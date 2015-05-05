Тема: Продаю - игрушки и другие товары для детей.







Добрый день!

Мы являемся официальным представителем израильской компании Minene на российском рынке.



Израильская компания «Minene» была создана в 2007 году тремя молодыми мамами, поэтому каждое изделие придумано и создано с особенной любовью и повышенным вниманием к деталям. Безупречное качество, инновационные решения и стильный дизайн заслужили признание специалистов – продукция компании регулярно оказывается в шотлистах престижных международных премий.

Товар есть на складе в Москве, полностью сертифицирован.



Есть возможность самовывоза от 1 шутки,

есть доставка. Минимальная партия - от 1 штуки.







minene.ru наш сайт,

товары можно посмотреть по примеру магазина

http://www.formybaby.ru/minene/m623/





e-mail:

Ждем заказов Детские товары израильской компании Minene.Добрый день!Мы являемся официальным представителем израильской компании Minene на российском рынке.Израильская компания «Minene» была создана в 2007 году тремя молодыми мамами, поэтому каждое изделие придумано и создано с особенной любовью и повышенным вниманием к деталям. Безупречное качество, инновационные решения и стильный дизайн заслужили признание специалистов – продукция компании регулярно оказывается в шотлистах престижных международных премий.Товар есть на складе в Москве, полностью сертифицирован.Есть возможность самовывоза от 1 шутки,есть доставка. Минимальная партия - от 1 штуки.minene.ru наш сайт,товары можно посмотреть по примеру магазинаe-mail: elena.teryukhova@gmail.com Ждем заказов





тапочки домашние, балетки танцевальные, чешки спортивные, сандалики , пинетки для самых маленьких.

У нас можно купить детскую обувь дешево без размерных рядов, низкий минимальный заказ, доставка в любой регион РФ.

Склад в г. Санкт-Петербург.



Наш сайт: http://deniga.com

Наш каталог: http://deniga.com/catalog/ Детская обувь оптом от российских производителей:домашние,танцевальные,спортивные,для самых маленьких.У нас можнобез размерных рядов, низкий минимальный заказ, доставка в любой регион РФ.Склад в г. Санкт-Петербург.





1. Детские развивающие книги и полные годовые курсы для занятий с ребенком в подарочной упаковке издательства Мозаика-Синтез (торговая марка " Школа Семи Гномов ").



2. Комплекты для занятий с ребенком компании " Умница ". В основе лежат методики раннего развития детей. Торговые марки: Программа Развития Интеллекта, Говорим с пеленок, Чтение с пеленок, Математика с пеленок, английский язык Skylark English for Babies, География или Большое путешествие, Мир на ладошке.



3. Методическую литературу по дошкольному воспитанию по программе "От рождения до школы". Большинство детских садов в России по ней работают.



Преимущества нашего предложения:



1. Отсутствует сумма минимального заказа .

2. Товар можно забрать в Москве (самовывоз бесплатно), либо заказать доставку по Москве и области.



Рассмотрим все варианты сотрудничества.

Приглашаем к сотрудничеству "молодые" интернет-магазины, которые только начинают развиваться. Предлагаем Вашему вниманию:1. Детские развивающие книги и полные годовые курсы для занятий с ребенком в подарочной упаковке издательства Мозаика-Синтез (торговая марка "").2. Комплекты для занятий с ребенком компании "". В основе лежат методики раннего развития детей. Торговые марки: Программа Развития Интеллекта, Говорим с пеленок, Чтение с пеленок, Математика с пеленок, английский язык Skylark English for Babies, География или Большое путешествие, Мир на ладошке.3. Методическую литературу по дошкольному воспитанию по программе "От рождения до школы". Большинство детских садов в России по ней работают.Преимущества нашего предложения:1.2. Товар можно забрать в Москве (самовывоз бесплатно), либо заказать доставку по Москве и области.Рассмотрим все варианты сотрудничества.



Огонек, Русский Стиль, Весна и других Компаний

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Спасибо

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http://chudoshop.ru Продаем игрушки многих и разных отечественных производителей:Огонек, Русский Стиль, Весна и других КомпанийЗаходите на сайт: http://chudoshop.ru Спасибо_________________



Бесплатная доставка на следующий день в Москву и МО.

