Тема: Хочу услышать отзывы о MANGO офисе







Из минусов для меня лично то, что нет оплаты через QIWI (при этом есть оплата через ущербную WebMoney).



Так что смело могу рекомендовать. Я работаю с МАНГО около полугода. 8-800 с переадресацией на мобильники. Качество ни разу не подводило, всё нравится.Из минусов для меня лично то, что нет оплаты через QIWI (при этом есть оплата через ущербную WebMoney).Так что смело могу рекомендовать.

Мы давно с манго работаем, с нашей аппаратурой (Panasonic KX-TGP600) идет отлично, у нас небольшой колл-центр при интернет магазине. Вы не забывайте, если у вас SIP-аппаратура некачественная стоит, то никакой оператор не поможет. Мы Панасоником довольны, связь идеальная, никаких "провалов" в эфире нет. И оператор со своей задачей справляется на 5+ тоже.

Anton Shishkin : Я работаю с МАНГО около полугода. 8-800 с переадресацией на мобильники. Качество ни разу не подводило, всё нравится.





Прикольно, мой же отзыв



Полтора года спустя я так и продолжаю работать с Манго. Всё по-прежнему на высшем уровне, проблем не было ни разу за 2 года.



Прикольно, мой же отзывПолтора года спустя я так и продолжаю работать с Манго. Всё по-прежнему на высшем уровне, проблем не было ни разу за 2 года. Anton Shishkin : нет оплаты через QIWI



Уже есть оплата через всё на свете, так что минусов больше нет. Уже есть оплата через всё на свете, так что минусов больше нет.



все тоже самое, только на порядок дешевле zadarma.com пробуйтевсе тоже самое, только на порядок дешевле

Автор: MensHealth

голосов : 3

Дата: 13:47, Пн., 5 Сен. 16

13:47, Пн., 5 Сен. 16



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Владелец ИМ Нифига не работает ваш МАНГО - лажа полная , за что бабки вам платим ????_________________Владелец ИМ



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Разработчик интернет-магазинов Уже много лет пользуемся Манго Офисом, проблем никаких. Берем у них московский номер и номер 800. Подключили SIP телефоны, все работает!_________________Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU

MensHealth : Нифига не работает ваш МАНГО - лажа полная , за что бабки вам платим ????



Владимир, по-моему кто-то с Манго ни разу в жизни не работал и слегка решил испортить воздух на фоне спада продаж и осеннего обострения, а так же кризиса среднего возраста)))



Anton Shishkin : Полтора года спустя я так и продолжаю работать с Манго. Всё по-прежнему на высшем уровне, проблем не было ни разу за 2 года.



Опять хочу процитировать великого человека (скромный стал, чо уж там) и полностью с ним согласиться Опять хочу процитировать великого человека (скромный стал, чо уж там) и полностью с ним согласиться

Не платите за функционал АТС, Зачем платить за то, что и так можно получить задаром, на этом ресурсе http://e-ats.ru возможно получить вирутальную атс для вашего офиса совершенно бесплатно, с прямой поддержкой технического специалиста, а за доп.плату еще и услуги по снижению затрат на исходящую связь

Anton Shishkin : Опять хочу процитировать великого человека



Продолжаю использовать Манго-Офис. Всё точно так же нравится. На 5+. Вторая связь - Задарма. Тоже нравится. Остальным компаниям - удачи схлопнуться Продолжаю использовать Манго-Офис. Всё точно так же нравится. На 5+. Вторая связь - Задарма. Тоже нравится. Остальным компаниям - удачи схлопнуться