Shop-Logistics кто работал? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Логистика и доставка в удаленной торговле 
Поиск
На сайте
В форуме
 
Участникам
Экспонентам
Регистрация
 
Спонсор раздела
Доставка и логистика

Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

 Регистрация |  Профиль | Проверить письма | Вход Правила форума | Реклама на сайте
Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
Страницы: <<  1, 2, 3 ... 237, 238, 239 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Тема:

Shop-Logistics кто работал?
СообщениеАвтор: gift_seller  Репутация: 11.6
голосов: 6
Дата: 17:05, Пт., 30 Дек. 16
Отправить личное сообщение
Ну у нас все доставки выполнены, все заказы на ПВЗ доехали в целом вовремя. И даже единственный заказ, который мы считали уже потерянным, доставили на пункт выдачи и клиент его получил.
Если не считать мелких недочетов (типа того, что в последние дни тикеты нужно было пинать телефонным звонком), SL справился на отлично.
Курьерская доставка вообще на 5+, переносы только по просьбам клиентов.
Деньги идут со свистом.

Я бы порекомендовал коллегам изменить немного систему тикетов - ввести просто срочные категории (типа замены адреса или телефона), которые обрабатываются немедленно, и все остальные, которые не требуют немедленного ответа и так их и сортировать для обработки клиентским отделом.

Так что всех с Новым годом, желаю приятного подсчета заработков за декабрь Smile

СообщениеАвтор: Kaban117 
Дата: 18:36, Пт., 30 Дек. 16
Отправить личное сообщение
Хочу поблагодарить SL за отлично выполненные новогодние доставки. Все курьерские доставки по Москве были выполнены, 1 питерская и 2 региональных не удались (не добрались вовремя, хотя были должны). В целом по сравнению с прошлым годом все отлично, практически не было никаких атак на интернет-магазин от недовольных клиентов. Было всего 5 перенесенных заказов за последнюю неделю, но они были доставлены на следующий день. При том, что в прошлом году таких заказов было 15 и некоторые доставлялись с 3-4 раза. При том что объем передаваемых отправлений вырос за год в раза 3.

Присоединюсь к gift_seller, что нужно ввести сверхсрочные тикеты, требующие немедленного решения, поскольку в службу поддержки последние дни очень трудно быстро прозвониться, а тикеты обрабатываются медленно.

В целом оцениваю работу в предновогоднее время на 5-. По сравнению с предыдущим годом, просто небо и земля.

Особо хочу поблагодарить курьеров, складских работников за титанический труд и службу поддержки, за железные нервы и умение быстро решать вопрос в высокострессовых ситуациях)

Так же хочу поблагодарить руководство, за столь динамичное развитие и высокий уровень сервиса. Курьерская доставка по Москве и Питеру просто отличные. Пункты выдачи А и цены на них просто супер. К некоторым регионам много вопросов, но думаю, в следующем году все будет намного лучше.

Спасибо! С Наступающим! Желаю успехов и процветания в следующем году!!

Последний раз редактировалось: Kaban117 (19:41, Пт., 30 Дек. 16), всего редактировалось 1 раз
СообщениеАвтор: Anastasia SL 
Дата: 18:49, Пт., 30 Дек. 16
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Спасибо и Вам , дорогие коллеги! Учтем все Ваши пожелания Wink всего Вам доброго в новом году! Развития, успехов, хороших продаж!
спасибо за теплые слова!
СообщениеАвтор: aml 
Дата: 1:15, Сб., 31 Дек. 16
Отправить личное сообщение
С курьерской доставкой, действительно, было меньше проблем, чем ожидал. С платежами на отлично, но и ущерб не слабый причинили:

  • на 25 т. р. "закрыли" сезонки со сроком годности на возвратах с 15 дек., тикеты игнорируют с 10 декабря, по двум из трех этих отказов вина SL (не выводили на доставку без объяснения причин).
  • с конца ноября не делали ни одного возврата
  • 3 потеряли в ПВЗ только за декабрь и это пока только то, что признали
  • 2 в Хабаровск с ноября едут, обращения игнорируют — 00003933314 и 00003933304
  • 2 покупателям в Спб курьеры нагрубили
  • букет других мелкокалиберных неприятностей вроде нарушений сроков доставки от 1 до 3 недель.

