Boxberry - нужны отзывы

Фролик : А что с заборами грузов из пунктов приема заказов по субботам? Сотрудники говорят, что по субботам к ним никто не приезжает, даже если они оформляют забор. Вопрос касается пункта на м Теплый стан и м Тропарево.



Добрый день.

Курьерский забор заказов из пунктов приема в Москве производится по будним дням после 17.00.

Ваш заказ, принятый 18.02 на пункте м. Теплый стан, 20.02 был передан курьеру Боксберри.

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экспертные ответы о доставке

служба курьерской доставки boxberry

www.boxberry.ru Добрый день.Курьерский забор заказов из пунктов приема в Москве производится по будним дням после 17.00.Ваш заказ, принятый 18.02 на пункте м. Теплый стан, 20.02 был передан курьеру Боксберри._________________экспертные ответы о доставкеслужба курьерской доставки boxberry