Boxberry - нужны отзывы

А что с заборами грузов из пунктов приема заказов по субботам? Сотрудники говорят, что по субботам к ним никто не приезжает, даже если они оформляют забор. Вопрос касается пункта на м Теплый стан и м Тропарево.
Добрый день.
Курьерский забор заказов из пунктов приема в Москве производится по будним дням после 17.00.
Ваш заказ, принятый 18.02 на пункте м. Теплый стан, 20.02 был передан курьеру Боксберри. _________________ экспертные ответы о доставке
служба курьерской доставки boxberry
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Екатерина boxberry :
Курьерский забор заказов из пунктов приема в Москве производится по будним дням после 17.00.
Ваш заказ, принятый 18.02 на пункте м. Теплый стан, 20.02 был передан курьеру Боксберри.
Когда был прием на тущинской - они говорили, что забор у них есть и по субботам, но только утром.