Кто-нибудь пользовался услугами IM-Logistics (www.im-logistics.ru)?
Вы просто о чем-то другом говорите. Я не понимаю, какая разница, кому оказана услуга наложенного платежа. Я за нее не плачу Почте, это не моя проблема. Оказана услуга покупателю, заплатил он за нее Почте сколько-то процентов и бог с ними.
Мой вопрос в том, что от Почты мне приходят деньги без какого-либо основания на то.
chump :
Оказана услуга покупателю
chump :
от Почты мне приходят деньги
Связи между этими событиями нет?
У вас так в платежке и написано - перевод от почты без всяких на оснований? Или согласно реестру XXX, а иногда, когда перевод один, прямо от ФИО? Если для вас ФЗ не основание, то тут я уже ни чем не помогу.