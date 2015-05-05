Продаю - игрушки и другие товары для детей. - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Управление ассортиментом
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Тема:

Продаю - игрушки и другие товары для детей.
СообщениеАвтор: danesi 
Дата: 14:24, Вт., 5 Май. 15
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Детские товары израильской компании Minene.

Добрый день!
Мы являемся официальным представителем израильской компании Minene на российском рынке.

Израильская компания «Minene» была создана в 2007 году тремя молодыми мамами, поэтому каждое изделие придумано и создано с особенной любовью и повышенным вниманием к деталям. Безупречное качество, инновационные решения и стильный дизайн заслужили признание специалистов – продукция компании регулярно оказывается в шотлистах престижных международных премий.
Товар есть на складе в Москве, полностью сертифицирован.

Есть возможность самовывоза от 1 шутки,
есть доставка. Минимальная партия - от 1 штуки.



minene.ru наш сайт,
товары можно посмотреть по примеру магазина
http://www.formybaby.ru/minene/m623/


e-mail: elena.teryukhova@gmail.com
Ждем заказовSmile

СообщениеАвтор: deniga.com 
Дата: 0:29, Вс., 14 Июн. 15
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Детская обувь оптом от российских производителей: тапочки домашние, балетки танцевальные, чешки спортивные, сандалики, пинетки для самых маленьких.
У нас можно купить детскую обувь дешево без размерных рядов, низкий минимальный заказ, доставка в любой регион РФ.
Склад в г. Санкт-Петербург.

Наш сайт: http://deniga.com
Наш каталог: http://deniga.com/catalog/
СообщениеАвтор: v2725 
Дата: 17:22, Сб., 11 Июл. 15
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Предлагаем Вашему вниманию:

1. Детские развивающие книги и полные годовые курсы для занятий с ребенком в подарочной упаковке издательства Мозаика-Синтез (торговая марка "Школа Семи Гномов").

2. Комплекты для занятий с ребенком компании "Умница". В основе лежат методики раннего развития детей. Торговые марки: Программа Развития Интеллекта, Говорим с пеленок, Чтение с пеленок, Математика с пеленок, английский язык Skylark English for Babies, География или Большое путешествие, Мир на ладошке.

3. Методическую литературу по дошкольному воспитанию по программе "От рождения до школы". Большинство детских садов в России по ней работают.

Преимущества нашего предложения:

1. Отсутствует сумма минимального заказа.
2. Товар можно забрать в Москве (самовывоз бесплатно), либо заказать доставку по Москве и области.

Рассмотрим все варианты сотрудничества.
Приглашаем к сотрудничеству "молодые" интернет-магазины, которые только начинают развиваться.
СообщениеАвтор: Jenya1980 
Дата: 14:24, Пн., 13 Июл. 15
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Продаем игрушки многих и разных отечественных производителей:
Огонек, Русский Стиль, Весна и других Компаний
Заходите на сайт: http://chudoshop.ru

Спасибо
_________________
http://chudoshop.ru
СообщениеАвтор: relef 
Дата: 12:58, Ср., 12 Авг. 15
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Крупнейший оператор канцелярского рынка (импортер и дистрибьютор более 80 ТМ, в т.ч. эксклюзивных) предлагает поставки детских товаров: школьная канцелярия, рюкзаки, пеналы, сумки, творчество, хобби, батарейки и т.п. Всего в ассортименте более 12 000 SKU.
Бесплатная доставка на следующий день в Москву и МО.
Депозитная схема работы
Предоставление электронного каталога
Обучение по ассортименту
Возможность размещения заказов онлайн
Рекомендации по ассортименту
И еще много дополнительных преимуществ.
Прайс и условия по запросу. Обращайтесь в личку.
_________________
http://relefopt.ru/catalog/
СообщениеАвтор: 3detki 
Дата: 13:58, Чт., 24 Сен. 15
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День Добрый! Производим детские игровые площадки в Н.Новгороде , по цене нет аналогов.
https://yadi.sk/i/yx2HEmd0jHkzo
Ищу региональных представителей.
Сайты близкой тематики, с возможностью предоставления услуги сборки.
Возможна работа по схеме дропшипинга.
http://3detki.ru/katalog/c45-DIP__2015.html
Почта 3detki@list.ru
СообщениеАвтор: ice316 
Дата: 17:06, Пт., 25 Сен. 15
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Предлагаем Вам сотрудничество в плане поставок новой продукции, не имеющей аналогов в России – «Букварята».
«Букварята» - это уникальный продукт, который будет интересен и мальчикам, и девочкам: дошколятам и ученикам начальных классов школы.


