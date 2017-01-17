Кто-нибудь пользовался услугами IM-Logistics (www.im-logistics.ru)?
Вот мы сейчас получили такое письмо!
Нам значит год должны были больше 100 тысяч рублей, не отвечали на телефоны, испортили наши отношения с поставщиками, а теперь требуют 30 тысяч рублей долга, который непонятно откуда взялся, ведь свою комиссию IML вычитает из поступивших от клиента средств и в минус никак не попасть.
ЛК 01221
vsngn :
Вот мы сейчас получили такое письмо!
Нам значит год должны были больше 100 тысяч рублей, не отвечали на телефоны, испортили наши отношения с поставщиками, а теперь требуют 30 тысяч рублей долга, который непонятно откуда взялся, ведь свою комиссию IML вычитает из поступивших от клиента средств и в минус никак не попасть.
ЛК 01221
На самом деле они ничего не требует, им просто надо ж..у чью то прикрыть по договорам и бухгалтерии, но то как это делается без предварительного согласования и разъяснения и правильно оформленных документов, чтобы не вызывало никаких вопросов у клиентов, это конечно ад, только еще большую Ж..У себе наживут. Впрочем это же IML, клиентский сервис у них всегда был самым слабым звеном