МойСклад: торговля и склад онлайн для интернет-магазина
Тоже ищем замену для Моего Склада.
Работаем с ними 5 лет.
Была отличная молодая, отзывчивая компания, которая на любой вопрос реагировала адекватно и быстро.
Последней каплей стало недавнее изменение, когда информацию о том, что письмо с вложенным документом было отправлено убрали из раздела Печатные формы и перенесли черт знает в какой раздел со статистикой.
Т.е. теперь не понятно было отправлено письмо или нет и когда.
Найти их там потом нереально.
Ну ладно, подумали мы, ошибка при очередном обновлении. Написали в службу технической поддержки.
Да нет, говорят, так и должно быть. Нам лучше знать что вам надо.
Ну и сколько надо просить, чтобы сделать совсем несложную вещь - рассылку уведомлений. Даже не почтой, просто Email. Даже платную сделайте, прикрутите чью-нибудь разработку!