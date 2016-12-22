Shop-Logistics кто работал?

Поделюсь небольшим опытом.
Стоит отметить невысокую стоимость услуг компании и классную географию пвз.
Из минусов - мало стабильности (везде косячки понемногу - и в сроках доставки, и коммуникации, ответ.хранение ужас).
Про задержку по декабрьским отправкам в 3-7 дней с их склада
и ассортимент интервалов доставки (с 9 до 18 и с 14 до 21) думаю, все и так в курсе http://prntscr.com/dmjhhy
На протяжении ноября и декабря каждое воскресенье была проблема с забором заказов: приезжала легковая машина и все заказы не помещались, приходилось дробить акт и вызывать грузовую достависту (каждое воскресенье). http://prntscr.com/dmjkcp (отвечать на тикет 40 дней - это ок). До текущего момента ситуация не решена.
Клиентский отдел парализован, дозвониться и дописаться практически нереально, сколько ни звонил, ни разу не дозвонился до менеджера Анны 129 (нас прикрепили к ней как к ответственному менеджеру ), ни в клиентский отдел - после 8 минут ожидания в очереди звонок сбрасывается их АТСкой.
Отдельного упоминания стоят новобранцы клиентского отдела, которые путают смысл слов "тикет" и "трек" =)
Всем добра и понимающих клиентов!
Коллеги, до этого не писал, думал может ещё не пришел самый пик нагрузки. Но теперь уже всё. Неделя до нового года. Уже можно.
Работаю с Яндекс.Доставкой. Товар отправляю через Аксиомус по Москве. С середины ноября по текущий день отправлено порядка 60 заказов. Переносов, опозданий, невыполнений нет. На сдачу на склад ездим по 2 раза в неделю. Ажиотажа нет. Все работают, принимаю быстро, отправляют ещё быстрее потому, что на складе завала нет. Яндекс деньги выводит каждый день.
Вы уверены, что Вам стоит терпеть то, что я тут читаю и не стоит попробовать что-то ещё? Я уже читал тут, что у многих мнение что везде, во всех доставочных компаниях сейчас одинаковые проблемы. Я не наблюдаю похожих проблем с моими доставками.
Prizzrak :
Работаю с Яндекс.Доставкой.
Ура! Заходи, когда будет что сказать по делу. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
Добрый вечер. Заключили договор с Shop-logistics около года назад. Внесли аванс 10000 руб. Но работать так и не начали. В кризис возникли финансовые проблемы.
Подскажите пожалуйста как вернуть эти 10000 рублей.
Ребята, спасибо за помощь, вы лучшие. Я получила свой заказ со скандалом, зато теперь он у меня. Дело оказалось в дури и лени конкретного работника ПВЗ. Всем удачи, счастья и процветания в Новом году!