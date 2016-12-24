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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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Тема:

Shop-Logistics кто работал?
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.6
голосов: 19
Дата: 19:43, Сб., 24 Дек. 16
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gift_seller :
Между прочим, при срыве сроков по курьерке и ПВЗ типа А SL возмещает стоимость доставки


У нас даже сами предлагают. Последний случай с Томском так и написали в тикете - если клиент не согласен ждать, оформляем возврат и снимает тарификацию...
_________________
Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.

СообщениеАвтор: RamBoo  Репутация: 33.2Репутация: 33.2Репутация: 33.2
голосов: 7
Дата: 20:11, Сб., 24 Дек. 16
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levidaniil :
сравнивать ШЛ и DPD странно. Как бы разные весовые категории.

Не чистый DPD. Они всего лишь магистраль для Гермеса. А Гермес работает по той же схеме, что и ПВЗ ШЛ - сплошь партнеры. При этом уровень организационного бардака в Гермесе меньше. Про переносы/недоставки/закрытие ПВЗ нам сообщали, переносы всегда согласовывали с покупателем сами. Однажды даже курьером доставили за свой счет, когда единственный ПВЗ скоропостижно закрылся.

Какая бы компания не была, несоблюдение заявленных сроков - это не айс. А за декабрь мы уже по куче ПВЗ поправили сроки, которые сами же ШЛ правят, но к которым все равно надо прибавлять лапоть.
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Страницы: <<  1, 2, 3 ... 236, 237, 238 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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