Кто-нибудь пользовался услугами IM-Logistics (www.im-logistics.ru)? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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Тема:

Кто-нибудь пользовался услугами IM-Logistics (www.im-logistics.ru)?
СообщениеАвтор: IML  Репутация: 1.4
голосов: 1
Дата: 17:40, Чт., 15 Дек. 16
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chump :
Коллеги из ИМЛ, мы хотим обновить у себя информацию по вашим ПВЗ. В связи с этим вопросы:

1. Есть ли какой-то справочник, который всегда актуальный, в котором приведен список всех ПВЗ, включая возможность приема наличных?
2. Возможна ли интеграция с этим справочником через API?
3. Если этого всего нет, есть ли какая-то система (логика), что наличные принимают гарантированно только в собственных ПВЗ, а в партнерских постоянные изменения? Если это так, можно ли получить список собственных ПВЗ?

Нам пока предложили следить по новостям, где принимают наложенный платеж, а где - нет, но это не вариант вообще.



Добрый день!


1. Актуальный справочник пунктов самовывоза находится по адресу http://list.iml.ru/sd. Указанная ссылка возвратит справочник в формате XML, а также можете на странице http://list.iml.ru/Help/Samples, выбрать наиболее подходящий вам формат из XML, JSON, EXCEL.

Для получения работающих ПВЗ, нужно из возвращаемого справочника отобрать записи, у которых планируемая дата доставки больше OpeningDate или OpeningDate = ПУСТО и планируемая дата доставки должна быть меньше ClosingDate или ClosingDate = ПУСТО.

За прием денежных средств у нас отвечают услуги и отношение может меняться со временем, поэтому для ответа на вопрос, разрешена ли услуга на конкретном ПВЗ, нужно использовать справочник Услуга Ограничение http://list.iml.ru/ResourceLimit. Для выяснения есть ли наложенный платеж для конкретного ПВЗ, необходимо попытаться отобрать записи, где (JobNo = C24КО ИЛИ JobNo = СВ24КО) И (RegionCode = региону интересующего ПВЗ) И (LocationCode = коду интересующего ПВЗ) И ((BeginLimit < планируемой дате доставки) ИЛИ (BeginLimit = ПУСТО)) И ((EndLimit > планируемой дате доставки) ИЛИ (EndLimit = ПУСТО)).

Если ограничение было найдено, то нужно смотреть на поле Blocked, оно должно быть FALSE, для работы данной услуги, а также предполагаемая сумма наложенного платежа должна быть в диапазоне между AmountMIN и AmountMAX.

Если ограничение не было найдено, но нужно убрать условие по полю LocationCode, если снова ограничение не было найдено, то нужно убрать условие по полю RegionCode, т.е. найдется ограничение по умолчанию услуги.


2. Можете этот справочник читать вашим програмным интерфейсом. Можете запрашивать этот справочник через http://api.iml.ru/.

3. Нет, такого признака нет и в будущем не предвидится.


4. С нашей точки зрения, это плохая практика, т.к. новость может запаздывать или опережать в силу человеческого фактора, а на указанных выше справочниках работает наша информационная система, и, в частности, API валидирует заявки на основании этих справочников, по сути информация в справочниках является более приоритетной перед остальными источниками информации.


5. Если у вас есть предложения, мы готовы рассмотреть их.

С уважением, IML

СообщениеАвтор: RamBoo  Репутация: 33.2Репутация: 33.2Репутация: 33.2
голосов: 7
Дата: 20:35, Чт., 15 Дек. 16
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IML :
Для получения работающих ПВЗ, нужно из возвращаемого справочника отобрать записи, у которых планируемая дата доставки больше OpeningDate или OpeningDate = ПУСТО и планируемая дата доставки должна быть меньше ClosingDate или ClosingDate = ПУСТО.

Вот до всего пришлось самим доходить.

IML :
5. Если у вас есть предложения, мы готовы рассмотреть их.

Есть. Вы хотя бы Ваш пост в качестве инструкции выложите куда-нибудь на всеобщее обозрение. Уже проще будет.
СообщениеАвтор: chump 
Дата: 21:28, Чт., 15 Дек. 16
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IML :
Если у вас есть предложения, мы готовы рассмотреть их.

Как минимум, передать эти инструкции менеджерам, потому что именно ваши менеджеры рекомендовали моему ориентироваться на новости.

И еще - есть ли какой-то справочник, который может возвращать дату доставки курьером или в ПВЗ? То есть делаем запрос, что вот тогда будет передан заказ вам, а вы возвращаете дату доставки?
СообщениеАвтор: chump 
Дата: 0:24, Чт., 29 Дек. 16
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Коллеги из IML, подскажите, пожалуйста, вот это http://api.iml.ru/Help/v4/GetPrice работает и отдает актуальную стоимость доставки?

Все думаю, как бы мне от вас просто получить стоимость доставки по всем регионам. Если API выше работает, то можно взять список регионов из вашего же справочника и прогнать всё разом.
СообщениеАвтор: Shurupov 
Дата: 13:33, Сб., 31 Дек. 16
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Хочу поздравить всех сотрудников IML с новым годом!
Спасибо Вам за вашу работу! За ответственность, открытость, помощь! Все доставки выполняются в срок, никаких претензий в отношении курьеров, работников склада, только благодарность!
Больше всего в компании нравится ответственность, пунктуальность. Все доставки в отведенные сроки, перевод денег всегда вовремя. Большое Вам Спасибо!

ИМ - 07845
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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