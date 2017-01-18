Тема: Shop-Logistics кто работал?



vic_anya, Вы наверное очень сильная. Трясти каждый день такую махину как SL нужно ни мало сил.







Сомневаюсь, т.к. возвраты январских доставок, которые передавали в ШЛ с 11 января - ни один не вернули.

Получается, что январские возвраты тоже не обрабатывают.

На тикеты с вопросами про "возвраты январских доставок" - также ТИШИНА.

В итоге ШЛ лишил интернет-магазин товара минимум на месяц.

Работали с ШЛ на НГ 4 года назад, ситуация была такая же. 3 года не работали после этого. В этом году опять попробовали - доставлять стали лучше, с возвратами НИЧЕГО не изменилось.

Хотите лишиться товара на 1-2 месяца - обращайтесь к шоп-логистик.

В договоре сроки для возвратов не прописаны.



"Все, что отдано в ШЛ - останется в ШЛ" "обработаем в теч.2-х недель возвраты" - это до конца этой недели.Сомневаюсь, т.к. возвраты январских доставок, которые передавали в ШЛ с 11 января - ни один не вернули.Получается, что январские возвраты тоже не обрабатывают.На тикеты с вопросами про "возвраты январских доставок" - также ТИШИНА.В итоге ШЛ лишил интернет-магазин товара минимум на месяц.Работали с ШЛ на НГ 4 года назад, ситуация была такая же. 3 года не работали после этого. В этом году опять попробовали - доставлять стали лучше, с возвратами НИЧЕГО не изменилось.Хотите лишиться товара на 1-2 месяца - обращайтесь к шоп-логистик.В договоре сроки для возвратов не прописаны."Все, что отдано в ШЛ - останется в ШЛ"

ntlveter : "обработаем в теч.2-х недель возвраты" - это до конца этой недели.



Откуда такой вывод? 2 недели - это до конца месяца. Ответ на тикет мне дали вчера, логично 2 недели прибавлять к дате ответа, а не к началу работы в году. Откуда такой вывод? 2 недели - это до конца месяца. Ответ на тикет мне дали вчера, логично 2 недели прибавлять к дате ответа, а не к началу работы в году.

Не знаю, у нас уже почти все вернулось, причем, в Питер, хотя в новогодней суете было где-то на московском складе.

vic_anya : Откуда такой вывод?

Вывод из ответа ШЛ - что это первые "рабочие" недели января, т.е с 09.01.2017 Вывод из ответа ШЛ - что это первые "рабочие" недели января, т.е с 09.01.2017

ntlveter : Вывод из ответа ШЛ - что это первые "рабочие" недели января, т.е с 09.01.2017



Вы тоже задавали такой вопрос в SL? Тогда ясно. Из ответа, данного мне на тикет от 16 января, следует, что до конца месяца. Вы тоже задавали такой вопрос в SL? Тогда ясно. Из ответа, данного мне на тикет от 16 января, следует, что до конца месяца.



На складе, конечно, много еще неразобранного, но ребята стараются. Вчера позвонили и лично пригласили забирать возвраты. На наш ответ, что накануне не выдали, девушка сказала, что уже готово. Отдали вроде только доновогодние.На складе, конечно, много еще неразобранного, но ребята стараются.