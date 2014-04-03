Хочу услышать отзывы о MANGO офисе - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Взаимоотношения с клиентами 
Поиск
На сайте
В форуме
 
Гостям
Экспонентам
Регистрация
 
Спонсор раздела
CRM и взаимоотношения с клиентами

Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

 Регистрация |  Профиль | Проверить письма | Вход Правила форума | Реклама на сайте
Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> CRM и взаимоотношения с клиентами
Страницы: <<  1, 2, 3 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Тема:

Хочу услышать отзывы о MANGO офисе
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.6
голосов: 8
Дата: 16:06, Чт., 3 Апр. 14
Отправить личное сообщение
Я работаю с МАНГО около полугода. 8-800 с переадресацией на мобильники. Качество ни разу не подводило, всё нравится.

Из минусов для меня лично то, что нет оплаты через QIWI (при этом есть оплата через ущербную WebMoney).

Так что смело могу рекомендовать.

СообщениеАвтор: Евгений Ульянов 
Дата: 2:38, Пн., 23 Ноя. 15
Отправить личное сообщение
Мы давно с манго работаем, с нашей аппаратурой (Panasonic KX-TGP600) идет отлично, у нас небольшой колл-центр при интернет магазине. Вы не забывайте, если у вас SIP-аппаратура некачественная стоит, то никакой оператор не поможет. Мы Панасоником довольны, связь идеальная, никаких "провалов" в эфире нет. И оператор со своей задачей справляется на 5+ тоже.
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.6
голосов: 8
Дата: 3:35, Пн., 23 Ноя. 15
Отправить личное сообщение
Anton Shishkin :
Я работаю с МАНГО около полугода. 8-800 с переадресацией на мобильники. Качество ни разу не подводило, всё нравится.


Прикольно, мой же отзыв Very Happy

Полтора года спустя я так и продолжаю работать с Манго. Всё по-прежнему на высшем уровне, проблем не было ни разу за 2 года.

Anton Shishkin :
нет оплаты через QIWI


Уже есть оплата через всё на свете, так что минусов больше нет.
СообщениеАвтор: krasnaya mechta  Репутация: 69.7
голосов: 1
Дата: 1:00, Вт., 24 Ноя. 15
Отправить личное сообщение
zadarma.com пробуйте
все тоже самое, только на порядок дешевле
СообщениеАвтор: MensHealth  Репутация: -4.9
голосов: 3
Дата: 13:47, Пн., 5 Сен. 16
Отправить личное сообщение
Нифига не работает ваш МАНГО - лажа полная , за что бабки вам платим ????
_________________
Владелец ИМ
СообщениеАвтор: Александр Фролов  Репутация: 103.5
голосов: 15
Дата: 14:47, Пн., 5 Сен. 16
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Уже много лет пользуемся Манго Офисом, проблем никаких. Берем у них московский номер и номер 800. Подключили SIP телефоны, все работает!
_________________
Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.6
голосов: 8
Дата: 17:35, Пн., 5 Сен. 16
Отправить личное сообщение
MensHealth :
Нифига не работает ваш МАНГО - лажа полная , за что бабки вам платим ????


Владимир, по-моему кто-то с Манго ни разу в жизни не работал и слегка решил испортить воздух на фоне спада продаж и осеннего обострения, а так же кризиса среднего возраста)))

Anton Shishkin :
Полтора года спустя я так и продолжаю работать с Манго. Всё по-прежнему на высшем уровне, проблем не было ни разу за 2 года.


Опять хочу процитировать великого человека (скромный стал, чо уж там) и полностью с ним согласиться Cool Wink Smile
СообщениеАвтор: e-ats 
Дата: 15:05, Пн., 23 Янв. 17
Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Не платите за функционал АТС, Зачем платить за то, что и так можно получить задаром, на этом ресурсе http://e-ats.ru возможно получить вирутальную атс для вашего офиса совершенно бесплатно, с прямой поддержкой технического специалиста, а за доп.плату еще и услуги по снижению затрат на исходящую связь
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.6
голосов: 8
Дата: 17:32, Пн., 23 Янв. 17
Отправить личное сообщение
Anton Shishkin :
Опять хочу процитировать великого человека


Продолжаю использовать Манго-Офис. Всё точно так же нравится. На 5+. Вторая связь - Задарма. Тоже нравится. Остальным компаниям - удачи схлопнуться Twisted Evil
НаверхПоказать сообщения:   
Страницы: <<  1, 2, 3 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> CRM и взаимоотношения с клиентами
Авторизоваться
Для участия в форуме необходима регистрация (займёт не более минуты). Если вы уже зарегистрированы, введите логин и пароль
Логин:
Пароль: 
Автоматически входить при каждом посещении
Забыли пароль?
Регистрация

 
 Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
19.01  myTarget предлагает поделиться данными
26.12  Интернет-пиццерия "попала" на 10 млн рублей (2)
16.12  "Телфин.Офис" интегрировали c "Битрикс24"
15.12  Европейцев дискриминируют интернет-магазины (2)
01.12  Союз потребителей России поддержал идею ввести арбитраж для ИМ (3)
21.11  "Метрика" отдаст сырые данные
25.10  "Электронная торговля-2016" взяла новые планки качества и количества (2)
Форум
16:32 23.01 Anton Shishkin  Хочу услышать отзывы о MANGO офисе (38)
07:51 22.01 aleksys  Телефн 8-800 и прямой московский номер - надо ли? (32)
09:29 20.01 kavasich  Ищу CRM для b2b. Нужен совет (10)
20:01 09.01 sultanoff  Филфулмент от Fresh-logic (12)
23:32 25.12 Kons  Нужен ли online консультант на сайте? (253)
12:51 15.12 krutik  Черный список (30)
23:02 14.12 Anton Shishkin  Посоветуйте CRM систему (друзья рекомендуют amoCRM) (6)
08:57 27.10 Кристина Дворцова  Выбор сервиса для e-mail рассылок (20)
17:04 06.09 Professor  И нам посоветуйте CRM (3)
20:48 16.08 krutik  WhatsApp вместо эл. почты для уведомлений покупателям (6)

Статьи и аналитика
06.12  Итоги "Черной пятницы-2016". Кейс e96.ru
01.12  Как россияне ищут и покупают стройматериалы в онлайне (1)
18.11  Догнать за 12 секунд: что происходит в email-маркетинге
31.10  Кейс: интеграция CRM и рассылочной платформы
19.10  Какой сервис на самом деле нужен клиенту?
10.10  Микрокейсы по работе с LTV: опыт "220 Вольт" (1)
19.09  Эскроу-сервисы: чтобы не было мучительно больно
29.08  Набор базы подписчиков для email-маркетинга: теория и практика
29.08  10 убийц конверсии: что раздражает покупателей в интернет-магазинах (2)
17.08  Чет приуныл: "телефонная болезнь" у менеджера онлайн-магазина и как ее лечить (9)


Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru. Forum powered by phpBB