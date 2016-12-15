Shop-Logistics кто работал? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Логистика и доставка в удаленной торговле 
Поиск
На сайте
В форуме
 
Участникам
Экспонентам
Регистрация
 
Спонсор раздела
Доставка и логистика

Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

 Регистрация |  Профиль | Проверить письма | Вход Правила форума | Реклама на сайте
Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
Страницы: <<  1, 2, 3 ... , 234, 235, 236  >> НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Тема:

Shop-Logistics кто работал?
СообщениеАвтор: Moonwalker 
Дата: 14:49, Ср., 21 Дек. 16
Отправить личное сообщение
vic_anya, я уже третий день звоню, мне обещают отправить. Самому ехать, боюсь, не вариант )) Все мертвым грузом лежит на складе в Москве, а мы в Питере )))
Небогатая история статусов по заказу в Ульяновск:

2016-12-15 15:11:52 В обработке
2016-12-15 18:48:59 На складе

Сегодня уже 21-е. Ничего не поменялось. Киньте телефон московского склада в личку, если не сложно. В коллцентре как всегда обещают и просят написать тикет, на который который день ничего ответить не могут ))

СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.6
голосов: 19
Дата: 14:58, Ср., 21 Дек. 16
Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Нет доставок 30-го числа, читали новости? Мне одному кажется что это тоже слегка перебор и что раньше этого не было?
_________________
Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
СообщениеАвтор: gift_seller  Репутация: 11.6
голосов: 6
Дата: 15:02, Ср., 21 Дек. 16
Отправить личное сообщение
kaavain :
Нет доставок 30-го числа, читали новости? Мне одному кажется что это тоже слегка перебор и что раньше этого не было?

Я думаю, просто не хотят рисковать, и это правильно.
Не забывайте, 31 - суббота, нерабочий день. Клиенты все уже пить с утра начнут Smile
Переносы пойдут на другие адреса, в-общем, будет жопа полная.
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.6
голосов: 19
Дата: 15:04, Ср., 21 Дек. 16
Отправить личное сообщение Отправить e-mail
gift_seller :
Не забывайте, 31 - суббота, нерабочий день


А, еднреныть, я и не в курсе был. Тогда все нормально, снимаю свое нытье с повестки дня.

Точно, 31-е это суббота... Блин, надо успеть забрать с почты подарок от Санты, спасибо что предупредил. Smile
_________________
Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
СообщениеАвтор: Moonwalker 
Дата: 16:08, Ср., 21 Дек. 16
Отправить личное сообщение
По правде говоря, больше всего вымораживает вот эта идиотская привычка ШЛ ставить в известность "задним числом". Типа 20-го мы говорим, что в Новосиб все, не принимаем, да и эти уже не факт, что отвезем.
При этом мы сдали отправку на Новосиб 19 числа.
Вот как так, а? Ну вот почему нельзя по-человечески. Причем, себе бы проще сделали, мы бы просто отказали клиентам и ничего не отправляли, поэтому сейчас не занимали бы время склада, коллцентра и прочих ваших сотрудников. У вас было бы больше времени заниматься доставками, которые актуальны...
СообщениеАвтор: Moonwalker 
Дата: 19:30, Ср., 21 Дек. 16
Отправить личное сообщение
У меня создается впечатление, что менеджеров ШЛ где-то учат отвечать на вопросы так, чтобы вроде и дать ответ, но толку от него нет абсолютно никакого )))
Чую, можно попрощаться с тремя заказами в регионы. Мне кажется, они уже ждут, когда смогут с чистой совестью ответить мне, мол, все, последняя машина в Ульяновск/Уфу/Новосиб уехала, Ваши заказы мы уже не сможем отправить ))) Пока не могут, ибо с новостями не сходится ))
И ответы уже намекают на то, что доставлять планируют после праздников. Причем, считают это нормальным. Ну, клиентам же пофиг, они месяц готовы ждать заказа )) В случае с одним заказом в Ульяновск реально месяц получится (понятно, что там ждать никто не будет) ))
Не было в прошлом году такого. Проблемы были, но они решались. Сейчас же просто мертвяк ))
И самое обидное, что ведь потом счет выкатят за свои "услуги". Жалко времени не хватает на каждый косяк рекламации катать ))
Ничего, немного осталось. Всех с наступающим )) Это просто год високосный, пора заканчивать ))
СообщениеАвтор: Moonwalker 
Дата: 20:31, Ср., 21 Дек. 16
Отправить личное сообщение
Ух ты, даже не знаю, что помогло - десятки звонков, пяток тикетов или сегодняшнее письмо Кистеневу - но два из трех сложных заказа в регионы только что получили статус "В транзите" ))) Ульяновск и Новосиб мы победили )))
Это я так, делюсь хорошей новостью. Должны же в этой ветке быть хорошие новости, правда? )))
СообщениеАвтор: Eliseo 
Дата: 22:01, Ср., 21 Дек. 16
Отправить личное сообщение
Moonwalker :
С прошлой недели лежат мертвым грузом отправки