Депозитная схема работы

Предоставление электронного каталога

Обучение по ассортименту

Возможность размещения заказов онлайн

Рекомендации по ассортименту

И еще много дополнительных преимуществ.

Прайс и условия по запросу. Обращайтесь в личку.

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http://relefopt.ru/catalog/ Крупнейший оператор канцелярского рынка (импортер и дистрибьютор более 80 ТМ, в т.ч. эксклюзивных) предлагает поставки детских товаров: школьная канцелярия, рюкзаки, пеналы, сумки, творчество, хобби, батарейки и т.п. Всего в ассортименте более 12 000 SKU.Бесплатная доставка на следующий день в Москву и МО.Депозитная схема работыПредоставление электронного каталогаОбучение по ассортиментуВозможность размещения заказов онлайнРекомендации по ассортиментуИ еще много дополнительных преимуществ.Прайс и условия по запросу. Обращайтесь в личку._________________



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«Букварята» - это уникальный продукт, который будет интересен и мальчикам, и девочкам: дошколятам и ученикам начальных классов школы.





Чем могут быть полезны «Букварята»:



1.В игровой форме ребенок может выучить названия множества животных.

2.«Букварята» помогут легко запомнить буквы русского алфавита.

3.Разный цвет букв поможет быстро запомнить гласные и согласные буквы.

4.Каждая игрушка имеет встроенный магнит, что позволяет составлять слова на магнитной доске или холодильнике.



«Букварята» могут быть использованы как в качестве набора для обучения детей, так и по отдельности – в качестве брелока, а выбор по букве алфавита позволит сделать данный брелок индивидуальным для каждого ребенка (по начальной букве имени).



Сотрудничество с нами - это:

·Широкий ассортимент продукции (игрушки с конфетами, подарки)

·Гибкая система ценообразования

·Комфортные условия поставок

·Различные варианты оплаты

·Возможность работы на условиях отсрочки



Презентацию и прайс готов выслать по запросу. Дропшиппинг обсуждаем.



Так же можно посмотреть видео на Youtube -



С уважением,

Садков Илья Александрович

(931)5859359

ilya316@mail.ru Предлагаем Вам сотрудничество в плане поставок новой продукции, не имеющей аналогов в России – «Букварята».«Букварята» - это уникальный продукт, который будет интересен и мальчикам, и девочкам: дошколятам и ученикам начальных классов школы.Чем могут быть полезны «Букварята»:1.В игровой форме ребенок может выучить названия множества животных.2.«Букварята» помогут легко запомнить буквы русского алфавита.3.Разный цвет букв поможет быстро запомнить гласные и согласные буквы.4.Каждая игрушка имеет встроенный магнит, что позволяет составлять слова на магнитной доске или холодильнике.«Букварята» могут быть использованы как в качестве набора для обучения детей, так и по отдельности – в качестве брелока, а выбор по букве алфавита позволит сделать данный брелок индивидуальным для каждого ребенка (по начальной букве имени).Сотрудничество с нами - это:·Широкий ассортимент продукции (игрушки с конфетами, подарки)·Гибкая система ценообразования·Комфортные условия поставок·Различные варианты оплаты·Возможность работы на условиях отсрочкиПрезентацию и прайс готов выслать по запросу. Дропшиппинг обсуждаем.Так же можно посмотреть видео на Youtube - http://www.youtube.com/watch?v=UUgkqMyroys С уважением,Садков Илья Александрович(931)5859359



В ассортимент детской одежды, оптом которую мы предлагаем приобрести в Москве, входит одежда для новорожденных, одежда для мальчиков и девочек.

Наш сайт:http://1680986.mya5.ru

_________________

Детская одежда оптом Компания "Веселый малыш",является поставщиком детской одежды оптом.В ассортимент детской одежды, оптом которую мы предлагаем приобрести в Москве, входит одежда для новорожденных, одежда для мальчиков и девочек.Наш сайт:http://1680986.mya5.ru_________________Детская одежда оптом

Автор: weter188

голосов : 1

Дата: 9:22, Чт., 3 Дек. 15

9:22, Чт., 3 Дек. 15



Компания

Наша продукция уже завоевала признание среди молодых мам в нашей стране. Качество, экологичность, ручная работа - все это делает продукцию HoneyMammy уникальной. Мы рады предложить Вам взаимовыгодные условия, работаем как с розничными магазинами, так и с ИМ. Условия сотрудничества, презентацию, прайс-лист вышлем по запросу.

