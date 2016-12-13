Отзывы о Ritm-Z

Buro4 : Как итог: какими бы вы крутыми не были, и на сколько "качественно" (хоть и ни от кого из вас я не услышал информации о том как вы это измеряете и какие показатели у вас считаются нормой) не предоставляли услуги, все это бесполезно если вы банально не слышите клиента. И своим выгораживанием непрофессиональной работы своего менеджера вы лишь доказываете тот факт, что в случае возникновения проблем вы просто пошлете своего клиента.............

Удачной работы.



Уважаемый Buro4!

Мы рады, что даже в декабре, который у всех предпринимателей считается очень напряжённым месяцем, у вас есть время для общения на форумах.

Решение о том, как строить наши бизнес-процессы принимает совет директоров компании.

Ваше пожелание мы услышали, но, так вы не являетесь клиентом компании – оно носит для нас, скорее, рекомендательный характер. Также хотим сообщить, что нам не требуется разрешение на какие-либо действия, в том числе публикацию телефонных переговоров, в тех случаях, когда это не касается политики компании и наших действующих клиентов.

Вам, как специалисту по построению систем менеджмента, наверное известно, что сервис и продажи – это совершенно разные, порой диаметрально-противоположные по структуре и направленности бизнес-процессы. В случае, если бы мы готовы были взять ваш проект на обслуживание, и жалоба поступила бы на сервис компании, по вашему обращению мы провели бы служебную проверку и приняли бы самые строгие меры, так как наш сервис – клиентоориентирован, и мы обращаем внимание на каждую мелочь, которая мешает нашим клиентам чувствовать себя удобно!

Спасибо вам за уделённое нам время.

P.S. Кстати, хотим поделиться со всеми нашими будущими и действующими клиентами приятной новостью: оценка качества сервиса нашими клиентами за ноябрь 2016 года составила 4,6 по 5-ти бальной системе (оценка проводилась среди всех пользователей системы анонимно в автоматическом режиме).

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Компания Ritm-Z Аутсорсинг интернет-магазинов: контакт-центр, склад, доставка, бухгалтерия, маркетинг

http://ritm-z.ru/ Уважаемый Buro4!Мы рады, что даже в декабре, который у всех предпринимателей считается очень напряжённым месяцем, у вас есть время для общения на форумах.Решение о том, как строить наши бизнес-процессы принимает совет директоров компании.Ваше пожелание мы услышали, но, так вы не являетесь клиентом компании – оно носит для нас, скорее, рекомендательный характер. Также хотим сообщить, что нам не требуется разрешение на какие-либо действия, в том числе публикацию телефонных переговоров, в тех случаях, когда это не касается политики компании и наших действующих клиентов.Вам, как специалисту по построению систем менеджмента, наверное известно, что сервис и продажи – это совершенно разные, порой диаметрально-противоположные по структуре и направленности бизнес-процессы. В случае, если бы мы готовы были взять ваш проект на обслуживание, и жалоба поступила бы на сервис компании, по вашему обращению мы провели бы служебную проверку и приняли бы самые строгие меры, так как наш сервис – клиентоориентирован, и мы обращаем внимание на каждую мелочь, которая мешает нашим клиентам чувствовать себя удобно!Спасибо вам за уделённое нам время.P.S. Кстати, хотим поделиться со всеми нашими будущими и действующими клиентами приятной новостью: оценка качества сервиса нашими клиентами за ноябрь 2016 года составила 4,6 по 5-ти бальной системе (оценка проводилась среди всех пользователей системы анонимно в автоматическом режиме)._________________Компания Ritm-Z Аутсорсинг интернет-магазинов: контакт-центр, склад, доставка, бухгалтерия, маркетинг