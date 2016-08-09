Черный список водителей и курьеров - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Обучение и управление персоналом
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Тема:

Черный список водителей и курьеров
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.3
голосов: 19
Дата: 17:34, Вт., 9 Авг. 16
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Vladsolid :
клиенты немного побольше будут оплачивать доставку


У нас стали меньше платить. Да и 280-300р за доставку сейчас норма, ни один заказчик за последние пару лет не пожаловался, что "дорогая доставка".
_________________
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СообщениеАвтор: Vladsolid 
Дата: 11:16, Ср., 10 Авг. 16
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а где у вас такая доставка? мне другие лупят по 500-700 с забором груза по Москве. дайте координаты- буду признателен.
Вспомнил что ещё мой курьер-ублюдок нёс-складывается впечатление, что он больной- щас анализирую-вспоминаю Smile "Вообще- я кикусинкай занимался, прихожу в ресторан , сажусь скромно в своих очках за столик и жду интеллигентно - пок5а кто-нибудь нарвётся- потом бью от души, специально- я такого интеллигентного вида" Smile) "А ещё я пою- все бабы в караоке от моего пения балдеют" Жалко- отец у него известный анестезиолог в Бурденко работает- а такого ублюдка воспитал- а может и не воспитывал- людей оперировал - некогда было.
_________________
Удачи и процветания!
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.3
голосов: 19
Дата: 11:20, Ср., 10 Авг. 16
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Vladsolid :
а где у вас такая доставка? мне другие лупят по 500-700 с забором груза по Москве. дайте координаты- буду признателен.


Да во всех "рабочих" конторах (3V-logistics, Shop Logistic) доставка по Москве 220-230 рублей. Не знаю как сейчас у 3В, раньше забор был бесплатным если отдаешь 5 и более заказов. У Шопа забор всегда платный, 250 р кажется, то есть отдал 5 заказов - в сумме 280р за доставку.

PS: за "до кило", конечно. Если продавать кирпичи с доставкой будет дорого, факт.
СообщениеАвтор: Vladsolid 
Дата: 11:30, Ср., 10 Авг. 16
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да у меня посылки по 5-8 кг бывают- будем думать.а ещё вспомнил про этого Унту С.Ф. Smile) : "Быля, говорит , случайно в гей клубе (персональщиком работал) , был там в сауне на халяву (очень люблю халяву) там кругом пар, вдруг из пара выбегает мальчик и поцеловал меня в щёку и убежал" Smile) даа. уж.. точно больной утырок...ещё и латентный по хоже.... блин- а я нет чтобы задуматься- ржал , слушая эту блевотину Smile)
_________________
Удачи и процветания!
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.3
голосов: 19
Дата: 11:42, Ср., 10 Авг. 16
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Vladsolid :
даа. уж.. точно больной утырок...


Слышь, ты тока не обижайся... Если ты все это слушал, и при этом доверял ему деньги а не дал сразу пинка... То ты тоже с дорожки здравого рассудка сошел где-то... Не в ту же сторону с ним, конечно, но явно сошел...

"бывают" по 5-8 кг и "всегда" это разные вещи. Если тяжелые и стоят дороже, то это нормально. У нас тоже бывают до 15 кг, но в этом случае стоимость заказа 50-80-100 000р, там 500р за доставку отдать - пустяки.
_________________
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СообщениеАвтор: Vladsolid 
Дата: 11:56, Ср., 10 Авг. 16
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да уж... сам дурак- согласен, но - как говорится- все люди разные- вот и толерантность старался проявить.Пинка надо было дать сразу-согласен-со здоровой критикой.
_________________
Удачи и процветания!
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.3
голосов: 19
Дата: 11:57, Ср., 10 Авг. 16
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Vladsolid :
толерантность старался проявить


С таким подходом ты главное гомосеков на работу не бери. А то не ровен час привыкнешь, втянешься... Shocked
_________________
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СообщениеАвтор: Vladsolid 
Дата: 13:16, Ср., 10 Авг. 16
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Не-не, мне туда не надо, я на остановке выхожу.. Smile) я гомосеков не приветствую, и дружбу не вожу Smile) - вот курьер был- шифровался видимо - не распознал Smile)
_________________
Удачи и процветания!
СообщениеАвтор: Фролик  Репутация: 20.7Репутация: 20.7
голосов: 10
Дата: 13:57, Ср., 10 Авг. 16
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Anton Shishkin :
Зачпокаетесь доказывать и всего ради 14 тысяч. Не проще их побыстрее заработать? Да, этот курьер говнюк, но неужели это такая сумма, чтобы тратить из-за неё столько времени? Время - деньги.


Антон, интернет-магазин - это не производство, здесь нет прямой зависимости от того, сколько времени ты потратил и сколько заработал. Можно потратить один день на решение этого вопроса.
СообщениеАвтор: themagazinchikru 
Дата: 19:44, Пт., 24 Фев. 17
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Обучение и управление персоналом
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