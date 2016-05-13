CRM и взаимоотношения с клиентами

Тема: Телефн 8-800 и прямой московский номер - надо ли?



Anton Shishkin : Люди хотят не просто купить, но еще и пообщаться (голосом). Общение делает нас людьми, а не андроидами



Это бизнес.

Вы мне найдите, хотябы один успешный зарубежный магазин, с колл центром?

За все нужно платить.



Из моей статистике, те кто больше говорят, меньше всего покупают! Через несколько минут, они сделают еще пару звонков к другим, и забудут о вас вообще!

Или устроят очередные крысиные бега.

Т.е вы оплачиваете и тратите время на "Пустышек".

Вы тратите не только свое операционное время, но и несете прямые затраты.

В то время, как люди заполняющие форму заказа, знают, что хотят конкретно! Это и есть задача ИМ.



Если уж и открывать 8-800, то только для виду или под определенный контингент и маржу!



P.S.

Я тут прямой вопрос задал, 8-800 и конверсия? Это бизнес.Вы мне найдите, хотябы один успешный зарубежный магазин, с колл центром?За все нужно платить.Из моей статистике, те кто больше говорят, меньше всего покупают! Через несколько минут, они сделают еще пару звонков к другим, и забудут о вас вообще!Или устроят очередные крысиные бега.Т.е вы оплачиваете и тратите время на "Пустышек".Вы тратите не только свое операционное время, но и несете прямые затраты.В то время, как люди заполняющие форму заказа, знают, что хотят конкретно! Это и есть задача ИМ.Если уж и открывать 8-800, то только для виду или под определенный контингент и маржу!P.S.Я тут прямой вопрос задал, 8-800 и конверсия?





Цитата: P.S.

Я тут прямой вопрос задал, 8-800 и конверсия?

У нас самих когда-то был только городской тел указан. Пару лет назад добавили 8800 - плюс 21% в звонках. Это в первые два месяца мы считали.

Про имидж тут уже было несколько раз сказано, поддерживаю чисто по-человечески, не от лица компании - лично я не позвоню на указанный на сайте мобильный, подсознательно включается тревога за свою денюжку.



Еще есть такая фишка - сама компания может находиться в любом городе, но указывает номер Мск или Питера - тоже многим доверия добавляет.



Вы же можете попробовать - облачная телефония тем и хороша - Вы лишь арендуете и сервис, и сами номера. Не понравится, отключитесь.

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Текми (www.tekmi.ru) - виртуальные АТС и офис для малого и среднего бизнеса, отделов продаж, маркетинга, колл-центров У нас самих когда-то был только городской тел указан. Пару лет назад добавили 8800 - плюс 21% в звонках. Это в первые два месяца мы считали.Про имидж тут уже было несколько раз сказано, поддерживаю чисто по-человечески, не от лица компании - лично я не позвоню на указанный на сайте мобильный, подсознательно включается тревога за свою денюжку.Еще есть такая фишка - сама компания может находиться в любом городе, но указывает номер Мск или Питера - тоже многим доверия добавляет.Вы же можете попробовать - облачная телефония тем и хороша - Вы лишь арендуете и сервис, и сами номера. Не понравится, отключитесь._________________Текми (www.tekmi.ru) - виртуальные АТС и офис для малого и среднего бизнеса, отделов продаж, маркетинга, колл-центров



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интернет магазин светильников и люстр москва С учётом того, что сейчас в домашних условиях в основном асе пользуются именно мобильной связью, а заходят в сеть и просматривают сайты (в том числе и интернет магазины) со своих мобильников и смартфонов, то и целесообразнее ставить на сайте именно сотовые номера для звонков. Другое дело, что от бесплатной халявы на звонок по 8-800 тоже никто не откажется..._________________