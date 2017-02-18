МойСклад: торговля и склад онлайн для интернет-магазина



Работаем с ними 5 лет.

Была отличная молодая, отзывчивая компания, которая на любой вопрос реагировала адекватно и быстро.

Последней каплей стало недавнее изменение, когда информацию о том, что письмо с вложенным документом было отправлено убрали из раздела Печатные формы и перенесли черт знает в какой раздел со статистикой.

Т.е. теперь не понятно было отправлено письмо или нет и когда.

Найти их там потом нереально.

Ну ладно, подумали мы, ошибка при очередном обновлении. Написали в службу технической поддержки.

Да нет, говорят, так и должно быть. Нам лучше знать что вам надо.

Ну и сколько надо просить, чтобы сделать совсем несложную вещь - рассылку уведомлений. Даже не почтой, просто Email. Даже платную сделайте, прикрутите чью-нибудь разработку! Тоже ищем замену для Моего Склада.Работаем с ними 5 лет.Была отличная молодая, отзывчивая компания, которая на любой вопрос реагировала адекватно и быстро.Последней каплей стало недавнее изменение, когда информацию о том, что письмо с вложенным документом было отправлено убрали из раздела Печатные формы и перенесли черт знает в какой раздел со статистикой.Т.е. теперь не понятно было отправлено письмо или нет и когда.Найти их там потом нереально.Ну ладно, подумали мы, ошибка при очередном обновлении. Написали в службу технической поддержки.Да нет, говорят, так и должно быть. Нам лучше знать что вам надо.Ну и сколько надо просить, чтобы сделать совсем несложную вещь - рассылку уведомлений. Даже не почтой, просто Email. Даже платную сделайте, прикрутите чью-нибудь разработку!