Тема: Boxberry - нужны отзывы



sham : Позвонили из Боксберри, подтвердили, что отправление PKD2303213 (переданное 7 декабря) на сегодняшний день (15 декабря) по-прежнему на складе. Неделю назад человек должен был получить свой заказ (но ПВЗ внезапно закрылся) и с 12 декабря заказ никак не отвезут в другой ПВЗ.

По всем остальным заказам все нормально, доставляется вовремя.

Судя по всему это будет рекордно долгая доставка, если конечно в итоге заказ доедет до ПВЗ.



Добрый день.



Повторно приносим извинения за доставленные неудобства.

Ситуация с заказом находится на контроле у нашей компании.

По нашим данным с Вами связался специалист группы поддержки клиентов и проинформировал по интересующим вопросам.

По итогам решения вопроса мы так же с вами свяжемся и сообщим результат.

_________________

экспертные ответы о доставке

служба курьерской доставки boxberry

www.boxberry.ru Добрый день.Повторно приносим извинения за доставленные неудобства.Ситуация с заказом находится на контроле у нашей компании.По нашим данным с Вами связался специалист группы поддержки клиентов и проинформировал по интересующим вопросам.По итогам решения вопроса мы так же с вами свяжемся и сообщим результат._________________экспертные ответы о доставкеслужба курьерской доставки boxberry





Екатерина boxberry : По нашим данным с Вами связался специалист группы поддержки клиентов и проинформировал по интересующим вопросам.

По итогам решения вопроса мы так же с вами свяжемся и сообщим результат.

Да, я уже обновлял сообщение. Заказ наконец доехал до ПВЗ. Да, я уже обновлял сообщение. Заказ наконец доехал до ПВЗ.

elena09 : Часть сообщения я удалила.

А то, что она немецкая: http://boxberry.de/

со штаб-квартирой в Берлине.



"Практически монополист". Всего 2-3 компании, включая Вас, у кого есть такой объем пунктов. Это не конкуренция.



"Только call-центр": Перечислите, пожалуйста, какие пункты непосредственно принадлежат компании BB. Напишите, есть ли у Вас (именно ваших, не партнерских) курьеры?

Чьими силами вывозятся и привозятся заказы на пункт и в пункты самовывоза?



Интересно не чьи курьеры, а почему курьеры приезжают/уезжают когда хотят, забирают заказы как и когда хотят.

Если это ваши, почему такая безобразная дисциплина? А если "чужие", почему Вы работаете с такими компаниями?



Добрый день.



Boxberry - исключительно российская компания, головной офис находится в Москве, филиалы в 117 городах России. В Берлине находится Европейский офис Boxberry. У нас есть как собственные, так и партнерские отделения. Все без исключения отделения Boxberry работают по единому стандарту, который предусматривает высокий уровень качества услуг. Соблюдение стандартов отслеживается департаментом качества. Курьерская доставка осуществляется в 217 городах, в 117 из них - собственными силами, при этом курьеры у нас в штате. В первом полугодии 2017 года значительно улучшится качество курьерской доставки в Москве и Санкт-Петербурге, благодаря приобретению компании "Аксиомус.



Приносим вам извинения от лица компании за сложившуюся ситуацию. Благодарим вас за пожелание!

Ваше пожелание зарегистрировано и передано на рассмотрение в соответствующий отдел.

_________________

экспертные ответы о доставке

служба курьерской доставки boxberry

www.boxberry.ru Добрый день.Boxberry - исключительно российская компания, головной офис находится в Москве, филиалы в 117 городах России. В Берлине находится Европейский офис Boxberry. У нас есть как собственные, так и партнерские отделения. Все без исключения отделения Boxberry работают по единому стандарту, который предусматривает высокий уровень качества услуг. Соблюдение стандартов отслеживается департаментом качества. Курьерская доставка осуществляется в 217 городах, в 117 из них - собственными силами, при этом курьеры у нас в штате. В первом полугодии 2017 года значительно улучшится качество курьерской доставки в Москве и Санкт-Петербурге, благодаря приобретению компании "Аксиомус.Приносим вам извинения от лица компании за сложившуюся ситуацию. Благодарим вас за пожелание!Ваше пожелание зарегистрировано и передано на рассмотрение в соответствующий отдел._________________экспертные ответы о доставкеслужба курьерской доставки boxberry

gift_seller : Кстати, с заборами, действительно, в последнее время реальная проблема.

До того, что заказы не забирали совсем, у нас, к счастью, не доходило, но приезжают полные Джамшуты (реально, с таджикскими паспортами), иногда практически не говорящие по-русски, не привозят доверенности, приезжают черт знает когда.



При том, что у нас почти два года был постоянный курьер, с которым никаких проблем не было (кстати, армянин , в последнее время началась свистопляска идиотская какая-то... Я за заказы реально бояться начал.

Официальные жалобы даже не помогают. По крайней мере, у нас никакого ответа не было.



У меня полное ощущение, что заборами по Москве занимается какая-то сторонняя контора, причем из самых низкопробных в последнее время. Выиграли тендер, что ли по самой низкой цене? Эффективные менеджеры появились?



