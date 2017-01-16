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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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Тема:

Shop-Logistics кто работал?
СообщениеАвтор: anstrem 
голосов: 7
Дата: 13:18, Пн., 16 Янв. 17
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hoga :
Разве нормально вскрывать упаковку и заменять ее


не нормально, поэтому "к курьеру применены дисциплинарные меры"

hoga :
а потом при возникновении порчи товара отказывать в возмещении?


нормально, т.к. читай договор пункт 9.2 - компания ответственна перед вами в размере оценки - нет оценки - нет никакой ответственности, кроме "извините", Вы сами согласились работать на таких условиях подписав договор


Если что, то любая ТК начиная с Почты РФ работает примерно на таких же условиях...

СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.6
голосов: 8
Дата: 13:59, Пн., 16 Янв. 17
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hoga :
Разве нормально вскрывать упаковку и заменять ее, а потом при возникновении порчи товара отказывать в возмещении?


Нет, не нормально разумеется (с точки зрения отношения компании к клиенту - это вообще мрак полный и пальцы рук и ног надо переломать тому, кто так накосячил в компании + уволить по статье за несоответствие должности, чтобы этот вредитель больше не смог на работу устроиться и жизнь другим портить).

Но компания, как видно из переписки, явно не против выплатить Вам 0 рублей в соответствии с договором и оценочной стоимостью, которую Вы же и указали. Вы же четко написали - это стоит 0 рублей. И даже если бы заказ просто потеряли, то Вам компенсировали бы ровно 0 рублей за утерю данного отправления.

Да, кстати, рекомендую провести профилактическую беседу с той биомассой, которая забыла оценочную стоимость указать и вычесть эту самую стоимость из дохода этой биомассы. В следующий раз вряд ли забудет.
СообщениеАвтор: gift_seller  Репутация: 11.6
голосов: 6
Дата: 14:20, Пн., 16 Янв. 17
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Сергей Веселов :
В итоге, сколько будет стоить отправка заказа клиенту, оформленная как частичный выкуп, если клиент из двух товаров выкупит только один? Смущает то, что при обычной отмене заказа, возврат заказа стоит больше, чем 30 руб.

Стандартная доставка + 30 рублей + стоимость возврата невыкупленного товара (кажется, это сейчас 90).
То есть 30 рублей это плата за работу по оформлению частички, а возврат все равно оплачивается отдельно.
СообщениеАвтор: Moonwalker 
Дата: 14:41, Пн., 16 Янв. 17
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Было пару раз, оба раза, к сожалению, товар не был застрахован (тупо забывали указать оценочную). К сожалению, формально они правы и нам тоже ничего не было возмещено.
Первый раз после того, как у них машину обокрали на маршруте "Питер-Москва", второй раз курьер ножом резал упаковку и повредил товар.
Забили, ибо что-то доказывать будешь долго, а формально - бесполезно, потому как оценочную стоимость действительно не указывали.
К слову, предложили ШЛ сделать возможность одной галкой в кабинете автоматически устанавливать всем отправляемым заказам оценочную стоимость, равную стоимости заказа (либо, в идеале, с возможностью указывать процент от стоимости). Нас бы такой вариант устроил, чтобы не думать, забыл или нет. А тот же ШЛ мог бы прилично дополнительно денег заработать на этом, думаю. Пока тишина в ответ ))
СообщениеАвтор: Moonwalker 
Дата: 14:44, Пн., 16 Янв. 17
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К слову, кто-нибудь нашел в системе ПВЗ в Красногорске? ))) А то новость была, а ПВЗ нет ))
СообщениеАвтор: ntlveter 
Дата: 15:58, Пн., 16 Янв. 17
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Возвраты за декабрь кому-нибудь вернули?
СообщениеАвтор: vic_anya  Репутация: 1.6
голосов: 11
Дата: 16:07, Пн., 16 Янв. 17
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Неа((( Заявку создала еще 9 января, до сих пор статус "Новый". Сегодня утром по данному вопросу написан тикет, ответа, конечно, нет...
А еще у меня с декабря висят 4 рекламации по пустяковым вопросам. 3 из них ранее всегда решались отделом взаиморасчетов за 5 минут. Теперь отказывают и морозят в рекламациях, на которые ни ответа, ни привета...
Качество доставок хорошее, в январе 1 перенос по вине нашего клиента, 1 перенос по вине курьерки. Но на следующий день доставили. Это было Одинцово. По другим заказам вопросов нет, январь у нас на прошлой неделе был на уровне декабря, то есть как бы продолжался сезон.
СообщениеАвтор: gift_seller  Репутация: 11.6
голосов: 6
Дата: 16:11, Пн., 16 Янв. 17
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ntlveter :
Возвраты за декабрь кому-нибудь вернули?

У нас потихоньку начали приезжать. Все в графике идет.
СообщениеАвтор: gift_seller  Репутация: 11.6
голосов: 6
Дата: 18:21, Пн., 16 Янв. 17
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Moonwalker :
К слову, кто-нибудь нашел в системе ПВЗ в Красногорске? ))) А то новость была, а ПВЗ нет ))

Ищите его в списке ПВЗ Москвы Smile Он там есть. Ну это же почти Москва, правда? Smile
СообщениеАвтор: Moonwalker 
Дата: 18:44, Пн., 16 Янв. 17
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gift_seller :
Ищите его в списке ПВЗ Москвы Smile Он там есть. Ну это же почти Москва, правда? Smile


А то я не искал )) Не было его )) Вот сейчас появился ))
СообщениеАвтор: aml 
Дата: 0:35, Вт., 17 Янв. 17
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У нас ни одного возврат с конца ноября, с ~20 ноября 8 утеряно: в Хабаровск (2), Тюмень, Астрахань и т. д. еще по двум до сих пор судьба неизвестна (но уже понятно, что не найдут), один с 06.2016 найти не могут. Laughing
СообщениеАвтор: vic_anya  Репутация: 1.6
голосов: 11
Дата: 12:33, Вт., 17 Янв. 17
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С возвратами реально театр абсурда какой-то. На тикет до сих пор не ответили, заявка так и стоит со статусом "Новый", но сегодня один из заказов переведен в колонку "К утилизации". Уже начинает раздражать ситуация с игнором тикетов и неподбором возвратов.

SL, почему у вас так - либо нормально доставляете и лажа по остальным направлениям (у меня сейчас это возвраты, тикеты и рекламации), либо хромает доставка, но остальные вопросы решаются в рабочем ритме???
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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