Тема: Shop-Logistics кто работал?





Небогатая история статусов по заказу в Ульяновск:



2016-12-15 15:11:52 В обработке

2016-12-15 18:48:59 На складе



Сегодня уже 21-е. Ничего не поменялось. Киньте телефон московского склада в личку, если не сложно. В коллцентре как всегда обещают и просят написать тикет, на который который день ничего ответить не могут )) vic_anya, я уже третий день звоню, мне обещают отправить. Самому ехать, боюсь, не вариант )) Все мертвым грузом лежит на складе в Москве, а мы в Питере )))Небогатая история статусов по заказу в Ульяновск:2016-12-15 15:11:52 В обработке2016-12-15 18:48:59 На складеСегодня уже 21-е. Ничего не поменялось. Киньте телефон московского склада в личку, если не сложно. В коллцентре как всегда обещают и просят написать тикет, на который который день ничего ответить не могут ))







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Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Нет доставок 30-го числа, читали новости? Мне одному кажется что это тоже слегка перебор и что раньше этого не было?_________________Хочешь что-нибудь узнать?

kaavain : Нет доставок 30-го числа, читали новости? Мне одному кажется что это тоже слегка перебор и что раньше этого не было?

Я думаю, просто не хотят рисковать, и это правильно.

Не забывайте, 31 - суббота, нерабочий день. Клиенты все уже пить с утра начнут

Переносы пойдут на другие адреса, в-общем, будет жопа полная. Я думаю, просто не хотят рисковать, и это правильно.Не забывайте, 31 - суббота, нерабочий день. Клиенты все уже пить с утра начнутПереносы пойдут на другие адреса, в-общем, будет жопа полная.

gift_seller : Не забывайте, 31 - суббота, нерабочий день



А, еднреныть, я и не в курсе был. Тогда все нормально, снимаю свое нытье с повестки дня.



Точно, 31-е это суббота... Блин, надо успеть забрать с почты подарок от Санты, спасибо что предупредил.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. А, еднреныть, я и не в курсе был. Тогда все нормально, снимаю свое нытье с повестки дня.Точно, 31-е это суббота... Блин, надо успеть забрать с почты подарок от Санты, спасибо что предупредил._________________Хочешь что-нибудь узнать?



При этом мы сдали отправку на Новосиб 19 числа.

Вот как так, а? Ну вот почему нельзя по-человечески. Причем, себе бы проще сделали, мы бы просто отказали клиентам и ничего не отправляли, поэтому сейчас не занимали бы время склада, коллцентра и прочих ваших сотрудников. У вас было бы больше времени заниматься доставками, которые актуальны... По правде говоря, больше всего вымораживает вот эта идиотская привычка ШЛ ставить в известность "задним числом". Типа 20-го мы говорим, что в Новосиб все, не принимаем, да и эти уже не факт, что отвезем.При этом мы сдали отправку на Новосиб 19 числа.Вот как так, а? Ну вот почему нельзя по-человечески. Причем, себе бы проще сделали, мы бы просто отказали клиентам и ничего не отправляли, поэтому сейчас не занимали бы время склада, коллцентра и прочих ваших сотрудников. У вас было бы больше времени заниматься доставками, которые актуальны...



Чую, можно попрощаться с тремя заказами в регионы. Мне кажется, они уже ждут, когда смогут с чистой совестью ответить мне, мол, все, последняя машина в Ульяновск/Уфу/Новосиб уехала, Ваши заказы мы уже не сможем отправить ))) Пока не могут, ибо с новостями не сходится ))

И ответы уже намекают на то, что доставлять планируют после праздников. Причем, считают это нормальным. Ну, клиентам же пофиг, они месяц готовы ждать заказа )) В случае с одним заказом в Ульяновск реально месяц получится (понятно, что там ждать никто не будет) ))

Не было в прошлом году такого. Проблемы были, но они решались. Сейчас же просто мертвяк ))

И самое обидное, что ведь потом счет выкатят за свои "услуги". Жалко времени не хватает на каждый косяк рекламации катать ))

Ничего, немного осталось. Всех с наступающим )) Это просто год високосный, пора заканчивать )) У меня создается впечатление, что менеджеров ШЛ где-то учат отвечать на вопросы так, чтобы вроде и дать ответ, но толку от него нет абсолютно никакого )))Чую, можно попрощаться с тремя заказами в регионы. Мне кажется, они уже ждут, когда смогут с чистой совестью ответить мне, мол, все, последняя машина в Ульяновск/Уфу/Новосиб уехала, Ваши заказы мы уже не сможем отправить ))) Пока не могут, ибо с новостями не сходится ))И ответы уже намекают на то, что доставлять планируют после праздников. Причем, считают это нормальным. Ну, клиентам же пофиг, они месяц готовы ждать заказа )) В случае с одним заказом в Ульяновск реально месяц получится (понятно, что там ждать никто не будет) ))Не было в прошлом году такого. Проблемы были, но они решались. Сейчас же просто мертвяк ))И самое обидное, что ведь потом счет выкатят за свои "услуги". Жалко времени не хватает на каждый косяк рекламации катать ))Ничего, немного осталось. Всех с наступающим )) Это просто год високосный, пора заканчивать ))



Это я так, делюсь хорошей новостью. Должны же в этой ветке быть хорошие новости, правда? ))) Ух ты, даже не знаю, что помогло - десятки звонков, пяток тикетов или сегодняшнее письмо Кистеневу - но два из трех сложных заказа в регионы только что получили статус "В транзите" ))) Ульяновск и Новосиб мы победили )))Это я так, делюсь хорошей новостью. Должны же в этой ветке быть хорошие новости, правда? )))

Moonwalker : С прошлой недели лежат мертвым грузом отправки

Предоплаченные заказы можно отправлять транспортной компанией. С наложенным платежом такой номер не пройдет.

