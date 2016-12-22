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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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Тема:

Shop-Logistics кто работал?
СообщениеАвтор: vmggu 
Дата: 14:24, Чт., 22 Дек. 16
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Поделюсь небольшим опытом.
Стоит отметить невысокую стоимость услуг компании и классную географию пвз.
Из минусов - мало стабильности (везде косячки понемногу - и в сроках доставки, и коммуникации, ответ.хранение ужас).

клиент шопа, номер MOS002452
на сегодняшний день 46 заказов на сумму 170к+ со статусом "на складе" - не отправлены со склада шопа из Москвы, были отгружены им с 6 по 21 декабря:
http://prntscr.com/dmjf91
http://prntscr.com/dmjffg
http://prntscr.com/dmjfks
http://prntscr.com/dmjfrv

И сами не отправят до нового года, и забрать возвраты и переправить другими доставщиками не дадут http://prntscr.com/dmjhx5

Про задержку по декабрьским отправкам в 3-7 дней с их склада
и ассортимент интервалов доставки (с 9 до 18 и с 14 до 21) думаю, все и так в курсе http://prntscr.com/dmjhhy

На протяжении ноября и декабря каждое воскресенье была проблема с забором заказов: приезжала легковая машина и все заказы не помещались, приходилось дробить акт и вызывать грузовую достависту (каждое воскресенье). http://prntscr.com/dmjkcp (отвечать на тикет 40 дней - это ок). До текущего момента ситуация не решена.

Клиентский отдел парализован, дозвониться и дописаться практически нереально, сколько ни звонил, ни разу не дозвонился до менеджера Анны 129 (нас прикрепили к ней как к ответственному менеджеруWink ), ни в клиентский отдел - после 8 минут ожидания в очереди звонок сбрасывается их АТСкой.

Отдельного упоминания стоят новобранцы клиентского отдела, которые путают смысл слов "тикет" и "трек" =)

Всем добра и понимающих клиентов!

СообщениеАвтор: Prizzrak 
Дата: 19:04, Чт., 22 Дек. 16
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Коллеги, до этого не писал, думал может ещё не пришел самый пик нагрузки. Но теперь уже всё. Неделя до нового года. Уже можно.

Работаю с Яндекс.Доставкой. Товар отправляю через Аксиомус по Москве. С середины ноября по текущий день отправлено порядка 60 заказов. Переносов, опозданий, невыполнений нет. На сдачу на склад ездим по 2 раза в неделю. Ажиотажа нет. Все работают, принимаю быстро, отправляют ещё быстрее потому, что на складе завала нет. Яндекс деньги выводит каждый день.

Вы уверены, что Вам стоит терпеть то, что я тут читаю и не стоит попробовать что-то ещё? Я уже читал тут, что у многих мнение что везде, во всех доставочных компаниях сейчас одинаковые проблемы. Я не наблюдаю похожих проблем с моими доставками.
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.6
голосов: 19
Дата: 19:08, Чт., 22 Дек. 16
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Prizzrak :
Работаю с Яндекс.Доставкой.


Ура! Заходи, когда будет что сказать по делу.
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СообщениеАвтор: wert04 
Дата: 19:42, Чт., 22 Дек. 16
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Добрый вечер. Заключили договор с Shop-logistics около года назад. Внесли аванс 10000 руб. Но работать так и не начали. В кризис возникли финансовые проблемы.
Подскажите пожалуйста как вернуть эти 10000 рублей.
СообщениеАвтор: alevtina34 
Дата: 20:22, Чт., 22 Дек. 16
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Ребята, спасибо за помощь, вы лучшие. Я получила свой заказ со скандалом, зато теперь он у меня. Дело оказалось в дури и лени конкретного работника ПВЗ. Всем удачи, счастья и процветания в Новом году!
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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