Добрый день.



Благодарим вас за обратную связь. Приносим извинения за доставленные неудобства.

Информация о сложившейся ситуации с заявками на курьерский забор была доведена до руководства.

Специалисты взяли на контроль соблюдение интервалов курьерского забора в дальнейшем.

_________________

экспертные ответы о доставке

служба курьерской доставки boxberry

www.boxberry.ru Добрый день.Благодарим вас за обратную связь. Приносим извинения за доставленные неудобства.Информация о сложившейся ситуации с заявками на курьерский забор была доведена до руководства.Специалисты взяли на контроль соблюдение интервалов курьерского забора в дальнейшем._________________экспертные ответы о доставкеслужба курьерской доставки boxberry

mb508 : Обращаюсь к представителю БОКСБЕРРИ.



В этом форуме периодически появляются жалобы на невыполненный забор, но возможно ВЫ (представители БОКСБЕРРИ) неосведомлены должным образом о ситуации в целом и насколько это подрывает доверие и желание работать с Вами.



За все время работы с вами (около года) НИ РАЗУ курьер не забрал заказы в назначенный в заявке день. Курьер ВСЕГДА находился только после многократного обращения в контактный центр.

Поскольку дело к сезону подарков, то ситуация усугубилась. Вообщем поставили мы себе задачу - с этим разобраться и решить вопрос однозначно о дальнейшей работе с БОКСБЕРРИ.

Для этого вчера провели эксперимент. Делюсь результатами.

- Ждали очередного забора, подготовили палет с заказами. Заведомо истребовали у менеджеров БОКСБЕРРИ телефон курьера.

- С обеда с ним созванивались, получили от него подтверждение, что до 19 часов он будет.

- в 19 часов созвонились опять - скоро буду, сказал курьер

- в 21 час мы звоним и понимаем, что тревожим человека уже дома, он удивляется что до сих пор груз у нас не забрали, дает телефон условно Джамшута - и говорит что лучше созвониться с ним.

- созвонились с Джамшутом, сказал что будет через 15 минут

- в 22 часа звоним Джамшуту еще раз - сказал что будет через 5 минут.

... ну интересно же чем кончится, ждем

- как и обещал, не через 5, но через 15 минут Джамшут звонит и говорит "я приехал, тут поликлиника и лес с елками, где ваши заказы" ... он приехал не к нам.



Наступил новый день ... курьера нет, заказы стоят, копится следующая партия заказов.



Разумеется по телефону менеджеры БОКСБЕРРИ заверили что с курьерской службой они связались, и что такого больше не будет и наш магазин на контроле. Но вообщем то это ничем не отличалось от всех предыдущих заборов.



Проблема видимо в том, что доставкой у боксберри занимается не боксберри, а подрядчики - ИП с Джамшутами, которые не могут должным образом организовать Джамшутов.

Боксберри не может влиять на качество их работы, не может отслеживать результат их работы, а менеджеры тушат пожар пирожками - каждый раз решают частные конфликты,при этом в системе ничего не меняется и они возникают снова.



Возможно после покупки АКСИОМУСА боксберри изыщет силы выделить СВОИ собственные подконтрольные им непосредственно машины для заборов и доставок.



Поясню, почему регулярный забор груза важная вещь.

1) Если наши менеджеры не могут сообщить клиенту дату доставки, то клиент в большинстве случаев отказывается от заказа

2) Если наши менеджеры сообщают клиенту дату доставки - но заказ не появляется к назначенной дате - менеджеры выслушивают трехэтажный мат, сглатывают и больше не отправляют через боксберри, при наличии других альтернатив.





Добрый день.



Спасибо большое за обратную связь. Приносим вам извинения за сложившуюся ситуацию.

Информация была доведена до руководства. Специалисты взяли на контроль соблюдение интервалов курьерского забора в дальнейшем.

Вы правы, благодаря приобретению компании "Аксиомус", качество курьерской доставки в Москве и Санкт-Петербурге значительно улучшится в первом полугодии 2017 года.



По нашим данным 15.12 по заявке курьер приехал за заказами.

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экспертные ответы о доставке

служба курьерской доставки boxberry

www.boxberry.ru Добрый день.Спасибо большое за обратную связь. Приносим вам извинения за сложившуюся ситуацию.Информация была доведена до руководства. Специалисты взяли на контроль соблюдение интервалов курьерского забора в дальнейшем.Вы правы, благодаря приобретению компании "Аксиомус", качество курьерской доставки в Москве и Санкт-Петербурге значительно улучшится в первом полугодии 2017 года.По нашим данным 15.12 по заявке курьер приехал за заказами._________________экспертные ответы о доставкеслужба курьерской доставки boxberry

В IE версии 11, не работает виджет выбора пунктов самовывоза, открывает новое окно и загружает карту с пунктами. Даже на http://points.boxberry.ru/demo/ . Соответственно у нас тоже не работает. Клиенты жалуются каждый день. Писал Вам на емайл, но тишина. Исправлять будем?