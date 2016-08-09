Тема: Черный список водителей и курьеров



Vladsolid : клиенты немного побольше будут оплачивать доставку



У нас стали меньше платить. Да и 280-300р за доставку сейчас норма, ни один заказчик за последние пару лет не пожаловался, что "дорогая доставка".

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Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. У нас стали меньше платить. Да и 280-300р за доставку сейчас норма, ни один заказчик за последние пару лет не пожаловался, что "дорогая доставка"._________________Хочешь что-нибудь узнать?



Вспомнил что ещё мой курьер-ублюдок нёс-складывается впечатление, что он больной- щас анализирую-вспоминаю "Вообще- я кикусинкай занимался, прихожу в ресторан , сажусь скромно в своих очках за столик и жду интеллигентно - пок5а кто-нибудь нарвётся- потом бью от души, специально- я такого интеллигентного вида" ) "А ещё я пою- все бабы в караоке от моего пения балдеют" Жалко- отец у него известный анестезиолог в Бурденко работает- а такого ублюдка воспитал- а может и не воспитывал- людей оперировал - некогда было.

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Удачи и процветания! а где у вас такая доставка? мне другие лупят по 500-700 с забором груза по Москве. дайте координаты- буду признателен.Вспомнил что ещё мой курьер-ублюдок нёс-складывается впечатление, что он больной- щас анализирую-вспоминаю"Вообще- я кикусинкай занимался, прихожу в ресторан , сажусь скромно в своих очках за столик и жду интеллигентно - пок5а кто-нибудь нарвётся- потом бью от души, специально- я такого интеллигентного вида") "А ещё я пою- все бабы в караоке от моего пения балдеют" Жалко- отец у него известный анестезиолог в Бурденко работает- а такого ублюдка воспитал- а может и не воспитывал- людей оперировал - некогда было._________________Удачи и процветания!

Vladsolid : а где у вас такая доставка? мне другие лупят по 500-700 с забором груза по Москве. дайте координаты- буду признателен.



Да во всех "рабочих" конторах (3V-logistics, Shop Logistic) доставка по Москве 220-230 рублей. Не знаю как сейчас у 3В, раньше забор был бесплатным если отдаешь 5 и более заказов. У Шопа забор всегда платный, 250 р кажется, то есть отдал 5 заказов - в сумме 280р за доставку.



PS: за "до кило", конечно. Если продавать кирпичи с доставкой будет дорого, факт. Да во всех "рабочих" конторах (3V-logistics, Shop Logistic) доставка по Москве 220-230 рублей. Не знаю как сейчас у 3В, раньше забор был бесплатным если отдаешь 5 и более заказов. У Шопа забор всегда платный, 250 р кажется, то есть отдал 5 заказов - в сумме 280р за доставку.PS: за "до кило", конечно. Если продавать кирпичи с доставкой будет дорого, факт.

) : "Быля, говорит , случайно в гей клубе (персональщиком работал) , был там в сауне на халяву (очень люблю халяву) там кругом пар, вдруг из пара выбегает мальчик и поцеловал меня в щёку и убежал" ) даа. уж.. точно больной утырок...ещё и латентный по хоже.... блин- а я нет чтобы задуматься- ржал , слушая эту блевотину )

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Удачи и процветания! да у меня посылки по 5-8 кг бывают- будем думать.а ещё вспомнил про этого Унту С.Ф.) : "Быля, говорит , случайно в гей клубе (персональщиком работал) , был там в сауне на халяву (очень люблю халяву) там кругом пар, вдруг из пара выбегает мальчик и поцеловал меня в щёку и убежал") даа. уж.. точно больной утырок...ещё и латентный по хоже.... блин- а я нет чтобы задуматься- ржал , слушая эту блевотину_________________Удачи и процветания!

Vladsolid : даа. уж.. точно больной утырок...



Слышь, ты тока не обижайся... Если ты все это слушал, и при этом доверял ему деньги а не дал сразу пинка... То ты тоже с дорожки здравого рассудка сошел где-то... Не в ту же сторону с ним, конечно, но явно сошел...



"бывают" по 5-8 кг и "всегда" это разные вещи. Если тяжелые и стоят дороже, то это нормально. У нас тоже бывают до 15 кг, но в этом случае стоимость заказа 50-80-100 000р, там 500р за доставку отдать - пустяки.

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Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Слышь, ты тока не обижайся... Если ты все это слушал, и при этом доверял ему деньги а не дал сразу пинка... То ты тоже с дорожки здравого рассудка сошел где-то... Не в ту же сторону с ним, конечно, но явно сошел..."бывают" по 5-8 кг и "всегда" это разные вещи. Если тяжелые и стоят дороже, то это нормально. У нас тоже бывают до 15 кг, но в этом случае стоимость заказа 50-80-100 000р, там 500р за доставку отдать - пустяки._________________Хочешь что-нибудь узнать?



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Удачи и процветания! да уж... сам дурак- согласен, но - как говорится- все люди разные- вот и толерантность старался проявить.Пинка надо было дать сразу-согласен-со здоровой критикой._________________Удачи и процветания!

Vladsolid : толерантность старался проявить



С таким подходом ты главное гомосеков на работу не бери. А то не ровен час привыкнешь, втянешься...

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Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. С таким подходом ты главное гомосеков на работу не бери. А то не ровен час привыкнешь, втянешься..._________________Хочешь что-нибудь узнать?

) я гомосеков не приветствую, и дружбу не вожу ) - вот курьер был- шифровался видимо - не распознал )

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Удачи и процветания! Не-не, мне туда не надо, я на остановке выхожу..) я гомосеков не приветствую, и дружбу не вожу) - вот курьер был- шифровался видимо - не распознал_________________Удачи и процветания!

Автор: Фролик

голосов : 10

Дата: 13:57, Ср., 10 Авг. 16

13:57, Ср., 10 Авг. 16

Anton Shishkin : Зачпокаетесь доказывать и всего ради 14 тысяч. Не проще их побыстрее заработать? Да, этот курьер говнюк, но неужели это такая сумма, чтобы тратить из-за неё столько времени? Время - деньги.



Антон, интернет-магазин - это не производство, здесь нет прямой зависимости от того, сколько времени ты потратил и сколько заработал. Можно потратить один день на решение этого вопроса. Антон, интернет-магазин - это не производство, здесь нет прямой зависимости от того, сколько времени ты потратил и сколько заработал. Можно потратить один день на решение этого вопроса.