Чем могут быть полезны «Букварята»:

1.В игровой форме ребенок может выучить названия множества животных.
2.«Букварята» помогут легко запомнить буквы русского алфавита.
3.Разный цвет букв поможет быстро запомнить гласные и согласные буквы.
4.Каждая игрушка имеет встроенный магнит, что позволяет составлять слова на магнитной доске или холодильнике.

«Букварята» могут быть использованы как в качестве набора для обучения детей, так и по отдельности – в качестве брелока, а выбор по букве алфавита позволит сделать данный брелок индивидуальным для каждого ребенка (по начальной букве имени).

Сотрудничество с нами - это:
·Широкий ассортимент продукции (игрушки с конфетами, подарки)
·Гибкая система ценообразования
·Комфортные условия поставок
·Различные варианты оплаты
·Возможность работы на условиях отсрочки

Презентацию и прайс готов выслать по запросу. Дропшиппинг обсуждаем.

Так же можно посмотреть видео на Youtube - http://www.youtube.com/watch?v=UUgkqMyroys

С уважением,
Садков Илья Александрович
(931)5859359
ilya316@mail.ru
СообщениеАвтор: detsod 
Дата: 20:59, Вт., 13 Окт. 15
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Компания "Веселый малыш",является поставщиком детской одежды оптом.
В ассортимент детской одежды, оптом которую мы предлагаем приобрести в Москве, входит одежда для новорожденных, одежда для мальчиков и девочек.
Наш сайт:http://1680986.mya5.ru
_________________
Детская одежда оптом
СообщениеАвтор: weter188  Репутация: 91.4Репутация: 91.4
голосов: 1
Дата: 9:22, Чт., 3 Дек. 15
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Товары для новорожденных из органических материалов (Италия).
Компания www.honeymammy.ru является эксклюзивным дистрибьютором на территории РФ итальянской компании HoneyMammy. Компания HoneyMammy уверена, что предлагая своим покупательницам продукцию итальянского производителя товаров для беременных и новорожденных, вы сможете не только порадовать новинками своих постоянных клиентов, но и привлечь еще больше новых покупателей!
Наша продукция уже завоевала признание среди молодых мам в нашей стране. Качество, экологичность, ручная работа - все это делает продукцию HoneyMammy уникальной. Мы рады предложить Вам взаимовыгодные условия, работаем как с розничными магазинами, так и с ИМ. Условия сотрудничества, презентацию, прайс-лист вышлем по запросу.
Популярные товары - Грелка для новорожденных HoneyMammy от коликов с уникальным наполнителем (шелуха ячменя). Кокон матрас для новорожденных - Хлопок, органический хлопок. Валик в детскую кроватку - хлопок, органический хлопок.
СообщениеАвтор: i.nemtseva 
Дата: 11:01, Ср., 9 Дек. 15
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Товары для будущих мам из Италии и России можно приобрести здесь: http://lovetssnov.ru/ . Отличное качество и приемлемые ценыSmile
СообщениеАвтор: D1990 
Дата: 0:09, Пн., 28 Мар. 16
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www.terides.com - производитель и импортер игрушек и других товаров для детей, специализирующийся на работе с интернет магазинами. Ликвидный уникальный продукт, дропшиппинг, контент, остатки on-line, интеграции.

Terides.com - это торгово-производственная компания, специализирующаяся на производстве деревянных игрушек (весь цикл производства в России) и на дистрибуции сюжетно-ролевых игрушек. В нашем портфолио маржинальные и качественные игровые наборы, а в инструментарии - удобные логистические сервисы, включая доставку до Вашего розничного клиента, и полный спектр гарантийного и постпродажного обслуживания.

1. Сюжетные и развивающие деревянные игрушки собственного производства. Это полностью комплектные игровые наборы, предназначенные для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Некоторые игрушки разрабатывались под требования и образовательные программы ДОУ. Весь цикл производства на территории России, поэтому зависимость от курсовых валютных всплесков нулевая.

2. Детская мебель и габаритные сюжетно-ролевые игрушки KidKraft. Нестандартные, продуманные, интересные игрушки и сюжетная мебель ценовых сегментов «Средний+» и «Премиум». Terides.com является импортером бренда уже более 5 лет.

3. Игрушки популярных брендов самых разных категорий товаров. Дома для улицы, песочницы и каталки Pilsan, развивашки и магнитные наборы Janod и B Dot, куклы и кукольные аксессуары Our Generation Dolls, домики для Барби Bettina, игрушечная еда и сюжетные наборы Djeco, кукольные семейства и игрушечная посудка Plan Toys, электромобили RiverToys, машинки Raster, игрушки для самых маленьких Fisher Price, конструкторы Mega Bloks и многие другие торговые марки и игровые направления представлены в нашем предложении.