Популярные товары - Грелка для новорожденных HoneyMammy от коликов с уникальным наполнителем (шелуха ячменя). Кокон матрас для новорожденных - Хлопок, органический хлопок. Валик в детскую кроватку - хлопок, органический хлопок. Товары для новорожденных из органических материалов (Италия).Компания www.honeymammy.ru является эксклюзивным дистрибьютором на территории РФ итальянской компании HoneyMammy. Компания HoneyMammy уверена, что предлагая своим покупательницам продукцию итальянского производителя товаров для беременных и новорожденных, вы сможете не только порадовать новинками своих постоянных клиентов, но и привлечь еще больше новых покупателей!Наша продукция уже завоевала признание среди молодых мам в нашей стране. Качество, экологичность, ручная работа - все это делает продукцию HoneyMammy уникальной. Мы рады предложить Вам взаимовыгодные условия, работаем как с розничными магазинами, так и с ИМ. Условия сотрудничества, презентацию, прайс-лист вышлем по запросу.Популярные товары - Грелка для новорожденных HoneyMammy от коликов с уникальным наполнителем (шелуха ячменя). Кокон матрас для новорожденных - Хлопок, органический хлопок. Валик в детскую кроватку - хлопок, органический хлопок.

Товары для будущих мам из Италии и России можно приобрести здесь: http://lovetssnov.ru/ . Отличное качество и приемлемые цены





Terides.com - это торгово-производственная компания, специализирующаяся на производстве деревянных игрушек (весь цикл производства в России) и на дистрибуции сюжетно-ролевых игрушек. В нашем портфолио маржинальные и качественные игровые наборы, а в инструментарии - удобные логистические сервисы, включая доставку до Вашего розничного клиента, и полный спектр гарантийного и постпродажного обслуживания.



1. Сюжетные и развивающие деревянные игрушки собственного производства. Это полностью комплектные игровые наборы, предназначенные для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Некоторые игрушки разрабатывались под требования и образовательные программы ДОУ. Весь цикл производства на территории России, поэтому зависимость от курсовых валютных всплесков нулевая.



2. Детская мебель и габаритные сюжетно-ролевые игрушки KidKraft. Нестандартные, продуманные, интересные игрушки и сюжетная мебель ценовых сегментов «Средний+» и «Премиум». Terides.com является импортером бренда уже более 5 лет.



3. Игрушки популярных брендов самых разных категорий товаров. Дома для улицы, песочницы и каталки Pilsan, развивашки и магнитные наборы Janod и B Dot, куклы и кукольные аксессуары Our Generation Dolls, домики для Барби Bettina, игрушечная еда и сюжетные наборы Djeco, кукольные семейства и игрушечная посудка Plan Toys, электромобили RiverToys, машинки Raster, игрушки для самых маленьких Fisher Price, конструкторы Mega Bloks и многие другие торговые марки и игровые направления представлены в нашем предложении.



Он-лайн прайсы и контент доступны для скачиваний по ссылке на нашей b2b-платформе для партнеров:



Прайс-листы (с фото и без фото) обновляются в рабочие дни каждый час с 07:00 до 23:00.





Используя сервисы b2b-платформы Вы можете легко настроить интеграцию с нами, ведь Terides (Тэридес) – это:



- Быстрый обмен данными о наличии и ценах на товары из нашего прайс-листа;



- Серьезная контентная поддержка;



- Возможность прямой синхронизации остатков и контента между нашими с Вами ресурсами;



- Возможность он-лайн формирования заказов и заявок на сервисную доставку для магазинов, прошедших интеграцию с нами.





В целом, нашим e-commerce партнерам мы предлагаем:



1. Контентную поддержку



2. Он-лайн обмен остатками и синхронизации данными



3. Отгрузку товара от 1 штуки



4. Понятное и прозрачное ценообразование от РРЦ



5. Доставку заказов до ТК от 1 штуки



6. Самовывоз заказов по 2-м адресам, если забор осуществляется вашим представителем



7. Дропшиппинг (доставка до клиента по Москве и МО – на следующий рабочий день, по Санкт-Петербургу и Ленобласти – через день, для региональных клиентов – передача заказа в ТК на следующий рабочий день).