С Новым годом, но хотелось бы еще один декабрь в январе!
СообщениеАвтор: Alex Ber 
Дата: 20:08, Сб., 31 Дек. 16
Отправить личное сообщение
Работаю с SL как с основной курьеркой с 2015 года.

В этом декабре было 500 доставок (примерно 80% курьеры Москва и МО, остальное регионы, с ПВЗ не работаю)

Не менее 10% переносов, половина из них или больше доставлялись на следующий день в первую очередь, что очень хорошо.

Для колеблющихся потенциальных клиентов SL: в прошлом ноябре, когда выбирал курьерку, рассматривал IML, но остановился на SL. После истории с IML пришел к выводу, что для начинающего магазина важно не только качество доставки, но и стабильность компании, с которой у SL (за исключением августа-сентября) все нормально.

С Новым Годом, коллеги!
НаверхПоказать сообщения:   
Страницы: <<  1, 2, 3 ... 237, 238, 239 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
Авторизоваться
Для участия в форуме необходима регистрация (займёт не более минуты). Если вы уже зарегистрированы, введите логин и пароль
Логин:
Пароль: 
Автоматически входить при каждом посещении
Забыли пароль?
Регистрация

 
 Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
30.12  Дирижабли послужат интернет-торговле
29.12  В "Седьмой континент" завезли постаматы
28.12  Трудно быть Сантой
27.12  "Почта России" автоматизировала отправку посылок
23.12  Интернет-магазины смогут отправлять "Почтой России" из Самары
22.12  Почтоматы в "Магнитах" готовы к полному циклу (1)
21.12  "Утконос" внедряет продуктоматы (1)
Форум
01:54 02.01 krutik  Клиент получил посылку с поврежденным товаром (9)
01:28 02.01 krutik  Отзывы о работе компании СДЭК (6198)
19:08 31.12 Alex Ber  Shop-Logistics кто работал? (3574)
12:33 31.12 Shurupov  Кто-нибудь пользовался услугами IM-Logistics (www.im-logistics.ru)? (9169)
11:09 31.12 Модератор  Dalli-service - кто с ними работает? (297)
00:52 31.12 Фролик  Достависта - это кто вообще? (958)
17:26 30.12 kaavain  Открываю курьерскую службу. (13)
16:21 30.12 krutik  Фулфилмент в США и ЕВРОПЕ (8)
15:38 30.12 natalie77  Курьерская служба Грастин. Что за зверь? (1538)
10:46 30.12 kjoke  СПСР-ЭКСПРЕСС: как магазины и служба доставки теряют своих клиентов. (24)

Статьи и аналитика
23.12  Топ-10 трендов на рынке логистики
22.11  "Высокий сезон" переехал на ноябрь?
03.10  Доставка для интернет-магазинов: что происходит на рынке (1)
16.06  Интегратор служб доставки для интернет-магазина: что это такое и чем отличается от агрегатора? (2)
24.05  Макс Сало: "Попробуйте-ка стать на место интернет-магазина" (65535)
24.05  "Уличная магия" для интернет-магазина: что мы сами пойдем смотреть на ECOM Expo`16
15.02  Фулфилмент: встречают по цене, провожают по KPI (3)
22.01  Фулфилмент для интернет-магазина: отдавать на сторону или делать самим?
17.12  Интернет-магазин и курьерская компания: как правильно оформить договор? (3)
09.12  ТОП-7 ошибок интернет-магазинов при работе с курьерскими службами



Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru. Forum powered by phpBB