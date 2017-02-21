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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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Тема:

Boxberry - нужны отзывы
СообщениеАвтор: Екатерина boxberry 
Дата: 13:29, Вт., 21 Фев. 17
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Фролик :
А что с заборами грузов из пунктов приема заказов по субботам? Сотрудники говорят, что по субботам к ним никто не приезжает, даже если они оформляют забор. Вопрос касается пункта на м Теплый стан и м Тропарево.


Добрый день.
Курьерский забор заказов из пунктов приема в Москве производится по будним дням после 17.00.
Ваш заказ, принятый 18.02 на пункте м. Теплый стан, 20.02 был передан курьеру Боксберри.
_________________
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служба курьерской доставки boxberry
www.boxberry.ru

СообщениеАвтор: Фролик  Репутация: 20.7Репутация: 20.7
голосов: 10
Дата: 14:20, Вт., 21 Фев. 17
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Екатерина boxberry :
Курьерский забор заказов из пунктов приема в Москве производится по будним дням после 17.00.
Ваш заказ, принятый 18.02 на пункте м. Теплый стан, 20.02 был передан курьеру Боксберри.


Когда был прием на тущинской - они говорили, что забор у них есть и по субботам, но только утром.
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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