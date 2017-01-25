Тема: Shop-Logistics кто работал?



Автор: anstrem

голосов : 7

Дата: 10:20, Ср., 8 Фев. 17

10:20, Ср., 8 Фев. 17



Насколько понимаю эта участь в обязательном порядке ждет и все остальные курьерки. В этом собственно видимо и состоит суть решения вопроса - дооснастить всех курьеров кассами и допилить систему для загрузки им туда всех заказов, что конечно не так то просто, быстро и дешево.

Бонусом будет 100% возможность оплаты картами у любого курьера и ПВЗ.



А магазины попадут разве что на необходимость выгружать состав заказа в систему логистов.

Да и то для для ИП, применяющих спецрежимы (УСН, ПСН, ЕСХН и ЕНВД), за исключением тех, которые ведут торговлю подакцизными товарами, указание в чеке наименования товара (работы, услуги) и их количества обязательно только с 1 февраля 2021 года (часть 17 статья 7 Федерального закона № 290-ФЗ от 3 июля 2016 года). Так что до 21 года ИП-кам вообще можно ничего не менять, будет в чеке по прежнему заказ № такой то, сумма такая то и все - эти данные логисты и сейчас могут пробивать - осталось только дело за малым - передавать данные при пробитии чека в ОФД. Озон доставка пиарилась в личке, что у них у всех курьеров и в ПВЗ еще с начала прошлого года онлайн кассы и они их давно под новый закон переделали. Т.е. пробивают чеки при приеме денег и карт как бумажные, так и электронные теперь.Насколько понимаю эта участь в обязательном порядке ждет и все остальные курьерки. В этом собственно видимо и состоит суть решения вопроса - дооснастить всех курьеров кассами и допилить систему для загрузки им туда всех заказов, что конечно не так то просто, быстро и дешево.Бонусом будет 100% возможность оплаты картами у любого курьера и ПВЗ.А магазины попадут разве что на необходимость выгружать состав заказа в систему логистов.Да и то для для ИП, применяющих спецрежимы (УСН, ПСН, ЕСХН и ЕНВД), за исключением тех, которые ведут торговлю подакцизными товарами, указание в чеке наименования товара (работы, услуги) и их количества обязательно только с 1 февраля 2021 года (часть 17 статья 7 Федерального закона № 290-ФЗ от 3 июля 2016 года). Так что до 21 года ИП-кам вообще можно ничего не менять, будет в чеке по прежнему заказ № такой то, сумма такая то и все - эти данные логисты и сейчас могут пробивать - осталось только дело за малым - передавать данные при пробитии чека в ОФД.



Если кто не в курсе, то чек и сейчас должен выбиваться в момент получения денег от клиента. И что? Кого это особо волнует? Все курьерки и магазины так и ездят с чеками ночными...



От того, что издадут новый крутой закон, в практике мало что изменится Да, добавлю, что все разговоры насчет "5 минут" и "ужас-ужас" немножко напоминают байки про волков.Если кто не в курсе, то чек и сейчас должен выбиваться в момент получения денег от клиента. И что? Кого это особо волнует? Все курьерки и магазины так и ездят с чеками ночными...От того, что издадут новый крутой закон, в практике мало что изменится

Для меня данный вопрос стоит остро. Ибо приобретать новую онлайн-кассу я не хочу. Если сейчас на штраф за чек, выбитый заранее, можно схлопотать либо по кляузе клиента, либо при контрольной закупке, то с 1 июля хватать их можно будет ежедневно, ибо инфа будет улетать примерно в одно и то же время по десятку заказов. Соответственно, если SL не решит вопрос с КО согласно закону, то нам придется расстаться, какой бы хорошей ни была у них доставка.

Я вообще не понимаю, в чем у клиентов SL проблема. Проблема у SL и штрафы в любом случае получают они.





Запись от: 25 January 2017 04:31 PM

"Здравствуйте!



Прошу уточнить график работы ПВЗ г. Ярославль, ул. Толбухина, д. 40.



