Аксиомус - кто с ними работает?

Михил-jo : Спроецируйте ситуацию на вашего клиента. Он у вас заказал товар, вы его согласовали с 12.00 до 16.00 в четверг (сегодня вторник).

Через 2 часа, вам клиент сообщает, что хочет получить заказ сегодня или завтра утром, потому как почти все серьезные магазины это делают и ему насрать на условия доставки на вашем сайте ибо клиент так хочет.

Я Вам уже ответил - нет смысла обсуждать это с НЕ сотрудниками Аксиомуса. Если Вы так считаете, пожалуйста считайте, я не собираюсь Вас переубеждать.

Если Вы считаете что курьерская служба не должна сообщать клиенту где его товар, не дает отследить отправление на своем сайте, и не показывает содержимое транспортировочной упаковки клиенту и что это правильно. Пожалуйста, значит для Вас это правильно. Мне нет смысла обсуждать это с Вами дальше. Я Вам уже ответил - нет смысла обсуждать это с НЕ сотрудниками Аксиомуса. Если Вы так считаете, пожалуйста считайте, я не собираюсь Вас переубеждать.Если Вы считаете что курьерская служба не должна сообщать клиенту где его товар, не дает отследить отправление на своем сайте, и не показывает содержимое транспортировочной упаковки клиенту и что это правильно. Пожалуйста, значит для Вас это правильно. Мне нет смысла обсуждать это с Вами дальше.