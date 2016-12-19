Тема: Отзывы о работе компании СДЭК



Наш товар у них в фулфилменте, работаем как ИМ, товар прибыл к ним на склад и пылится который день, отправлять клиентам его не можем, т.к. они его еще не приняли, рук не хватает.





art8 : Наш товар у них в фулфилменте, работаем как ИМ, товар прибыл к ним на склад и пылится который день, отправлять клиентам его не можем, т.к. они его еще не приняли, рук не хватает.



Может потому что руки не из того места?

А почему решили к ним? Я вот тоже думал, но передумал! Ибо если при обычной отгрузке, сколько косяков, что будет при фулфилменте?



P.S

Только на днях сдавали наши отправления в один из ПВЗ в Москве!!!

Ему потребовалось ровно 3 сек на каждое отправление!



И с его слов у него еще 500 посылок ожидается

ВОТ КАК РАБОТАТЬ НАДО!!!



Зато у нас, что не день то скандал, за каждую минуту удавится готовы...

ВЫВОД! 99% проблем в СДЭК это люди не на своем месте! Может потому что руки не из того места?А почему решили к ним? Я вот тоже думал, но передумал! Ибо если при обычной отгрузке, сколько косяков, что будет при фулфилменте?P.SТолько на днях сдавали наши отправления в один из ПВЗ в Москве!!!Ему потребовалось ровно 3 сек на каждое отправление!И с его слов у него еще 500 посылок ожидаетсяВОТ КАК РАБОТАТЬ НАДО!!!Зато у нас, что не день то скандал, за каждую минуту удавится готовы...ВЫВОД! 99% проблем в СДЭК это люди не на своем месте!

Автор: Фролик

голосов : 9

Дата: 19:15, Пн., 19 Дек. 16

19:15, Пн., 19 Дек. 16

cosmotion : Клиент спрашивает, а зачем? - у девушки оператора, которая звонила предворительно и согласовывала доставку. "Доставьте, пожалуйста, два отправления, вечером или когда вам удобно."



В итоге сегодня утром привезли один пакет, вручили. Второй пакет привезут вроде вечером.



Сдэк в пресс релизе говорил, что умеют работать с консолидацией отправлений, когда одному клиенту нужно доставить 2 разных отправления. Видимо враки все это...



krutik : А почему решили к ним? Я вот тоже думал, но передумал! Ибо если при обычной отгрузке, сколько косяков, что будет при фулфилменте?



А что есть реальное подтверждение того, что сдэк умеет работать в формате фулфилмента с ИМ? А что есть реальное подтверждение того, что сдэк умеет работать в формате фулфилмента с ИМ?

С фулфилментом до этого мало косяков было. 2-3 раза припоминаю только, когда товар не тот отгрузили.



Ибо кол-во косяков и отзывов не сопоставимо! Только сейчас пришла мысль, что или у всех со сдэк идеальные отношения или реально работающих с ними единицы!Ибо кол-во косяков и отзывов не сопоставимо!

krutik : Только сейчас пришла мысль, что или у всех со сдэк идеальные отношения или реально работающих с ними единицы!

Ибо кол-во косяков и отзывов не сопоставимо!



Вот давайте посмотрим правде в глаза)).

1. СДЕК в декабре работает не лучше и не хуже других.

2. Проблемы/задержки есть, но в пределах нормы. По нашим отгрузкам не более 5%.

3. Мы, заранее зная, что в декабре у всех проблемы, стараемся все делать заранее, чем всегда. Все товары себе заказываем на 2-3 дня раньше. Поэтому задержка на 1-2 дня не критична.

4. Мы предупреждаем всех своих покупателей, что возможны задержки по доставке, нужно не нервничать и просто ждать. Главное, что посылки не теряются и пусть иногда с задержкой, но доставляются.

