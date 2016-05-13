Телефн 8-800 и прямой московский номер - надо ли? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Тема:

Телефн 8-800 и прямой московский номер - надо ли?
СообщениеАвтор: krutik  Репутация: 1.1
Дата: 14:14, Пт., 13 Май. 16
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Anton Shishkin :
Люди хотят не просто купить, но еще и пообщаться (голосом). Общение делает нас людьми, а не андроидами


Это бизнес.
Вы мне найдите, хотябы один успешный зарубежный магазин, с колл центром?
За все нужно платить.

Из моей статистике, те кто больше говорят, меньше всего покупают! Через несколько минут, они сделают еще пару звонков к другим, и забудут о вас вообще!
Или устроят очередные крысиные бега.
Т.е вы оплачиваете и тратите время на "Пустышек".
Вы тратите не только свое операционное время, но и несете прямые затраты.
В то время, как люди заполняющие форму заказа, знают, что хотят конкретно! Это и есть задача ИМ.

Если уж и открывать 8-800, то только для виду или под определенный контингент и маржу!

P.S.
Я тут прямой вопрос задал, 8-800 и конверсия?

СообщениеАвтор: tekmilab 
Дата: 18:20, Пт., 13 Май. 16
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Цитата:
P.S.
Я тут прямой вопрос задал, 8-800 и конверсия?

У нас самих когда-то был только городской тел указан. Пару лет назад добавили 8800 - плюс 21% в звонках. Это в первые два месяца мы считали.
Про имидж тут уже было несколько раз сказано, поддерживаю чисто по-человечески, не от лица компании - лично я не позвоню на указанный на сайте мобильный, подсознательно включается тревога за свою денюжку.

Еще есть такая фишка - сама компания может находиться в любом городе, но указывает номер Мск или Питера - тоже многим доверия добавляет.

Вы же можете попробовать - облачная телефония тем и хороша - Вы лишь арендуете и сервис, и сами номера. Не понравится, отключитесь.
_________________
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СообщениеАвтор: aleksys 
Дата: 8:51, Вс., 22 Янв. 17
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С учётом того, что сейчас в домашних условиях в основном асе пользуются именно мобильной связью, а заходят в сеть и просматривают сайты (в том числе и интернет магазины) со своих мобильников и смартфонов, то и целесообразнее ставить на сайте именно сотовые номера для звонков. Другое дело, что от бесплатной халявы на звонок по 8-800 тоже никто не откажется...
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Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> CRM и взаимоотношения с клиентами
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