В калькуляторе указано с понедельника по субботу с 9 до 19 часов.



В личном кабинете в заявке (заказ *****) указан график с понедельника по пятницу с 9 до 19 часов.



Так работает данный ПВЗ в субботу или нет?



С уважением,

Анна"



Запись от: 26 January 2017 01:46 PM

"Добрый день.



Ярославль ПВЗ на Толбухина

тип А

График работы :

Пн: 9 - 19

Вт: 9 - 19

Ср: 9 - 19

Чт: 9 - 19

Пт: 9 - 19

Сб: 11-16

Вс: не работает

Приносим извинения за доставленные не удобства.

В ближайшее время информация на сайте обновится.



Спасибо за обращение.



С Уважением к Вам и Вашему бизнесу,

Богачкова Марина,

Специалист первой линии клиентского отдела Shop-logistics.ru

тел.:(495)668-10-71 Москва, доб. 159

тел.: (812)309-67-22 Санкт-Петербург, доп. 159

m.bogachkova@shop-logistics.ru" Ну да я пришла о другом сказать. В калькуляторе у ПВЗ г. Ярославль, пр-т Толбухина, д. 40 неправильно указаны часы работы. Поскольку они так и не исправлены после моего тикета, цитирую для вас, коллеги, тикет и ответ на него.Запись от: 25 January 2017 04:31 PM"Здравствуйте!Прошу уточнить график работы ПВЗ г. Ярославль, ул. Толбухина, д. 40.В калькуляторе указано с понедельника по субботу с 9 до 19 часов.В личном кабинете в заявке (заказ *****) указан график с понедельника по пятницу с 9 до 19 часов.Так работает данный ПВЗ в субботу или нет?С уважением,Анна"Запись от: 26 January 2017 01:46 PM"Добрый день.Ярославль ПВЗ на Толбухинатип АГрафик работы :Пн: 9 - 19Вт: 9 - 19Ср: 9 - 19Чт: 9 - 19Пт: 9 - 19Сб: 11-16Вс: не работаетПриносим извинения за доставленные не удобства.В ближайшее время информация на сайте обновится.Спасибо за обращение.С Уважением к Вам и Вашему бизнесу,Богачкова Марина,Специалист первой линии клиентского отдела Shop-logistics.ruтел.:(495)668-10-71 Москва, доб. 159тел.: (812)309-67-22 Санкт-Петербург, доп. 159

Автор: RamBoo

голосов : 7

Дата: 16:19, Ср., 8 Фев. 17

16:19, Ср., 8 Фев. 17

vic_anya : Ярославль ПВЗ на Толбухина

тип А

График работы :

Пн: 9 - 19

Вт: 9 - 19

Ср: 9 - 19

Чт: 9 - 19

Пт: 9 - 19

Сб: 11-16

Вс: не работает

У меня вообще суббота значилась выходным с давних времен. Бардак-с... У меня вообще суббота значилась выходным с давних времен. Бардак-с...

Так я почему и обратила внимание, что в ЛК в заявке справа указано только с понедельника по пятницу. Спросила. Оказалось, что верен третий вариант, которого нигде нет

Автор: levidaniil

голосов : 2

Дата: 18:32, Чт., 9 Фев. 17

18:32, Чт., 9 Фев. 17





Интересует, регламентируется ли где-то вскрытие и проверка до оплаты. В частности, что имеет право получатель сделать при курьере с товаром, а что нет (внешний осмотр, эксплуатация и т.п.). Народ, подскажите, есть ли в каком-то документе, регламентирующим отношения ШЛ с магазином, информация о правилах/порядке проверки товара получателем при курьере. Я только знаю, что есть опция "запретить вскрытие" до оплаты.Интересует, регламентируется ли где-то вскрытие и проверка до оплаты. В частности, что имеет право получатель сделать при курьере с товаром, а что нет (внешний осмотр, эксплуатация и т.п.).