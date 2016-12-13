Отзывы о Ritm-Z

Как итог: какими бы вы крутыми не были, и на сколько "качественно" (хоть и ни от кого из вас я не услышал информации о том как вы это измеряете и какие показатели у вас считаются нормой) не предоставляли услуги, все это бесполезно если вы банально не слышите клиента. И своим выгораживанием непрофессиональной работы своего менеджера вы лишь доказываете тот факт, что в случае возникновения проблем вы просто пошлете своего клиента.............
Удачной работы.
Уважаемый Buro4!
Мы рады, что даже в декабре, который у всех предпринимателей считается очень напряжённым месяцем, у вас есть время для общения на форумах.
Решение о том, как строить наши бизнес-процессы принимает совет директоров компании.
Ваше пожелание мы услышали, но, так вы не являетесь клиентом компании – оно носит для нас, скорее, рекомендательный характер. Также хотим сообщить, что нам не требуется разрешение на какие-либо действия, в том числе публикацию телефонных переговоров, в тех случаях, когда это не касается политики компании и наших действующих клиентов.
Вам, как специалисту по построению систем менеджмента, наверное известно, что сервис и продажи – это совершенно разные, порой диаметрально-противоположные по структуре и направленности бизнес-процессы. В случае, если бы мы готовы были взять ваш проект на обслуживание, и жалоба поступила бы на сервис компании, по вашему обращению мы провели бы служебную проверку и приняли бы самые строгие меры, так как наш сервис – клиентоориентирован, и мы обращаем внимание на каждую мелочь, которая мешает нашим клиентам чувствовать себя удобно!
Спасибо вам за уделённое нам время.
P.S. Кстати, хотим поделиться со всеми нашими будущими и действующими клиентами приятной новостью: оценка качества сервиса нашими клиентами за ноябрь 2016 года составила 4,6 по 5-ти бальной системе (оценка проводилась среди всех пользователей системы анонимно в автоматическом режиме). _________________ Компания Ritm-Z Аутсорсинг интернет-магазинов: контакт-центр, склад, доставка, бухгалтерия, маркетинг
http://ritm-z.ru/
К вопросу о том, нужен ли аутсорсинг. Мне он был жизненно необходим, потому что пришлось уехать из Москвы для ухода за больной мамой и закрыть торговую точку. Может быть и есть более выгодные предложения помимо Ритм-Z, я давно уже не мониторил эту тему, но те условия, которые предлагает Ритм, лично меня устраивают. Ценой, качеством обслуживания, чистоплотностью в финансовых вопросах(!) и работой со мной, как клиентом. Да, были несколько нервных первых недель, но это притирка, так и должно быть. Потом все стабилизируется, приходят порядок и спокойствие. Спасибо всей команде Ритм-Z и с наступающим Новым Годом!!! Отдельное спасибо и поздравления моему менеджеру Сенюковой Марие за профессионализм и чуткость.)))
Васюков Сергей,
Генеральный директор ООО Гоугеймер
mail@gogamer.ru
Я не знаю как сейчас, но 2 года назад, когда у меня был онлайн бизнес, работал с ними - в целом неплохо себя показали. Случались конечно заморочки, куда уж без них... Но оперативно решалось все.