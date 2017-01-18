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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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Тема:

Shop-Logistics кто работал?
СообщениеАвтор: Prizzrak 
Дата: 0:00, Ср., 18 Янв. 17
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vic_anya, Вы наверное очень сильная. Трясти каждый день такую махину как SL нужно ни мало сил. Wink

СообщениеАвтор: ntlveter 
Дата: 14:09, Ср., 18 Янв. 17
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"обработаем в теч.2-х недель возвраты" - это до конца этой недели.
Сомневаюсь, т.к. возвраты январских доставок, которые передавали в ШЛ с 11 января - ни один не вернули.
Получается, что январские возвраты тоже не обрабатывают.
На тикеты с вопросами про "возвраты январских доставок" - также ТИШИНА.
В итоге ШЛ лишил интернет-магазин товара минимум на месяц.
Работали с ШЛ на НГ 4 года назад, ситуация была такая же. 3 года не работали после этого. В этом году опять попробовали - доставлять стали лучше, с возвратами НИЧЕГО не изменилось.
Хотите лишиться товара на 1-2 месяца - обращайтесь к шоп-логистик.
В договоре сроки для возвратов не прописаны.

"Все, что отдано в ШЛ - останется в ШЛ"
СообщениеАвтор: vic_anya  Репутация: 1.6
голосов: 11
Дата: 15:47, Ср., 18 Янв. 17
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ntlveter :
"обработаем в теч.2-х недель возвраты" - это до конца этой недели.


Откуда такой вывод? 2 недели - это до конца месяца. Ответ на тикет мне дали вчера, логично 2 недели прибавлять к дате ответа, а не к началу работы в году.
СообщениеАвтор: Moonwalker 
Дата: 16:09, Ср., 18 Янв. 17
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Не знаю, у нас уже почти все вернулось, причем, в Питер, хотя в новогодней суете было где-то на московском складе.
СообщениеАвтор: ntlveter 
Дата: 17:03, Ср., 18 Янв. 17
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vic_anya :
Откуда такой вывод?

Вывод из ответа ШЛ - что это первые "рабочие" недели января, т.е с 09.01.2017
СообщениеАвтор: vic_anya  Репутация: 1.6
голосов: 11
Дата: 17:53, Ср., 18 Янв. 17
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ntlveter :
Вывод из ответа ШЛ - что это первые "рабочие" недели января, т.е с 09.01.2017


Вы тоже задавали такой вопрос в SL? Тогда ясно. Из ответа, данного мне на тикет от 16 января, следует, что до конца месяца.
СообщениеАвтор: SezD 
Дата: 18:17, Ср., 18 Янв. 17
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Вчера позвонили и лично пригласили забирать возвраты. На наш ответ, что накануне не выдали, девушка сказала, что уже готово. Отдали вроде только доновогодние.
На складе, конечно, много еще неразобранного, но ребята стараются.
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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