Предоплаченные заказы можно отправлять транспортной компанией. С наложенным платежом такой номер не пройдет.
Вывод: берите предоплату и будет Вам счастье.
СообщениеАвтор: Moonwalker 
Дата: 22:21, Ср., 21 Дек. 16
Отправить личное сообщение
Eliseo :
Предоплаченные заказы можно отправлять транспортной компанией. С наложенным платежом такой номер не пройдет.
Вывод: берите предоплату и будет Вам счастье.


Я бы все-таки не согласился )) Давно работаем с регионами с наложкой через ШЛ (с некоторыми регионами, не всеми), проблем как правило нет. Процент возвратов/не заборов ниже, чем в Москве и Питере (это тут уже на следующий день курьеру приехавшему могут сказать, что передумали)...
В другие регионы - только по предоплате.
Если бы не эти запарные дни, проблем бы не было.
Кроме того, если бы заказы были еще и предоплачены, было бы все еще печальнее, ибо люди уже заплатили, а им ничего не привезли ))
СообщениеАвтор: alevtina34 
Дата: 2:39, Чт., 22 Дек. 16
Отправить личное сообщение
Пишу сюда от безысходности. Заказала мужу на НГ подарок аж 9 декабря. Заказ предоплачен. Интернет-магазин отправил его в ПВЗ на Сенной, Питер. Мне почему-то присвоили аж два трек-номера. Пробиваю оба - оба якобы в пункте выдачи. Звоню в пункт выдачи. Сотрудники ни сном ни духом. заказ не приезжал, моего номера телефона в базе нет. Тут выясняется, что по трек-номеру и номеру заказа интернет-магазина выдать заказ мне не могут. поскольку нужен некий номер на 0000, который приходит в смс. Мне смс не приходило. Телефон в зоне доступа. Звонила по московскому телефону (по межгороду), не дозвонилась. 9 минут слушала музыку. Написала на электронный адрес shop-logistics, ответа просто нет. А база продолжает показывать. что заказ в ПВЗ. НГ скоро. Куда бежать?
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.6
голосов: 19
Дата: 8:30, Чт., 22 Дек. 16
Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alevtina34 :
Куда бежать



Это косяк магазина. Он может и должен его решить.
_________________
Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
СообщениеАвтор: Moonwalker 
Дата: 9:12, Чт., 22 Дек. 16
Отправить личное сообщение
alevtina34 :
Куда бежать?

Звоните/пишите в магазин, они вам скажут трек-номер для получения, они его в системе видят.
Хотя меня больше смущает, как вы имеющиеся номера пробиваете, номера заказов, которые магазины заводят в систему, с сайта не трекаются же...
СообщениеАвтор: levidaniil 
голосов: 2
Дата: 10:44, Чт., 22 Дек. 16
Отправить личное сообщение
alevtina34 :
Пишу сюда от безысходности. Заказала мужу на НГ подарок аж 9 декабря. Заказ предоплачен. Интернет-магазин отправил его в ПВЗ на Сенной, Питер. Мне почему-то присвоили аж два трек-номера. Пробиваю оба - оба якобы в пункте выдачи. Звоню в пункт выдачи. Сотрудники ни сном ни духом. заказ не приезжал, моего номера телефона в базе нет. Тут выясняется, что по трек-номеру и номеру заказа интернет-магазина выдать заказ мне не могут. поскольку нужен некий номер на 0000, который приходит в смс. Мне смс не приходило. Телефон в зоне доступа. Звонила по московскому телефону (по межгороду), не дозвонилась. 9 минут слушала музыку. Написала на электронный адрес shop-logistics, ответа просто нет. А база продолжает показывать. что заказ в ПВЗ. НГ скоро. Куда бежать?


