Аксиомус - кто с ними работает? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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Тема:

Аксиомус - кто с ними работает?
СообщениеАвтор: iliaz  Репутация: 34.7Репутация: 34.7Репутация: 34.7
голосов: 3
Дата: 16:12, Пн., 5 Дек. 16
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2 mrmaster:

Нет, в ближайшие несколько месяцев существенных изменений не планируется. Можете спокойно обновлять интеграцию.
_________________
Аксиомус - Доставка для интернет-магазинов, Самовывозы, Почта, DPD, BoxBerry

СообщениеАвтор: ElDoktor83 
Дата: 12:40, Ср., 14 Дек. 16
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Коллеги, добрый день!

Если у кого то установлен виджет ПВЗ Аксиомуса не могли бы в личку скинуть сайт, хочется зрительно посмотреть и потестить перед установкой у себя

Заранее спасибо!
СообщениеАвтор: ExtremeArt 
Дата: 21:18, Чт., 15 Дек. 16
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Илья здравствуйте, сегодня получили отказ менеджера по просьбе с тикета связаться с нами курьеру при отгрузке заказов. Правомерно ли поступил менеджер сказав нам что "Такая услуга не предоставляется"? При этом, до текущего момента, подобные просьбы передавали курьеру и он перезванивал.
СообщениеАвтор: elena09 
Дата: 14:09, Сб., 17 Дек. 16
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Здравствуйте, Илья!
Подскажите, пожалуйста, можно ли будет сдавать заказы на ПВЗ с 1 января для Вас (курьер и ваши ПВЗ)?
Или в связи с нововведениями это будет происходить постепенно в течение полугода?
И еще вопрос: кто будет переводить ДС, полученные за заказы? Сейчас это идет через Постхаб. Кассовое обслуживание у Вас и ВВ разный %, как с этим будет?
Спасибо.
СообщениеАвтор: Prizzrak 
Дата: 1:14, Сб., 24 Дек. 16
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iliaz :
И давайте договоримся на будущее - либо высказывания вроде "два дня врали и выносили мозг" вы оставляете при себе, либо наш диалог превращается в ваш монолог.

Илья, мы пользуемся Вашими услугами через Яндекс.Доставку и Вы реально нас выручаете в этом году. Читаю соседние темы про СДЭК и Шоплогистикс и радуюсь, что меня эта чаша миновала. Но всё же не стоит так обращаться к клиенту. Даже если он 100 раз не прав, "клиент всегда прав" (С). Ответили по сути и пусть остальные сами выводы делают относительно ситуации.

Мне понравилась у Вас на складе на Огородном табличка "Клиент либо доволен, либо его нет". Надеюсь вы всегда будете придерживаться этой позиции.
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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