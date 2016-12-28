Аксиомус - кто с ними работает? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Логистика и доставка в удаленной торговле 
Поиск
На сайте
В форуме
 
Участникам
Экспонентам
Регистрация
 
Спонсор раздела
Доставка и логистика

Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

 Регистрация |  Профиль | Проверить письма | Вход Правила форума | Реклама на сайте
Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
Страницы: <<  1, 2, 3 ... 58, 59, 60 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Тема:

Аксиомус - кто с ними работает?
СообщениеАвтор: Михил-jo 
Дата: 18:58, Ср., 28 Дек. 16
Отправить личное сообщение
Спроецируйте ситуацию на вашего клиента. Он у вас заказал товар, вы его согласовали с 12.00 до 16.00 в четверг (сегодня вторник).
Через 2 часа, вам клиент сообщает, что хочет получить заказ сегодня или завтра утром, потому как почти все серьезные магазины это делают и ему насрать на условия доставки на вашем сайте ибо клиент так хочет.

СообщениеАвтор: tigerxml 
Дата: 19:05, Ср., 28 Дек. 16
Отправить личное сообщение
Михил-jo :
Спроецируйте ситуацию на вашего клиента. Он у вас заказал товар, вы его согласовали с 12.00 до 16.00 в четверг (сегодня вторник).
Через 2 часа, вам клиент сообщает, что хочет получить заказ сегодня или завтра утром, потому как почти все серьезные магазины это делают и ему насрать на условия доставки на вашем сайте ибо клиент так хочет.

Я Вам уже ответил - нет смысла обсуждать это с НЕ сотрудниками Аксиомуса. Если Вы так считаете, пожалуйста считайте, я не собираюсь Вас переубеждать.
Если Вы считаете что курьерская служба не должна сообщать клиенту где его товар, не дает отследить отправление на своем сайте, и не показывает содержимое транспортировочной упаковки клиенту и что это правильно. Пожалуйста, значит для Вас это правильно. Мне нет смысла обсуждать это с Вами дальше.
СообщениеАвтор: Radovan 
Дата: 17:52, Чт., 5 Янв. 17
Отправить личное сообщение
Может кто-нибудь в курсе планирует ли Аксиомус приём заказов от интернет-магазинов на своих ПВЗ или по-прежнему только на Огородном можно сдавать заказы?
НаверхПоказать сообщения:   
Страницы: <<  1, 2, 3 ... 58, 59, 60 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
Авторизоваться
Для участия в форуме необходима регистрация (займёт не более минуты). Если вы уже зарегистрированы, введите логин и пароль
Логин:
Пароль: 
Автоматически входить при каждом посещении
Забыли пароль?
Регистрация

 
 Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
30.12  Дирижабли послужат интернет-торговле
29.12  В "Седьмой континент" завезли постаматы
28.12  Трудно быть Сантой
27.12  "Почта России" автоматизировала отправку посылок
23.12  Интернет-магазины смогут отправлять "Почтой России" из Самары
22.12  Почтоматы в "Магнитах" готовы к полному циклу (1)
21.12  "Утконос" внедряет продуктоматы (1)
Форум
11:39 06.01 Spoony Loom  Getparcel - кто работал с ними? (3)
23:54 05.01 Anton Shishkin  Отзывы о работе компании СДЭК (6201)
16:52 05.01 Radovan  Аксиомус - кто с ними работает? (887)
16:46 05.01 vic_anya  Boxberry - нужны отзывы (736)
23:33 04.01 RamBoo  Кто-нибудь пользовался услугами IM-Logistics (www.im-logistics.ru)? (9171)
20:50 04.01 RedDog  Курьерская служба Грастин. Что за зверь? (1541)
10:49 04.01 dariatish  Shop-Logistics кто работал? (3577)
01:51 03.01 krutik  Достависта - это кто вообще? (959)
22:39 02.01 RideStreet  Boxberry крайне негативный опыт. (71)
18:52 02.01 kaavain  Клиент получил посылку с поврежденным товаром (11)

Статьи и аналитика
23.12  Топ-10 трендов на рынке логистики
22.11  "Высокий сезон" переехал на ноябрь?
03.10  Доставка для интернет-магазинов: что происходит на рынке (1)
16.06  Интегратор служб доставки для интернет-магазина: что это такое и чем отличается от агрегатора? (2)
24.05  Макс Сало: "Попробуйте-ка стать на место интернет-магазина" (65535)
24.05  "Уличная магия" для интернет-магазина: что мы сами пойдем смотреть на ECOM Expo`16
15.02  Фулфилмент: встречают по цене, провожают по KPI (3)
22.01  Фулфилмент для интернет-магазина: отдавать на сторону или делать самим?
17.12  Интернет-магазин и курьерская компания: как правильно оформить договор? (3)
09.12  ТОП-7 ошибок интернет-магазинов при работе с курьерскими службами



Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru. Forum powered by phpBB