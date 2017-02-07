Кто-нибудь пользовался услугами IM-Logistics (www.im-logistics.ru)?

chump : Оказана услуга покупателю

chump : от Почты мне приходят деньги

Связи между этими событиями нет?



У вас так в платежке и написано - перевод от почты без всяких на оснований? Или согласно реестру XXX, а иногда, когда перевод один, прямо от ФИО? Если для вас ФЗ не основание, то тут я уже ни чем не помогу. Связи между этими событиями нет?У вас так в платежке и написано - перевод от почты без всяких на оснований? Или согласно реестру XXX, а иногда, когда перевод один, прямо от ФИО? Если для вас ФЗ не основание, то тут я уже ни чем не помогу.