Вывод: берите предоплату и будет Вам счастье. Предоплаченные заказы можно отправлять транспортной компанией. С наложенным платежом такой номер не пройдет.Вывод: берите предоплату и будет Вам счастье.

Eliseo : Предоплаченные заказы можно отправлять транспортной компанией. С наложенным платежом такой номер не пройдет.

Вывод: берите предоплату и будет Вам счастье.



Я бы все-таки не согласился )) Давно работаем с регионами с наложкой через ШЛ (с некоторыми регионами, не всеми), проблем как правило нет. Процент возвратов/не заборов ниже, чем в Москве и Питере (это тут уже на следующий день курьеру приехавшему могут сказать, что передумали)...

В другие регионы - только по предоплате.

Если бы не эти запарные дни, проблем бы не было.

Кроме того, если бы заказы были еще и предоплачены, было бы все еще печальнее, ибо люди уже заплатили, а им ничего не привезли )) Я бы все-таки не согласился )) Давно работаем с регионами с наложкой через ШЛ (с некоторыми регионами, не всеми), проблем как правило нет. Процент возвратов/не заборов ниже, чем в Москве и Питере (это тут уже на следующий день курьеру приехавшему могут сказать, что передумали)...В другие регионы - только по предоплате.Если бы не эти запарные дни, проблем бы не было.Кроме того, если бы заказы были еще и предоплачены, было бы все еще печальнее, ибо люди уже заплатили, а им ничего не привезли ))

Пишу сюда от безысходности. Заказала мужу на НГ подарок аж 9 декабря. Заказ предоплачен. Интернет-магазин отправил его в ПВЗ на Сенной, Питер. Мне почему-то присвоили аж два трек-номера. Пробиваю оба - оба якобы в пункте выдачи. Звоню в пункт выдачи. Сотрудники ни сном ни духом. заказ не приезжал, моего номера телефона в базе нет. Тут выясняется, что по трек-номеру и номеру заказа интернет-магазина выдать заказ мне не могут. поскольку нужен некий номер на 0000, который приходит в смс. Мне смс не приходило. Телефон в зоне доступа. Звонила по московскому телефону (по межгороду), не дозвонилась. 9 минут слушала музыку. Написала на электронный адрес shop-logistics, ответа просто нет. А база продолжает показывать. что заказ в ПВЗ. НГ скоро. Куда бежать?

alevtina34 : Куда бежать





Это косяк магазина. Он может и должен его решить.

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Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Это косяк магазина. Он может и должен его решить._________________Хочешь что-нибудь узнать?

alevtina34 : Куда бежать?

Звоните/пишите в магазин, они вам скажут трек-номер для получения, они его в системе видят.

Хотя меня больше смущает, как вы имеющиеся номера пробиваете, номера заказов, которые магазины заводят в систему, с сайта не трекаются же... Звоните/пишите в магазин, они вам скажут трек-номер для получения, они его в системе видят.Хотя меня больше смущает, как вы имеющиеся номера пробиваете, номера заказов, которые магазины заводят в систему, с сайта не трекаются же...

Автор: levidaniil

голосов : 2

Дата: 10:44, Чт., 22 Дек. 16

10:44, Чт., 22 Дек. 16

alevtina34 : Пишу сюда от безысходности. Заказала мужу на НГ подарок аж 9 декабря. Заказ предоплачен. Интернет-магазин отправил его в ПВЗ на Сенной, Питер. Мне почему-то присвоили аж два трек-номера. Пробиваю оба - оба якобы в пункте выдачи. Звоню в пункт выдачи. Сотрудники ни сном ни духом. заказ не приезжал, моего номера телефона в базе нет. Тут выясняется, что по трек-номеру и номеру заказа интернет-магазина выдать заказ мне не могут. поскольку нужен некий номер на 0000, который приходит в смс. Мне смс не приходило. Телефон в зоне доступа. Звонила по московскому телефону (по межгороду), не дозвонилась. 9 минут слушала музыку. Написала на электронный адрес shop-logistics, ответа просто нет. А база продолжает показывать. что заказ в ПВЗ. НГ скоро. Куда бежать?



Вам тут все правильно советуют - обращайтесь в магазин. Но если магазин какашка, звоните в курьерскую Шоп-Логистикс по телефону 495 668 10 71 (номер в СПБ - +7(812)309-67-22 ). Слушайте музыку, пока не ответят. Может пройти и 10-15 минут, а может и 5. Они точно отвечают на звонки. Вам тут все правильно советуют - обращайтесь в магазин. Но если магазин какашка, звоните в курьерскую Шоп-Логистикс по телефону 495 668 10 71 (номер в СПБ - +7(812)309-67-22 ). Слушайте музыку, пока не ответят. Может пройти и 10-15 минут, а может и 5. Они точно отвечают на звонки.



Написала лично Кистеневу, он переслал двум сотрудникам, спасибо человеку, вдруг поможет. Спасибо за ответы! Магазин - какашка. Никакой помощи мне не оказывают, даже не могут сообщить номер заказа с 0000, хотя, покурив данный форум. я вижу, что у них возможность есть! Спасибо большое за номер в СПб. А трек-номер я пробиваю по форме в верхнем правом углу на сайте.Написала лично Кистеневу, он переслал двум сотрудникам, спасибо человеку, вдруг поможет.

alevtina34 : А трек-номер я пробиваю по форме в верхнем правом углу на сайте.

Если трек бьется на сайте SL, то по нему в ПВЗ заказ ДОЛЖНЫ найти. Надо туда ехать и пинать их на месте. Если трек бьется на сайте SL, то по нему в ПВЗ заказ ДОЛЖНЫ найти. Надо туда ехать и пинать их на месте.