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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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Тема:

Shop-Logistics кто работал?
СообщениеАвтор: anstrem 
голосов: 7
Дата: 10:20, Ср., 8 Фев. 17
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Озон доставка пиарилась в личке, что у них у всех курьеров и в ПВЗ еще с начала прошлого года онлайн кассы и они их давно под новый закон переделали. Т.е. пробивают чеки при приеме денег и карт как бумажные, так и электронные теперь.
Насколько понимаю эта участь в обязательном порядке ждет и все остальные курьерки. В этом собственно видимо и состоит суть решения вопроса - дооснастить всех курьеров кассами и допилить систему для загрузки им туда всех заказов, что конечно не так то просто, быстро и дешево.
Бонусом будет 100% возможность оплаты картами у любого курьера и ПВЗ.

А магазины попадут разве что на необходимость выгружать состав заказа в систему логистов.
Да и то для для ИП, применяющих спецрежимы (УСН, ПСН, ЕСХН и ЕНВД), за исключением тех, которые ведут торговлю подакцизными товарами, указание в чеке наименования товара (работы, услуги) и их количества обязательно только с 1 февраля 2021 года (часть 17 статья 7 Федерального закона № 290-ФЗ от 3 июля 2016 года). Так что до 21 года ИП-кам вообще можно ничего не менять, будет в чеке по прежнему заказ № такой то, сумма такая то и все - эти данные логисты и сейчас могут пробивать - осталось только дело за малым - передавать данные при пробитии чека в ОФД.

СообщениеАвтор: gift_seller  Репутация: 11.6
голосов: 6
Дата: 11:24, Ср., 8 Фев. 17
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Да, добавлю, что все разговоры насчет "5 минут" и "ужас-ужас" немножко напоминают байки про волков.
Если кто не в курсе, то чек и сейчас должен выбиваться в момент получения денег от клиента. И что? Кого это особо волнует? Все курьерки и магазины так и ездят с чеками ночными...

От того, что издадут новый крутой закон, в практике мало что изменится Smile
СообщениеАвтор: vic_anya  Репутация: 1.7
голосов: 11
Дата: 13:38, Ср., 8 Фев. 17
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Для меня данный вопрос стоит остро. Ибо приобретать новую онлайн-кассу я не хочу. Если сейчас на штраф за чек, выбитый заранее, можно схлопотать либо по кляузе клиента, либо при контрольной закупке, то с 1 июля хватать их можно будет ежедневно, ибо инфа будет улетать примерно в одно и то же время по десятку заказов. Соответственно, если SL не решит вопрос с КО согласно закону, то нам придется расстаться, какой бы хорошей ни была у них доставка.
СообщениеАвтор: gift_seller  Репутация: 11.6
голосов: 6
Дата: 13:48, Ср., 8 Фев. 17
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Я вообще не понимаю, в чем у клиентов SL проблема. Проблема у SL и штрафы в любом случае получают они.
СообщениеАвтор: vic_anya  Репутация: 1.7
голосов: 11
Дата: 13:52, Ср., 8 Фев. 17
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Ну да я пришла о другом сказать. В калькуляторе у ПВЗ г. Ярославль, пр-т Толбухина, д. 40 неправильно указаны часы работы. Поскольку они так и не исправлены после моего тикета, цитирую для вас, коллеги, тикет и ответ на него.

Запись от: 25 January 2017 04:31 PM
"Здравствуйте!

Прошу уточнить график работы ПВЗ г. Ярославль, ул. Толбухина, д. 40.

В калькуляторе указано с понедельника по субботу с 9 до 19 часов.

В личном кабинете в заявке (заказ *****) указан график с понедельника по пятницу с 9 до 19 часов.

Так работает данный ПВЗ в субботу или нет?

С уважением,
Анна"

Запись от: 26 January 2017 01:46 PM
"Добрый день.

Ярославль ПВЗ на Толбухина
тип А
График работы :
Пн: 9 - 19
Вт: 9 - 19
Ср: 9 - 19
Чт: 9 - 19
Пт: 9 - 19
Сб: 11-16
Вс: не работает
Приносим извинения за доставленные не удобства.
В ближайшее время информация на сайте обновится.

Спасибо за обращение.

С Уважением к Вам и Вашему бизнесу,
Богачкова Марина,
Специалист первой линии клиентского отдела Shop-logistics.ru
тел.:(495)668-10-71 Москва, доб. 159
тел.: (812)309-67-22 Санкт-Петербург, доп. 159
m.bogachkova@shop-logistics.ru"
СообщениеАвтор: RamBoo  Репутация: 33.3Репутация: 33.3Репутация: 33.3
голосов: 7
Дата: 16:19, Ср., 8 Фев. 17
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vic_anya :
Ярославль ПВЗ на Толбухина
тип А
График работы :
Пн: 9 - 19
Вт: 9 - 19
Ср: 9 - 19
Чт: 9 - 19
Пт: 9 - 19
Сб: 11-16
Вс: не работает

У меня вообще суббота значилась выходным с давних времен. Бардак-с...
СообщениеАвтор: vic_anya  Репутация: 1.7
голосов: 11
Дата: 16:40, Ср., 8 Фев. 17
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Так я почему и обратила внимание, что в ЛК в заявке справа указано только с понедельника по пятницу. Спросила. Оказалось, что верен третий вариант, которого нигде нет Rolling Eyes
СообщениеАвтор: levidaniil 
голосов: 2
Дата: 18:32, Чт., 9 Фев. 17
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Народ, подскажите, есть ли в каком-то документе, регламентирующим отношения ШЛ с магазином, информация о правилах/порядке проверки товара получателем при курьере. Я только знаю, что есть опция "запретить вскрытие" до оплаты.

Интересует, регламентируется ли где-то вскрытие и проверка до оплаты. В частности, что имеет право получатель сделать при курьере с товаром, а что нет (внешний осмотр, эксплуатация и т.п.).
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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