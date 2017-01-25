Shop-Logistics кто работал?

Озон доставка пиарилась в личке, что у них у всех курьеров и в ПВЗ еще с начала прошлого года онлайн кассы и они их давно под новый закон переделали. Т.е. пробивают чеки при приеме денег и карт как бумажные, так и электронные теперь.
Насколько понимаю эта участь в обязательном порядке ждет и все остальные курьерки. В этом собственно видимо и состоит суть решения вопроса - дооснастить всех курьеров кассами и допилить систему для загрузки им туда всех заказов, что конечно не так то просто, быстро и дешево.
Бонусом будет 100% возможность оплаты картами у любого курьера и ПВЗ.
А магазины попадут разве что на необходимость выгружать состав заказа в систему логистов.
Да и то для для ИП, применяющих спецрежимы (УСН, ПСН, ЕСХН и ЕНВД), за исключением тех, которые ведут торговлю подакцизными товарами, указание в чеке наименования товара (работы, услуги) и их количества обязательно только с 1 февраля 2021 года (часть 17 статья 7 Федерального закона № 290-ФЗ от 3 июля 2016 года). Так что до 21 года ИП-кам вообще можно ничего не менять, будет в чеке по прежнему заказ № такой то, сумма такая то и все - эти данные логисты и сейчас могут пробивать - осталось только дело за малым - передавать данные при пробитии чека в ОФД.
Да, добавлю, что все разговоры насчет "5 минут" и "ужас-ужас" немножко напоминают байки про волков.
Если кто не в курсе, то чек и сейчас должен выбиваться в момент получения денег от клиента. И что? Кого это особо волнует? Все курьерки и магазины так и ездят с чеками ночными...
От того, что издадут новый крутой закон, в практике мало что изменится
Для меня данный вопрос стоит остро. Ибо приобретать новую онлайн-кассу я не хочу. Если сейчас на штраф за чек, выбитый заранее, можно схлопотать либо по кляузе клиента, либо при контрольной закупке, то с 1 июля хватать их можно будет ежедневно, ибо инфа будет улетать примерно в одно и то же время по десятку заказов. Соответственно, если SL не решит вопрос с КО согласно закону, то нам придется расстаться, какой бы хорошей ни была у них доставка.
Я вообще не понимаю, в чем у клиентов SL проблема. Проблема у SL и штрафы в любом случае получают они.
Ну да я пришла о другом сказать. В калькуляторе у ПВЗ г. Ярославль, пр-т Толбухина, д. 40 неправильно указаны часы работы. Поскольку они так и не исправлены после моего тикета, цитирую для вас, коллеги, тикет и ответ на него.
Запись от: 25 January 2017 04:31 PM
"Здравствуйте!
Прошу уточнить график работы ПВЗ г. Ярославль, ул. Толбухина, д. 40.
В калькуляторе указано с понедельника по субботу с 9 до 19 часов.
В личном кабинете в заявке (заказ *****) указан график с понедельника по пятницу с 9 до 19 часов.
Так работает данный ПВЗ в субботу или нет?
С уважением,
Анна"
Запись от: 26 January 2017 01:46 PM
"Добрый день.
Ярославль ПВЗ на Толбухина
тип А
График работы :
Пн: 9 - 19
Вт: 9 - 19
Ср: 9 - 19
Чт: 9 - 19
Пт: 9 - 19
Сб: 11-16
Вс: не работает
Приносим извинения за доставленные не удобства.
В ближайшее время информация на сайте обновится.
Спасибо за обращение.
С Уважением к Вам и Вашему бизнесу,
Богачкова Марина,
Специалист первой линии клиентского отдела Shop-logistics.ru
тел.:(495)668-10-71 Москва, доб. 159
тел.: (812)309-67-22 Санкт-Петербург, доп. 159
m.bogachkova@shop-logistics.ru"
vic_anya :
Ярославль ПВЗ на Толбухина
тип А
График работы :
Пн: 9 - 19
Вт: 9 - 19
Ср: 9 - 19
Чт: 9 - 19
Пт: 9 - 19
Сб: 11-16
Вс: не работает
У меня вообще суббота значилась выходным с давних времен. Бардак-с...
Так я почему и обратила внимание, что в ЛК в заявке справа указано только с понедельника по пятницу. Спросила. Оказалось, что верен третий вариант, которого нигде нет
Народ, подскажите, есть ли в каком-то документе, регламентирующим отношения ШЛ с магазином, информация о правилах/порядке проверки товара получателем при курьере. Я только знаю, что есть опция "запретить вскрытие" до оплаты.
Интересует, регламентируется ли где-то вскрытие и проверка до оплаты. В частности, что имеет право получатель сделать при курьере с товаром, а что нет (внешний осмотр, эксплуатация и т.п.).