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|Тема:
Shop-Logistics кто работал?
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|После 20го - это понятно. У нас возврат создан 5.12
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не люблю консультантов
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|emkon :
|После 20го - это понятно. У нас возврат создан 5.12
Все уже, ушел поезд.
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|Согласен. Поезд ШОП логистика безвозвратно ушел от нас. Но альтернативных поездов много. Есть кому везти
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не люблю консультантов
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