8. Полный пакет сопроводительных документов



9. Гарантийный и постпродажный сервис



Уже сейчас нашими партнерами в каннеле электронной коммерции являются OZON.ru, babysecret.ru, Юлмарт, Акушерство.ru и многие другие.



Будем рады видеть Вас в числе наших постоянных партнеров! www.terides.com - производитель и импортер игрушек и других товаров для детей, специализирующийся на работе с интернет магазинами. Ликвидный уникальный продукт, дропшиппинг, контент, остатки on-line, интеграции.Terides.com - это торгово-производственная компания, специализирующаяся на производстве деревянных игрушек (весь цикл производства в России) и на дистрибуции сюжетно-ролевых игрушек. В нашем портфолио маржинальные и качественные игровые наборы, а в инструментарии - удобные логистические сервисы, включая доставку до Вашего розничного клиента, и полный спектр гарантийного и постпродажного обслуживания.1. Сюжетные и развивающие деревянные игрушки собственного производства. Это полностью комплектные игровые наборы, предназначенные для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Некоторые игрушки разрабатывались под требования и образовательные программы ДОУ. Весь цикл производства на территории России, поэтому зависимость от курсовых валютных всплесков нулевая.2. Детская мебель и габаритные сюжетно-ролевые игрушки KidKraft. Нестандартные, продуманные, интересные игрушки и сюжетная мебель ценовых сегментов «Средний+» и «Премиум». Terides.com является импортером бренда уже более 5 лет.3. Игрушки популярных брендов самых разных категорий товаров. Дома для улицы, песочницы и каталки Pilsan, развивашки и магнитные наборы Janod и B Dot, куклы и кукольные аксессуары Our Generation Dolls, домики для Барби Bettina, игрушечная еда и сюжетные наборы Djeco, кукольные семейства и игрушечная посудка Plan Toys, электромобили RiverToys, машинки Raster, игрушки для самых маленьких Fisher Price, конструкторы Mega Bloks и многие другие торговые марки и игровые направления представлены в нашем предложении.Он-лайн прайсы и контент доступны для скачиваний по ссылке на нашей b2b-платформе для партнеров: http://terides.com/prices2.html Прайс-листы (с фото и без фото) обновляются в рабочие дни каждый час с 07:00 до 23:00.Используя сервисы b2b-платформы Вы можете легко настроить интеграцию с нами, ведь Terides (Тэридес) – это:- Быстрый обмен данными о наличии и ценах на товары из нашего прайс-листа;- Серьезная контентная поддержка;- Возможность прямой синхронизации остатков и контента между нашими с Вами ресурсами;- Возможность он-лайн формирования заказов и заявок на сервисную доставку для магазинов, прошедших интеграцию с нами.В целом, нашим e-commerce партнерам мы предлагаем:1. Контентную поддержку2. Он-лайн обмен остатками и синхронизации данными3. Отгрузку товара от 1 штуки4. Понятное и прозрачное ценообразование от РРЦ5. Доставку заказов до ТК от 1 штуки6. Самовывоз заказов по 2-м адресам, если забор осуществляется вашим представителем7. Дропшиппинг (доставка до клиента по Москве и МО – на следующий рабочий день, по Санкт-Петербургу и Ленобласти – через день, для региональных клиентов – передача заказа в ТК на следующий рабочий день).8. Полный пакет сопроводительных документов9. Гарантийный и постпродажный сервисУже сейчас нашими партнерами в каннеле электронной коммерции являются OZON.ru, babysecret.ru, Юлмарт, Акушерство.ru и многие другие.Будем рады видеть Вас в числе наших постоянных партнеров!





Ищем организаторов СП для реализации детских игрушек. В наличии: конструкторы, радиоуправляемые игрушки, настольные игры, куклы, а также игрушки по мотивам мультсериалов Вспыш, Покемоны, Щенячий Патруль, Свинка Пеппа.



Минимальная сумма заказа - 5 000 рублей. Есть возможность оформления как розничного, так и оптового заказа. Для постоянных клиентов скидка 20%. Все партнеры также могут получить дополнительную скидку, условия предоставления которой указаны на нашем сайте.