_________________

2 кофейных маньяка

2coffeemaniacs.ru - семейный интернет-магазин вкусного кофе. Вот давайте посмотрим правде в глаза)).1. СДЕК в декабре работает не лучше и не хуже других.2. Проблемы/задержки есть, но в пределах нормы. По нашим отгрузкам не более 5%.3. Мы, заранее зная, что в декабре у всех проблемы, стараемся все делать заранее, чем всегда. Все товары себе заказываем на 2-3 дня раньше. Поэтому задержка на 1-2 дня не критична.4. Мы предупреждаем всех своих покупателей, что возможны задержки по доставке, нужно не нервничать и просто ждать. Главное, что посылки не теряются и пусть иногда с задержкой, но доставляются._________________2 кофейных маньяка

2 кофейных маньяка : 2. Проблемы/задержки есть, но в пределах нормы. По нашим отгрузкам не более 5%.

3. Мы, заранее зная, что в декабре у всех проблемы, стараемся все делать заранее, чем всегда. Все товары себе заказываем на 2-3 дня раньше. Поэтому задержка на 1-2 дня не критична.



Если бы Я знал кого благодарить, Я бы поблагодарил!

Но последнее время, одна рука не знает, что делает другая!!!



За месяц, несколько ДИНАМО клиентов с доставкой! Тема поднималась выше!

Если ваших клиентов не динамят, то это прямо удача какая то!

ТРИ посылки заслали в ДРУГОЙ ГОРОД! ДВЕ вместо МСК в МО! И Одну в МУРМАНСК в МУРМАНСК вместо ПИТЕРА!!!

При этом в Питере отправление лежало 4 суток! Пока какие то дебилы не решили, что ПИТЕР Коломяжский, это МУРМАНСК! Две недели выяснить ситуацию, БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО!



Доставку на ПВЗ МСК со склада в МСК везут 2 суток?! Каждое второе!



Плюс только от доставки на ДВ! Тут респект, не знаю на долго ли...



С учетом специфики вашего товара, кофе и тп! Я думаю для вас не критичны не повреждения, не задержки. Если бы Я знал кого благодарить, Я бы поблагодарил!Но последнее время, одна рука не знает, что делает другая!!!За месяц, несколько ДИНАМО клиентов с доставкой! Тема поднималась выше!Если ваших клиентов не динамят, то это прямо удача какая то!ТРИ посылки заслали в ДРУГОЙ ГОРОД! ДВЕ вместо МСК в МО! И Одну в МУРМАНСК в МУРМАНСК вместо ПИТЕРА!!!При этом в Питере отправление лежало 4 суток! Пока какие то дебилы не решили, что ПИТЕР Коломяжский, это МУРМАНСК! Две недели выяснить ситуацию, БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО!Доставку на ПВЗ МСК со склада в МСК везут 2 суток?! Каждое второе!Плюс только от доставки на ДВ! Тут респект, не знаю на долго ли...С учетом специфики вашего товара, кофе и тп! Я думаю для вас не критичны не повреждения, не задержки.

krutik : С учетом специфики вашего товара, кофе и тп! Я думаю для вас не критичны не повреждения, не задержки.



Мы рассказываем, как есть. Повреждения не критичны, т.к. у нас картонная упаковка. Задержки критичны, поэтому клиентов своих мы предупреждаем о такой возможности. Когда люди ожидают задержку и приходит раньше - они в восторге. Когда случается задержка, они не нервничают))

_________________

2 кофейных маньяка

2coffeemaniacs.ru - семейный интернет-магазин вкусного кофе. Мы рассказываем, как есть. Повреждения не критичны, т.к. у нас картонная упаковка. Задержки критичны, поэтому клиентов своих мы предупреждаем о такой возможности. Когда люди ожидают задержку и приходит раньше - они в восторге. Когда случается задержка, они не нервничают))_________________2 кофейных маньяка

2 кофейных маньяка : Задержки критичны, поэтому клиентов своих мы предупреждаем о такой возможности. Когда люди ожидают задержку и приходит раньше - они в восторге. Когда случается задержка, они не нервничают))



Мы тоже предупреждаем! Но вам не кажется, что когда везут по Москве 2 суток! Эту работу, вы можете сделать сами?

Второе, а как ваши клиенты к "динамо" относятся?

