Shop-Logistics кто работал?



Стоит отметить невысокую стоимость услуг компании и классную географию пвз.

Из минусов - мало стабильности (везде косячки понемногу - и в сроках доставки, и коммуникации, ответ.хранение ужас).



клиент шопа, номер MOS002452

на сегодняшний день 46 заказов на сумму 170к+ со статусом "на складе" - не отправлены со склада шопа из Москвы, были отгружены им с 6 по 21 декабря:

http://prntscr.com/dmjf91

http://prntscr.com/dmjffg

http://prntscr.com/dmjfks

http://prntscr.com/dmjfrv



И сами не отправят до нового года, и забрать возвраты и переправить другими доставщиками не дадут



Про задержку по декабрьским отправкам в 3-7 дней с их склада

и ассортимент интервалов доставки (с 9 до 18 и с 14 до 21) думаю, все и так в курсе



На протяжении ноября и декабря каждое воскресенье была проблема с забором заказов: приезжала легковая машина и все заказы не помещались, приходилось дробить акт и вызывать грузовую достависту (каждое воскресенье).



Клиентский отдел парализован, дозвониться и дописаться практически нереально, сколько ни звонил, ни разу не дозвонился до менеджера Анны 129 (нас прикрепили к ней как к ответственному менеджеру ), ни в клиентский отдел - после 8 минут ожидания в очереди звонок сбрасывается их АТСкой.



Отдельного упоминания стоят новобранцы клиентского отдела, которые путают смысл слов "тикет" и "трек" =)



Всем добра и понимающих клиентов! Поделюсь небольшим опытом.Стоит отметить невысокую стоимость услуг компании и классную географию пвз.Из минусов - мало стабильности (везде косячки понемногу - и в сроках доставки, и коммуникации, ответ.хранение ужас).клиент шопа, номер MOS002452на сегодняшний день 46 заказов на сумму 170к+ со статусом "на складе" - не отправлены со склада шопа из Москвы, были отгружены им с 6 по 21 декабря:И сами не отправят до нового года, и забрать возвраты и переправить другими доставщиками не дадут http://prntscr.com/dmjhx5 Про задержку по декабрьским отправкам в 3-7 дней с их складаи ассортимент интервалов доставки (с 9 до 18 и с 14 до 21) думаю, все и так в курсе http://prntscr.com/dmjhhy На протяжении ноября и декабря каждое воскресенье была проблема с забором заказов: приезжала легковая машина и все заказы не помещались, приходилось дробить акт и вызывать грузовую достависту (каждое воскресенье). http://prntscr.com/dmjkcp (отвечать на тикет 40 дней - это ок). До текущего момента ситуация не решена.Клиентский отдел парализован, дозвониться и дописаться практически нереально, сколько ни звонил, ни разу не дозвонился до менеджера Анны 129 (нас прикрепили к ней как к ответственному менеджеру), ни в клиентский отдел - после 8 минут ожидания в очереди звонок сбрасывается их АТСкой.Отдельного упоминания стоят новобранцы клиентского отдела, которые путают смысл слов "тикет" и "трек" =)Всем добра и понимающих клиентов!