Доставку осуществляем из Москвы по всей территории Российской Федерации, в т.ч. по Крыму и Калининграду.



Пожалуйста, посетите наш сайт:



Ниже указаны контакты, через которые Вы всегда можете связаться с нами.



Номер для регионов: 8 (800) 707-55-30 - звонок бесплатный!

Телефон в Москве: 8 (495) 767-42-28

Отдел доставки: 8 (977) 603-10-30 (whatsapp, viber).

Email:

Skype: upimart



С уважением, Администрация сайта Upimart.ru Здравствуйте!Ищем организаторов СП для реализации детских игрушек. В наличии: конструкторы, радиоуправляемые игрушки, настольные игры, куклы, а также игрушки по мотивам мультсериалов Вспыш, Покемоны, Щенячий Патруль, Свинка Пеппа.Минимальная сумма заказа - 5 000 рублей. Есть возможность оформления как розничного, так и оптового заказа. Для постоянных клиентов скидка 20%. Все партнеры также могут получить дополнительную скидку, условия предоставления которой указаны на нашем сайте.Доставку осуществляем из Москвы по всей территории Российской Федерации, в т.ч. по Крыму и Калининграду.Пожалуйста, посетите наш сайт: http://upimart.ru/ Ниже указаны контакты, через которые Вы всегда можете связаться с нами.Номер для регионов: 8 (800) 707-55-30 - звонок бесплатный!Телефон в Москве: 8 (495) 767-42-28Отдел доставки: 8 (977) 603-10-30 (whatsapp, viber).Email: shop@upimart.ru Skype: upimartС уважением, Администрация сайта Upimart.ru





Объявляем о поступлении нового товара в магазин Юпимарт!





Чтобы ознакомиться с полным перечнем товаров, приглашаем Вас посетить наш веб-сайт по адресу:



Связаться с нами Вы можете, позвонив по номерам телефонов, через Skype, WhatsApp, Viber или электронную почту.



Для регионов: 8 (800) 707-55-30 - звонок бесплатный!

Телефон в Москве: 8 (495) 767-42-28

Отдел доставки: 8 (977) 603-10-30 (whatsapp, viber).

Email:

Skype: upimart Уважаемые организаторы!Объявляем о поступлении нового товара в магазин Юпимарт!Чтобы ознакомиться с полным перечнем товаров, приглашаем Вас посетить наш веб-сайт по адресу: http://upimart.ru/ Связаться с нами Вы можете, позвонив по номерам телефонов, через Skype, WhatsApp, Viber или электронную почту.Для регионов: 8 (800) 707-55-30 - звонок бесплатный!Телефон в Москве: 8 (495) 767-42-28Отдел доставки: 8 (977) 603-10-30 (whatsapp, viber).Email: shop@upimart.ru Skype: upimart





Пополнение произошло в следующих разделах:

- радиоуправляемые игрушки;

- куклы;

- коллекционные статуэтки;

- машинки;

- различные наборы (посуда, мебель, докторский набор, набор для девочек с косметикой);

- игрушки по мотивам м/с Щенячий Патруль, Свинка Пеппа, Покемоны;

- другое.









Ознакомиться со всеми товарами Вы можете на нашем сайте:



Наши контакты:



Бесплатный номер для регионов: 8 (800) 707-55-30

Отдел доставки: 8 (977) 603-10-30 (whatsapp, viber).

Email:

Skype: upimart



С уважением, Администрация сайта Upimart.ru В Интернет-магазин Юпимарт поступил новый товар.Пополнение произошло в следующих разделах:- радиоуправляемые игрушки;- куклы;- коллекционные статуэтки;- машинки;- различные наборы (посуда, мебель, докторский набор, набор для девочек с косметикой);- игрушки по мотивам м/с Щенячий Патруль, Свинка Пеппа, Покемоны;- другое.Ознакомиться со всеми товарами Вы можете на нашем сайте: http://upimart.ru/ Наши контакты:Бесплатный номер для регионов: 8 (800) 707-55-30Отдел доставки: 8 (977) 603-10-30 (whatsapp, viber).Email: shop@upimart.ru Skype: upimartС уважением, Администрация сайта Upimart.ru