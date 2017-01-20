Shop-Logistics кто работал?

"покупатель обязан совершить действия, которые в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями необходимы с его стороны для обеспечения передачи и получения соответствующего товара"

Уважаемый Шоп Логистикс



Прошу разобраться с тикетом XYZ-658-66489 т.к. это очень похоже на серьезный криминал. Мне кажется, сотрудник который мне отвечает на тикеты не понимает, что пишет.



Мой запрос:

Цитата: Мы оплачивали счет в прошлом году - № **** от 18 октября 2016 г. компании Доставка еком, а акт по этому счету от компании Лонтес. Если так и должно быть, то пришлите пожалуйста документ в котором говорится что так и должно быть...



Ваш сотрудник пишет, что мы сами попросили изменить юр лицо в другом тикете. Это правда, но ваш сотрудник не видит в другом тикете причины по которой мы попросили это сделать. Привожу цитату из того тикета:



Цитата: У нас есть счет на оплату №**** на Лонтес, при заполнении реквизитов по данным 1С Спарк, появляется следующее предупреждение:



ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ИСКЛЮЧЕНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩЕГО ЮЛ ИЗ ЕГРЮЛ (по данным ЕГРЮЛ)



На что ваш сотрудник отвечает, что НЕДЕЙСТВУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ может выдавать акты выполненных работ. Если это действительно так, то возвращаемся к моему первому обращению, дублирую:

Если так и должно быть, то пришлите пожалуйста документ в котором говорится что так и должно быть... На что ваш сотрудник отвечает, что НЕДЕЙСТВУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ может выдавать акты выполненных работ. Если это действительно так, то возвращаемся к моему первому обращению, дублирую: