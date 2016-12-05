Тема: Аксиомус - кто с ними работает?







Нет, в ближайшие несколько месяцев существенных изменений не планируется. Можете спокойно обновлять интеграцию.

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- Доставка для интернет-магазинов, Самовывозы, Почта, DPD, BoxBerry 2 mrmaster:Нет, в ближайшие несколько месяцев существенных изменений не планируется. Можете спокойно обновлять интеграцию._________________ Аксиомус - Доставка для интернет-магазинов, Самовывозы, Почта, DPD, BoxBerry









Если у кого то установлен виджет ПВЗ Аксиомуса не могли бы в личку скинуть сайт, хочется зрительно посмотреть и потестить перед установкой у себя



Заранее спасибо! Коллеги, добрый день!Если у кого то установлен виджет ПВЗ Аксиомуса не могли бы в личку скинуть сайт, хочется зрительно посмотреть и потестить перед установкой у себяЗаранее спасибо!

Илья здравствуйте, сегодня получили отказ менеджера по просьбе с тикета связаться с нами курьеру при отгрузке заказов. Правомерно ли поступил менеджер сказав нам что "Такая услуга не предоставляется"? При этом, до текущего момента, подобные просьбы передавали курьеру и он перезванивал.



Подскажите, пожалуйста, можно ли будет сдавать заказы на ПВЗ с 1 января для Вас (курьер и ваши ПВЗ)?

Или в связи с нововведениями это будет происходить постепенно в течение полугода?

И еще вопрос: кто будет переводить ДС, полученные за заказы? Сейчас это идет через Постхаб. Кассовое обслуживание у Вас и ВВ разный %, как с этим будет?

Спасибо. Здравствуйте, Илья!Подскажите, пожалуйста, можно ли будет сдавать заказы на ПВЗ с 1 января для Вас (курьер и ваши ПВЗ)?Или в связи с нововведениями это будет происходить постепенно в течение полугода?И еще вопрос: кто будет переводить ДС, полученные за заказы? Сейчас это идет через Постхаб. Кассовое обслуживание у Вас и ВВ разный %, как с этим будет?Спасибо.

iliaz : И давайте договоримся на будущее - либо высказывания вроде "два дня врали и выносили мозг" вы оставляете при себе, либо наш диалог превращается в ваш монолог.

Илья, мы пользуемся Вашими услугами через Яндекс.Доставку и Вы реально нас выручаете в этом году. Читаю соседние темы про СДЭК и Шоплогистикс и радуюсь, что меня эта чаша миновала. Но всё же не стоит так обращаться к клиенту. Даже если он 100 раз не прав, "клиент всегда прав" (С). Ответили по сути и пусть остальные сами выводы делают относительно ситуации.



Мне понравилась у Вас на складе на Огородном табличка "Клиент либо доволен, либо его нет". Надеюсь вы всегда будете придерживаться этой позиции. Илья, мы пользуемся Вашими услугами через Яндекс.Доставку и Вы реально нас выручаете в этом году. Читаю соседние темы про СДЭК и Шоплогистикс и радуюсь, что меня эта чаша миновала. Но всё же не стоит так обращаться к клиенту. Даже если он 100 раз не прав, "клиент всегда прав" (С). Ответили по сути и пусть остальные сами выводы делают относительно ситуации.Мне понравилась у Вас на складе на Огородном табличка "Клиент либо доволен, либо его нет". Надеюсь вы всегда будете придерживаться этой позиции.