А засылов в Мурманск не было?



P.S.

Уже давно заметил, что все зависит от специфики товара, некоторые вещи люди готовы ждать недели! А другие им нужны максимум завтра!



Кстатит служба "качества" тоже исчезла! Мы тоже предупреждаем! Но вам не кажется, что когда везут по Москве 2 суток! Эту работу, вы можете сделать сами?Второе, а как ваши клиенты к "динамо" относятся?А засылов в Мурманск не было?P.S.Уже давно заметил, что все зависит от специфики товара, некоторые вещи люди готовы ждать недели! А другие им нужны максимум завтра!Кстатит служба "качества" тоже исчезла!

krutik : Эту работу, вы можете сделать сами?

Второе, а как ваши клиенты к "динамо" относятся?

А засылов в Мурманск не было?



По Москве достависта рулит. День в день. Клиенты в восторге).

Динамо плохо, но наши все готовы. Самое главное до них донести, что это не наша вина, а транспортной компании. Тогда они может и злятся, но нам не показывают).

Были засылы вместо Калуги в Калининград и наоборот. Но это понятно - оба города на Ка начинаются ведь)))

_________________

2 кофейных маньяка

2coffeemaniacs.ru - семейный интернет-магазин вкусного кофе. По Москве достависта рулит. День в день. Клиенты в восторге).Динамо плохо, но наши все готовы. Самое главное до них донести, что это не наша вина, а транспортной компании. Тогда они может и злятся, но нам не показывают).Были засылы вместо Калуги в Калининград и наоборот. Но это понятно - оба города на Ка начинаются ведь)))_________________2 кофейных маньяка

2 кофейных маньяка : Были засылы вместо Калуги в Калининград и наоборот.



У вас Буддистская выдержка

А как объяснить засыл вместо ПИТЕРА в Мурманск, вместо Москвы в Троицк? При этом с нашей стороны не было никакой ошибки! Так теперь вот из Мурманска вторую неделю везут, каким то там "наземным" путем!

Видимо на оленьих упряжках...



Кстати, как вам снова отказ доступа в ЛК?

И якобы недоступность БАЗЫ СДЭКА? У вас Буддистская выдержкаА как объяснить засыл вместо ПИТЕРА в Мурманск, вместо Москвы в Троицк? При этом с нашей стороны не было никакой ошибки! Так теперь вот из Мурманска вторую неделю везут, каким то там "наземным" путем!Видимо на оленьих упряжках...Кстати, как вам снова отказ доступа в ЛК?И якобы недоступность БАЗЫ СДЭКА?

krutik : У вас Буддистская выдержка



)) Мы видимо постарше просто и поопытнее. На самом деле, мы со СДЕКом уже почти 4 года. И где-то через 1,5 года мы настолько на них разозлились, что написали письмо чуть ли не матом, смысл - расторгайте договор и до свидания.

Но у СДЕКа либо политика не расторгать, либо прошляпили)), но договор не расторгли. Мы год с разными компаниями поработали и вернулись. Т.к. откровенно говоря, все работают одинаково и чудес не бывает. А у СДЕКА тарифы рабочие плюс покрытие по России очень хорошее, плюс рядом с домом ПВЗ, куда каждый день ездить нужно, бывает по 2 раза)).



Решили, что раз горбатого могила исправит, а нервы дороже, нужно изменить свое отношение к логистике. Идеальной компании не существует (в отличие от кофейного интернет-магазина))), поэтому СДЕК нам нравится. Теперь просто страхуемся, заранее информируя любимых покупателей о грядущем конце света (декабре).

