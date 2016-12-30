Тема: Shop-Logistics кто работал?





Если не считать мелких недочетов (типа того, что в последние дни тикеты нужно было пинать телефонным звонком), SL справился на отлично.

Курьерская доставка вообще на 5+, переносы только по просьбам клиентов.

Деньги идут со свистом.



Я бы порекомендовал коллегам изменить немного систему тикетов - ввести просто срочные категории (типа замены адреса или телефона), которые обрабатываются немедленно, и все остальные, которые не требуют немедленного ответа и так их и сортировать для обработки клиентским отделом.



Так что всех с Новым годом, желаю приятного подсчета заработков за декабрь Ну у нас все доставки выполнены, все заказы на ПВЗ доехали в целом вовремя. И даже единственный заказ, который мы считали уже потерянным, доставили на пункт выдачи и клиент его получил.Если не считать мелких недочетов (типа того, что в последние дни тикеты нужно было пинать телефонным звонком), SL справился на отлично.Курьерская доставка вообще на 5+, переносы только по просьбам клиентов.Деньги идут со свистом.Я бы порекомендовал коллегам изменить немного систему тикетов - ввести просто срочные категории (типа замены адреса или телефона), которые обрабатываются немедленно, и все остальные, которые не требуют немедленного ответа и так их и сортировать для обработки клиентским отделом.Так что всех с Новым годом, желаю приятного подсчета заработков за декабрь









Присоединюсь к gift_seller, что нужно ввести сверхсрочные тикеты, требующие немедленного решения, поскольку в службу поддержки последние дни очень трудно быстро прозвониться, а тикеты обрабатываются медленно.



В целом оцениваю работу в предновогоднее время на 5-. По сравнению с предыдущим годом, просто небо и земля.



Особо хочу поблагодарить курьеров, складских работников за титанический труд и службу поддержки, за железные нервы и умение быстро решать вопрос в высокострессовых ситуациях)



Так же хочу поблагодарить руководство, за столь динамичное развитие и высокий уровень сервиса. Курьерская доставка по Москве и Питеру просто отличные. Пункты выдачи А и цены на них просто супер. К некоторым регионам много вопросов, но думаю, в следующем году все будет намного лучше.



Спасибо! С Наступающим! Желаю успехов и процветания в следующем году!!



Последний раз редактировалось: Kaban117 (19:41, Пт., 30 Дек. 16), всего редактировалось 1 раз Хочу поблагодарить SL за отлично выполненные новогодние доставки. Все курьерские доставки по Москве были выполнены, 1 питерская и 2 региональных не удались (не добрались вовремя, хотя были должны). В целом по сравнению с прошлым годом все отлично, практически не было никаких атак на интернет-магазин от недовольных клиентов. Было всего 5 перенесенных заказов за последнюю неделю, но они были доставлены на следующий день. При том, что в прошлом году таких заказов было 15 и некоторые доставлялись с 3-4 раза. При том что объем передаваемых отправлений вырос за год в раза 3.Присоединюсь к gift_seller, что нужно ввести сверхсрочные тикеты, требующие немедленного решения, поскольку в службу поддержки последние дни очень трудно быстро прозвониться, а тикеты обрабатываются медленно.В целом оцениваю работу в предновогоднее время на 5-. По сравнению с предыдущим годом, просто небо и земля.Особо хочу поблагодарить курьеров, складских работников за титанический труд и службу поддержки, за железные нервы и умение быстро решать вопрос в высокострессовых ситуациях)Так же хочу поблагодарить руководство, за столь динамичное развитие и высокий уровень сервиса. Курьерская доставка по Москве и Питеру просто отличные. Пункты выдачи А и цены на них просто супер. К некоторым регионам много вопросов, но думаю, в следующем году все будет намного лучше.Спасибо! С Наступающим! Желаю успехов и процветания в следующем году!!

всего Вам доброго в новом году! Развития, успехов, хороших продаж!

спасибо за теплые слова! Спасибо и Вам , дорогие коллеги! Учтем все Ваши пожеланиявсего Вам доброго в новом году! Развития, успехов, хороших продаж!спасибо за теплые слова!





на 25 т. р. "закрыли" сезонки со сроком годности на возвратах с 15 дек., тикеты игнорируют с 10 декабря, по двум из трех этих отказов вина SL (не выводили на доставку без объяснения причин).



с конца ноября не делали ни одного возврата



3 потеряли в ПВЗ только за декабрь и это пока только то, что признали



2 в Хабаровск с ноября едут, обращения игнорируют — 00003933314 и 00003933304



2 покупателям в Спб курьеры нагрубили



букет других мелкокалиберных неприятностей вроде нарушений сроков доставки от 1 до 3 недель.



С Новым годом, но хотелось бы еще один декабрь в январе! С курьерской доставкой, действительно, было меньше проблем, чем ожидал. С платежами на отлично, но и ущерб не слабый причинили:С Новым годом, но хотелось бы еще один декабрь в январе!





В этом декабре было 500 доставок (примерно 80% курьеры Москва и МО, остальное регионы, с ПВЗ не работаю)



Не менее 10% переносов, половина из них или больше доставлялись на следующий день в первую очередь, что очень хорошо.



Для колеблющихся потенциальных клиентов SL: в прошлом ноябре, когда выбирал курьерку, рассматривал IML, но остановился на SL. После истории с IML пришел к выводу, что для начинающего магазина важно не только качество доставки, но и стабильность компании, с которой у SL (за исключением августа-сентября) все нормально.



С Новым Годом, коллеги! Работаю с SL как с основной курьеркой с 2015 года.В этом декабре было 500 доставок (примерно 80% курьеры Москва и МО, остальное регионы, с ПВЗ не работаю)Не менее 10% переносов, половина из них или больше доставлялись на следующий день в первую очередь, что очень хорошо.Для колеблющихся потенциальных клиентов SL: в прошлом ноябре, когда выбирал курьерку, рассматривал IML, но остановился на SL. После истории с IML пришел к выводу, что для начинающего магазина важно не только качество доставки, но и стабильность компании, с которой у SL (за исключением августа-сентября) все нормально.С Новым Годом, коллеги!