейных маньяка
2coffeemaniacs.ru - семейный интернет-магазин вкусного кофе.
СообщениеАвтор: krutik  Репутация: 1
Дата: 20:48, Ср., 21 Дек. 16
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2 кофейных маньяка :
Задержки критичны, поэтому клиентов своих мы предупреждаем о такой возможности. Когда люди ожидают задержку и приходит раньше - они в восторге. Когда случается задержка, они не нервничают))


Мы тоже предупреждаем! Но вам не кажется, что когда везут по Москве 2 суток! Эту работу, вы можете сделать сами?
Второе, а как ваши клиенты к "динамо" относятся?
А засылов в Мурманск не было? Mr. Green

P.S.
Уже давно заметил, что все зависит от специфики товара, некоторые вещи люди готовы ждать недели! А другие им нужны максимум завтра!

Кстатит служба "качества" тоже исчезла!
СообщениеАвтор: 2 кофейных маньяка  Репутация: 2.5Репутация: 2.5
голосов: 1
Дата: 21:08, Ср., 21 Дек. 16
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krutik :
Эту работу, вы можете сделать сами?
Второе, а как ваши клиенты к "динамо" относятся?
А засылов в Мурманск не было?


По Москве достависта рулит. День в день. Клиенты в восторге).
Динамо плохо, но наши все готовы. Самое главное до них донести, что это не наша вина, а транспортной компании. Тогда они может и злятся, но нам не показывают).
Были засылы вместо Калуги в Калининград и наоборот. Но это понятно - оба города на Ка начинаются ведь)))
_________________
2 кофейных маньяка
2coffeemaniacs.ru - семейный интернет-магазин вкусного кофе.
СообщениеАвтор: krutik  Репутация: 1
Дата: 21:22, Ср., 21 Дек. 16
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2 кофейных маньяка :
Были засылы вместо Калуги в Калининград и наоборот.


У вас Буддистская выдержка Mr. Green
А как объяснить засыл вместо ПИТЕРА в Мурманск, вместо Москвы в Троицк? При этом с нашей стороны не было никакой ошибки! Так теперь вот из Мурманска вторую неделю везут, каким то там "наземным" путем!
Видимо на оленьих упряжках...

Кстати, как вам снова отказ доступа в ЛК?
И якобы недоступность БАЗЫ СДЭКА?
СообщениеАвтор: 2 кофейных маньяка  Репутация: 2.5Репутация: 2.5
голосов: 1
Дата: 21:28, Ср., 21 Дек. 16
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krutik :
У вас Буддистская выдержка


)) Мы видимо постарше просто и поопытнее. На самом деле, мы со СДЕКом уже почти 4 года. И где-то через 1,5 года мы настолько на них разозлились, что написали письмо чуть ли не матом, смысл - расторгайте договор и до свидания.
Но у СДЕКа либо политика не расторгать, либо прошляпили)), но договор не расторгли. Мы год с разными компаниями поработали и вернулись. Т.к. откровенно говоря, все работают одинаково и чудес не бывает. А у СДЕКА тарифы рабочие плюс покрытие по России очень хорошее, плюс рядом с домом ПВЗ, куда каждый день ездить нужно, бывает по 2 раза)).

Решили, что раз горбатого могила исправит, а нервы дороже, нужно изменить свое отношение к логистике. Идеальной компании не существует (в отличие от кофейного интернет-магазина))), поэтому СДЕК нам нравится. Теперь просто страхуемся, заранее информируя любимых покупателей о грядущем конце света (декабре).
_________________
2 кофейных маньяка
2coffeemaniacs.ru - семейный интернет-магазин вкусного кофе.
СообщениеАвтор: 2 кофейных маньяка  Репутация: 2.5Репутация: 2.5
голосов: 1
Дата: 21:30, Ср., 21 Дек. 16
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krutik :
Кстати, как вам снова отказ доступа в ЛК?
И якобы недоступность БАЗЫ СДЭКА?


Вроде сейчас работает. Позавчера вечером форсило сильно, мы плюнули, в итоге задержка отгрузок на сутки. Но т.к. покупатели в курсе и все нам прощают, вообще не стали париться, оформили и отгрузили на следующий день)).
_________________
2 кофейных маньяка
2coffeemaniacs.ru - семейный интернет-магазин вкусного кофе.
СообщениеАвтор: StasyAna 
Дата: 9:06, Чт., 22 Дек. 16
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Здравствуйте!
номер заказа 1037640441
Я отправила этот заказ в интернет магазин мамси из Екатеринбурга в Москву. При приемке обнаружено повреждение упаковки. Груз был упакован в новые палетные коробки, коробки в стрейче, коробки поставили на поддон и запалетировали. В результате пришло 20 коробок не просто чуть-чуть помятые, а с заломами и дырами, товарный вид не сохранен. получается 10 процентов брака, не смотря на то, что посылала с запасом. Фото при приемке сделали. Благодаря такой доставке мне сейчас будет штраф за поставку брака, потому как заменить этот брак я не могу в течение 1 дня. Что сейчас делать? И у меня уже несколько магазинов просят не отправлять СДЭКом из-за того, что коробки приезжают сильно помятые.
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.6
голосов: 19
Дата: 11:56, Чт., 22 Дек. 16
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StasyAna :
И у меня уже несколько магазинов просят не отправлять СДЭКом


Ну так и не издевайтесь над людьми... СДЭК гораздо хуже обычной почты, по деньгам не знаю, может он вдвое дешевле - тогда еще отправлено...

У меня китаец по моему недосмотру СДЭКом отправил. ВОСЕМЬ заказов сделанных позже этого уже пришли, ПЯТЬ тоже сделанных позже не пришли но трекаются в России уже. Этот несчастный так и висит "принято в Китае от Лёши" (чесслово прямо так!). Хрень полная.
_________________
Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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