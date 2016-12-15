Shop-Logistics кто работал?

vic_anya, я уже третий день звоню, мне обещают отправить. Самому ехать, боюсь, не вариант )) Все мертвым грузом лежит на складе в Москве, а мы в Питере )))
Небогатая история статусов по заказу в Ульяновск:
2016-12-15 15:11:52 В обработке
2016-12-15 18:48:59 На складе
Сегодня уже 21-е. Ничего не поменялось. Киньте телефон московского склада в личку, если не сложно. В коллцентре как всегда обещают и просят написать тикет, на который который день ничего ответить не могут ))
Нет доставок 30-го числа, читали новости? Мне одному кажется что это тоже слегка перебор и что раньше этого не было? _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
kaavain :
Нет доставок 30-го числа, читали новости? Мне одному кажется что это тоже слегка перебор и что раньше этого не было?
Я думаю, просто не хотят рисковать, и это правильно.
Не забывайте, 31 - суббота, нерабочий день. Клиенты все уже пить с утра начнут
Переносы пойдут на другие адреса, в-общем, будет жопа полная.
gift_seller :
Не забывайте, 31 - суббота, нерабочий день
А, еднреныть, я и не в курсе был. Тогда все нормально, снимаю свое нытье с повестки дня.
Точно, 31-е это суббота... Блин, надо успеть забрать с почты подарок от Санты, спасибо что предупредил. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
По правде говоря, больше всего вымораживает вот эта идиотская привычка ШЛ ставить в известность "задним числом". Типа 20-го мы говорим, что в Новосиб все, не принимаем, да и эти уже не факт, что отвезем.
При этом мы сдали отправку на Новосиб 19 числа.
Вот как так, а? Ну вот почему нельзя по-человечески. Причем, себе бы проще сделали, мы бы просто отказали клиентам и ничего не отправляли, поэтому сейчас не занимали бы время склада, коллцентра и прочих ваших сотрудников. У вас было бы больше времени заниматься доставками, которые актуальны...
У меня создается впечатление, что менеджеров ШЛ где-то учат отвечать на вопросы так, чтобы вроде и дать ответ, но толку от него нет абсолютно никакого )))
Чую, можно попрощаться с тремя заказами в регионы. Мне кажется, они уже ждут, когда смогут с чистой совестью ответить мне, мол, все, последняя машина в Ульяновск/Уфу/Новосиб уехала, Ваши заказы мы уже не сможем отправить ))) Пока не могут, ибо с новостями не сходится ))
И ответы уже намекают на то, что доставлять планируют после праздников. Причем, считают это нормальным. Ну, клиентам же пофиг, они месяц готовы ждать заказа )) В случае с одним заказом в Ульяновск реально месяц получится (понятно, что там ждать никто не будет) ))
Не было в прошлом году такого. Проблемы были, но они решались. Сейчас же просто мертвяк ))
И самое обидное, что ведь потом счет выкатят за свои "услуги". Жалко времени не хватает на каждый косяк рекламации катать ))
Ничего, немного осталось. Всех с наступающим )) Это просто год високосный, пора заканчивать ))
Ух ты, даже не знаю, что помогло - десятки звонков, пяток тикетов или сегодняшнее письмо Кистеневу - но два из трех сложных заказа в регионы только что получили статус "В транзите" ))) Ульяновск и Новосиб мы победили )))
Это я так, делюсь хорошей новостью. Должны же в этой ветке быть хорошие новости, правда? )))
Moonwalker :
С прошлой недели лежат мертвым грузом отправки
Предоплаченные заказы можно отправлять транспортной компанией. С наложенным платежом такой номер не пройдет.
Вывод: берите предоплату и будет Вам счастье.
Eliseo :
Предоплаченные заказы можно отправлять транспортной компанией. С наложенным платежом такой номер не пройдет.
Вывод: берите предоплату и будет Вам счастье.
Я бы все-таки не согласился )) Давно работаем с регионами с наложкой через ШЛ (с некоторыми регионами, не всеми), проблем как правило нет. Процент возвратов/не заборов ниже, чем в Москве и Питере (это тут уже на следующий день курьеру приехавшему могут сказать, что передумали)...
В другие регионы - только по предоплате.
Если бы не эти запарные дни, проблем бы не было.
Кроме того, если бы заказы были еще и предоплачены, было бы все еще печальнее, ибо люди уже заплатили, а им ничего не привезли ))
Пишу сюда от безысходности. Заказала мужу на НГ подарок аж 9 декабря. Заказ предоплачен. Интернет-магазин отправил его в ПВЗ на Сенной, Питер. Мне почему-то присвоили аж два трек-номера. Пробиваю оба - оба якобы в пункте выдачи. Звоню в пункт выдачи. Сотрудники ни сном ни духом. заказ не приезжал, моего номера телефона в базе нет. Тут выясняется, что по трек-номеру и номеру заказа интернет-магазина выдать заказ мне не могут. поскольку нужен некий номер на 0000, который приходит в смс. Мне смс не приходило. Телефон в зоне доступа. Звонила по московскому телефону (по межгороду), не дозвонилась. 9 минут слушала музыку. Написала на электронный адрес shop-logistics, ответа просто нет. А база продолжает показывать. что заказ в ПВЗ. НГ скоро. Куда бежать?
alevtina34 :
Куда бежать
Это косяк магазина. Он может и должен его решить. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
alevtina34 :
Куда бежать?
Звоните/пишите в магазин, они вам скажут трек-номер для получения, они его в системе видят.
Хотя меня больше смущает, как вы имеющиеся номера пробиваете, номера заказов, которые магазины заводят в систему, с сайта не трекаются же...
alevtina34 :
Пишу сюда от безысходности. Заказала мужу на НГ подарок аж 9 декабря. Заказ предоплачен. Интернет-магазин отправил его в ПВЗ на Сенной, Питер. Мне почему-то присвоили аж два трек-номера. Пробиваю оба - оба якобы в пункте выдачи. Звоню в пункт выдачи. Сотрудники ни сном ни духом. заказ не приезжал, моего номера телефона в базе нет. Тут выясняется, что по трек-номеру и номеру заказа интернет-магазина выдать заказ мне не могут. поскольку нужен некий номер на 0000, который приходит в смс. Мне смс не приходило. Телефон в зоне доступа. Звонила по московскому телефону (по межгороду), не дозвонилась. 9 минут слушала музыку. Написала на электронный адрес shop-logistics, ответа просто нет. А база продолжает показывать. что заказ в ПВЗ. НГ скоро. Куда бежать?
Вам тут все правильно советуют - обращайтесь в магазин. Но если магазин какашка, звоните в курьерскую Шоп-Логистикс по телефону 495 668 10 71 (номер в СПБ - +7(812)309-67-22 ). Слушайте музыку, пока не ответят. Может пройти и 10-15 минут, а может и 5. Они точно отвечают на звонки.
Спасибо за ответы! Магазин - какашка. Никакой помощи мне не оказывают, даже не могут сообщить номер заказа с 0000, хотя, покурив данный форум. я вижу, что у них возможность есть! Спасибо большое за номер в СПб. А трек-номер я пробиваю по форме в верхнем правом углу на сайте.
Написала лично Кистеневу, он переслал двум сотрудникам, спасибо человеку, вдруг поможет.
alevtina34 :
А трек-номер я пробиваю по форме в верхнем правом углу на сайте.
Если трек бьется на сайте SL, то по нему в ПВЗ заказ ДОЛЖНЫ найти. Надо туда ехать и пинать их на месте.