Он-лайн прайсы и контент доступны для скачиваний по ссылке на нашей b2b-платформе для партнеров: http://terides.com/prices2.html

Прайс-листы (с фото и без фото) обновляются в рабочие дни каждый час с 07:00 до 23:00.


Используя сервисы b2b-платформы Вы можете легко настроить интеграцию с нами, ведь Terides (Тэридес) – это:

- Быстрый обмен данными о наличии и ценах на товары из нашего прайс-листа;

- Серьезная контентная поддержка;

- Возможность прямой синхронизации остатков и контента между нашими с Вами ресурсами;

- Возможность он-лайн формирования заказов и заявок на сервисную доставку для магазинов, прошедших интеграцию с нами.


В целом, нашим e-commerce партнерам мы предлагаем:

1. Контентную поддержку

2. Он-лайн обмен остатками и синхронизации данными

3. Отгрузку товара от 1 штуки

4. Понятное и прозрачное ценообразование от РРЦ

5. Доставку заказов до ТК от 1 штуки

6. Самовывоз заказов по 2-м адресам, если забор осуществляется вашим представителем

7. Дропшиппинг (доставка до клиента по Москве и МО – на следующий рабочий день, по Санкт-Петербургу и Ленобласти – через день, для региональных клиентов – передача заказа в ТК на следующий рабочий день).

8. Полный пакет сопроводительных документов

9. Гарантийный и постпродажный сервис

Уже сейчас нашими партнерами в каннеле электронной коммерции являются OZON.ru, babysecret.ru, Юлмарт, Акушерство.ru и многие другие.

Будем рады видеть Вас в числе наших постоянных партнеров!
СообщениеАвтор: upimartsp 
Дата: 16:30, Сб., 29 Окт. 16
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Здравствуйте!

Ищем организаторов СП для реализации детских игрушек. В наличии: конструкторы, радиоуправляемые игрушки, настольные игры, куклы, а также игрушки по мотивам мультсериалов Вспыш, Покемоны, Щенячий Патруль, Свинка Пеппа.

Минимальная сумма заказа - 5 000 рублей. Есть возможность оформления как розничного, так и оптового заказа. Для постоянных клиентов скидка 20%. Все партнеры также могут получить дополнительную скидку, условия предоставления которой указаны на нашем сайте.

Доставку осуществляем из Москвы по всей территории Российской Федерации, в т.ч. по Крыму и Калининграду.

Пожалуйста, посетите наш сайт: http://upimart.ru/

Ниже указаны контакты, через которые Вы всегда можете связаться с нами.

Номер для регионов: 8 (800) 707-55-30 - звонок бесплатный!
Телефон в Москве: 8 (495) 767-42-28
Отдел доставки: 8 (977) 603-10-30 (whatsapp, viber). 
Email: shop@upimart.ru
Skype: upimart 

С уважением, Администрация сайта Upimart.ru
СообщениеАвтор: upimartsp 
Дата: 16:59, Ср., 23 Ноя. 16
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Уважаемые организаторы!

Объявляем о поступлении нового товара в магазин Юпимарт!


Чтобы ознакомиться с полным перечнем товаров, приглашаем Вас посетить наш веб-сайт по адресу: http://upimart.ru/

Связаться с нами Вы можете, позвонив по номерам телефонов, через Skype, WhatsApp, Viber или электронную почту.

Для регионов: 8 (800) 707-55-30 - звонок бесплатный!
Телефон в Москве: 8 (495) 767-42-28
Отдел доставки: 8 (977) 603-10-30 (whatsapp, viber).
Email: shop@upimart.ru
Skype: upimart
СообщениеАвтор: upimartsp 
Дата: 16:25, Сб., 24 Дек. 16
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В Интернет-магазин Юпимарт поступил новый товар.

Пополнение произошло в следующих разделах:
- радиоуправляемые игрушки;
- куклы;
- коллекционные статуэтки;
- машинки;
- различные наборы (посуда, мебель, докторский набор, набор для девочек с косметикой);
- игрушки по мотивам м/с Щенячий Патруль, Свинка Пеппа, Покемоны;
- другое.




Ознакомиться со всеми товарами Вы можете на нашем сайте: http://upimart.ru/

Наши контакты:

Бесплатный номер для регионов: 8 (800) 707-55-30
Отдел доставки: 8 (977) 603-10-30 (whatsapp, viber).
Email: shop@upimart.ru
Skype: upimart

С уважением, Администрация сайта Upimart.ru
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Управление ассортиментом
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