_________________

2 кофейных маньяка

2coffeemaniacs.ru - семейный интернет-магазин вкусного кофе. )) Мы видимо постарше просто и поопытнее. На самом деле, мы со СДЕКом уже почти 4 года. И где-то через 1,5 года мы настолько на них разозлились, что написали письмо чуть ли не матом, смысл - расторгайте договор и до свидания.Но у СДЕКа либо политика не расторгать, либо прошляпили)), но договор не расторгли. Мы год с разными компаниями поработали и вернулись. Т.к. откровенно говоря, все работают одинаково и чудес не бывает. А у СДЕКА тарифы рабочие плюс покрытие по России очень хорошее, плюс рядом с домом ПВЗ, куда каждый день ездить нужно, бывает по 2 раза)).Решили, что раз горбатого могила исправит, а нервы дороже, нужно изменить свое отношение к логистике. Идеальной компании не существует (в отличие от кофейного интернет-магазина))), поэтому СДЕК нам нравится. Теперь просто страхуемся, заранее информируя любимых покупателей о грядущем конце света (декабре)._________________2 кофейных маньяка

krutik : Кстати, как вам снова отказ доступа в ЛК?

И якобы недоступность БАЗЫ СДЭКА?



Вроде сейчас работает. Позавчера вечером форсило сильно, мы плюнули, в итоге задержка отгрузок на сутки. Но т.к. покупатели в курсе и все нам прощают, вообще не стали париться, оформили и отгрузили на следующий день)).

_________________

2 кофейных маньяка

2coffeemaniacs.ru - семейный интернет-магазин вкусного кофе. Вроде сейчас работает. Позавчера вечером форсило сильно, мы плюнули, в итоге задержка отгрузок на сутки. Но т.к. покупатели в курсе и все нам прощают, вообще не стали париться, оформили и отгрузили на следующий день))._________________2 кофейных маньяка



номер заказа 1037640441

Я отправила этот заказ в интернет магазин мамси из Екатеринбурга в Москву. При приемке обнаружено повреждение упаковки. Груз был упакован в новые палетные коробки, коробки в стрейче, коробки поставили на поддон и запалетировали. В результате пришло 20 коробок не просто чуть-чуть помятые, а с заломами и дырами, товарный вид не сохранен. получается 10 процентов брака, не смотря на то, что посылала с запасом. Фото при приемке сделали. Благодаря такой доставке мне сейчас будет штраф за поставку брака, потому как заменить этот брак я не могу в течение 1 дня. Что сейчас делать? И у меня уже несколько магазинов просят не отправлять СДЭКом из-за того, что коробки приезжают сильно помятые. Здравствуйте!номер заказа 1037640441Я отправила этот заказ в интернет магазин мамси из Екатеринбурга в Москву. При приемке обнаружено повреждение упаковки. Груз был упакован в новые палетные коробки, коробки в стрейче, коробки поставили на поддон и запалетировали. В результате пришло 20 коробок не просто чуть-чуть помятые, а с заломами и дырами, товарный вид не сохранен. получается 10 процентов брака, не смотря на то, что посылала с запасом. Фото при приемке сделали. Благодаря такой доставке мне сейчас будет штраф за поставку брака, потому как заменить этот брак я не могу в течение 1 дня. Что сейчас делать? И у меня уже несколько магазинов просят не отправлять СДЭКом из-за того, что коробки приезжают сильно помятые.

StasyAna : И у меня уже несколько магазинов просят не отправлять СДЭКом



Ну так и не издевайтесь над людьми... СДЭК гораздо хуже обычной почты, по деньгам не знаю, может он вдвое дешевле - тогда еще отправлено...



У меня китаец по моему недосмотру СДЭКом отправил. ВОСЕМЬ заказов сделанных позже этого уже пришли, ПЯТЬ тоже сделанных позже не пришли но трекаются в России уже. Этот несчастный так и висит "принято в Китае от Лёши" (чесслово прямо так!). Хрень полная.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Ну так и не издевайтесь над людьми... СДЭК гораздо хуже обычной почты, по деньгам не знаю, может он вдвое дешевле - тогда еще отправлено...У меня китаец по моему недосмотру СДЭКом отправил. ВОСЕМЬ заказов сделанных позже этого уже пришли, ПЯТЬ тоже сделанных позже не пришли но трекаются в России уже. Этот несчастный так и висит "принято в Китае от Лёши" (чесслово прямо так!). Хрень полная._________________Хочешь что-нибудь узнать?