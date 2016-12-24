Shop-Logistics кто работал?

levidaniil : сравнивать ШЛ и DPD странно. Как бы разные весовые категории.

Не чистый DPD. Они всего лишь магистраль для Гермеса. А Гермес работает по той же схеме, что и ПВЗ ШЛ - сплошь партнеры. При этом уровень организационного бардака в Гермесе меньше. Про переносы/недоставки/закрытие ПВЗ нам сообщали, переносы всегда согласовывали с покупателем сами. Однажды даже курьером доставили за свой счет, когда единственный ПВЗ скоропостижно закрылся.



Какая бы компания не была, несоблюдение заявленных сроков - это не айс. А за декабрь мы уже по куче ПВЗ поправили сроки, которые сами же ШЛ правят, но к которым все равно надо прибавлять лапоть. Не чистый DPD. Они всего лишь магистраль для Гермеса. А Гермес работает по той же схеме, что и ПВЗ ШЛ - сплошь партнеры. При этом уровень организационного бардака в Гермесе меньше. Про переносы/недоставки/закрытие ПВЗ нам сообщали, переносы всегда согласовывали с покупателем сами. Однажды даже курьером доставили за свой счет, когда единственный ПВЗ скоропостижно закрылся.Какая бы компания не была, несоблюдение заявленных сроков - это не айс. А за декабрь мы уже по куче ПВЗ поправили сроки, которые сами же ШЛ правят, но к которым все равно надо прибавлять лапоть.