Shop-Logistics кто работал?

Обязанность клиента проверить товар при получении прямо прописана в ГК. Ни один вменяемый оператор доставки не выплатит ничего и никому, если будет иметь подпись клиента в получении товара и отсутствии претензий по внешнему виду и комплектности.
И будет такой оператор прав как по жизни, так и по Закону.
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MarshrouteHelp :
Обязанность клиента проверить товар при получении прямо прописана в ГК
Сорян, но там нет ни одного слова про обязанность покупателя проверить товар при получении. Только момент перехода риска случайной гибели и исполнения ДКП
Есть 484, где "покупатель обязан совершить действия, которые в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями необходимы с его стороны для обеспечения передачи и получения соответствующего товара", но это тоже далеко не "прямо" про проверку товара.
Не сорян)
Не стОит заниматься теоретическим юридическим копошением в буквах закона в чатиках с вводной "а это прямо не прописано". Никакой судья этим заниматься не будет с вами в процессе.
Переход риска подразумевает подписание сторонами соответствующих документов. Подписание документов подразумевает соответствующее действие покупца. Соответствующее действо в данном случае однозначно определяется.
За практикой сюда можете потыкаться, если нет собственной. https://rospravosudie.com/ _________________ www.marschroute.ru - глобальный фулфилмент и доставка
Уважаемый Шоп Логистикс
Прошу разобраться с тикетом XYZ-658-66489 т.к. это очень похоже на серьезный криминал. Мне кажется, сотрудник который мне отвечает на тикеты не понимает, что пишет.
Мой запрос:
Цитата:
Мы оплачивали счет в прошлом году - № **** от 18 октября 2016 г. компании Доставка еком, а акт по этому счету от компании Лонтес. Если так и должно быть, то пришлите пожалуйста документ в котором говорится что так и должно быть...
Ваш сотрудник пишет, что мы сами попросили изменить юр лицо в другом тикете. Это правда, но ваш сотрудник не видит в другом тикете причины по которой мы попросили это сделать. Привожу цитату из того тикета:
Цитата:
У нас есть счет на оплату №**** на Лонтес, при заполнении реквизитов по данным 1С Спарк, появляется следующее предупреждение:
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ИСКЛЮЧЕНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩЕГО ЮЛ ИЗ ЕГРЮЛ (по данным ЕГРЮЛ)
На что ваш сотрудник отвечает, что НЕДЕЙСТВУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ может выдавать акты выполненных работ. Если это действительно так, то возвращаемся к моему первому обращению, дублирую:
Если так и должно быть, то пришлите пожалуйста документ в котором говорится что так и должно быть...