Вам тут все правильно советуют - обращайтесь в магазин. Но если магазин какашка, звоните в курьерскую Шоп-Логистикс по телефону 495 668 10 71 (номер в СПБ - +7(812)309-67-22 ). Слушайте музыку, пока не ответят. Может пройти и 10-15 минут, а может и 5. Они точно отвечают на звонки.
СообщениеАвтор: alevtina34 
Дата: 14:17, Чт., 22 Дек. 16
Отправить личное сообщение
Спасибо за ответы! Магазин - какашка. Никакой помощи мне не оказывают, даже не могут сообщить номер заказа с 0000, хотя, покурив данный форум. я вижу, что у них возможность есть! Спасибо большое за номер в СПб. А трек-номер я пробиваю по форме в верхнем правом углу на сайте.
Написала лично Кистеневу, он переслал двум сотрудникам, спасибо человеку, вдруг поможет.
СообщениеАвтор: gift_seller  Репутация: 11.6
голосов: 6
Дата: 14:21, Чт., 22 Дек. 16
Отправить личное сообщение
alevtina34 :
А трек-номер я пробиваю по форме в верхнем правом углу на сайте.

Если трек бьется на сайте SL, то по нему в ПВЗ заказ ДОЛЖНЫ найти. Надо туда ехать и пинать их на месте.
НаверхПоказать сообщения:   
Страницы: <<  1, 2, 3 ... , 234, 235, 236  >> НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
Авторизоваться
Для участия в форуме необходима регистрация (займёт не более минуты). Если вы уже зарегистрированы, введите логин и пароль
Логин:
Пароль: 
Автоматически входить при каждом посещении
Забыли пароль?
Регистрация

 
 Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
12:02  Почтоматы в "Магнитах" готовы к полному циклу (1)
21.12  "Утконос" внедряет продуктоматы (1)
21.12  Москва в предоплату не верит
20.12  DPD осваивает почтаматы в подъездах
19.12  "Почта России" крепче свяжет Японию и Европу
19.12  Amazon заинтересован в сервисе грузоперевозок
16.12  InPost больше не доставляет

Форум
19:23 22.12 Dmitriy007  Отзывы о работе компании СДЭК (6153)
19:22 22.12 alevtina34  Shop-Logistics кто работал? (3529)
18:08 22.12 Prizzrak  Яндекс.Доставка отзывы о работе (83)
16:26 22.12 o2025  Логистика товаров при замене/обмене по гарантии, кто платит?
11:52 22.12 saminkin  Boxberry - нужны отзывы (725)
23:01 21.12 DALLI SERVICE  Dalli-service - кто с ними работает? (292)
21:58 21.12 Eliseo  Достависта - это кто вообще? (956)
21:14 21.12 activity  Getparcel - кто работал с ними? (2)
19:18 21.12 Пушистик  Курьерская служба Грастин. Что за зверь? (1537)
21:11 20.12 Anton Shishkin  Пешкарики - отзывы. (338)

Статьи и аналитика
22.11  "Высокий сезон" переехал на ноябрь?
03.10  Доставка для интернет-магазинов: что происходит на рынке (1)
16.06  Интегратор служб доставки для интернет-магазина: что это такое и чем отличается от агрегатора? (2)
24.05  Макс Сало: "Попробуйте-ка стать на место интернет-магазина" (65535)
24.05  "Уличная магия" для интернет-магазина: что мы сами пойдем смотреть на ECOM Expo`16
15.02  Фулфилмент: встречают по цене, провожают по KPI (3)
22.01  Фулфилмент для интернет-магазина: отдавать на сторону или делать самим?
17.12  Интернет-магазин и курьерская компания: как правильно оформить договор? (3)
09.12  ТОП-7 ошибок интернет-магазинов при работе с курьерскими службами
19.11  "Почта Маркет", первые ощущения (с комментариями самой "Почты") (9)


Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru. Forum powered by phpBB