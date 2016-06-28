МойСклад: торговля и склад онлайн для интернет-магазина - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Тема:

МойСклад: торговля и склад онлайн для интернет-магазина
СообщениеАвтор: Kenguru  Репутация: 1.1
голосов: 1
Дата: 17:37, Вт., 28 Июн. 16
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Рецепт как за 1 минуту запороть себе интернет-магазин с помощью МойСклад.

1) Держим базу товаров в Excel. Добавляем колонку "Внешний код".
2) Импортируем Excel в МойСклад как обычно.
3) МойСклад меняет внешние коды у всех товаров.
4) МойСклад синхронизируется с интернет-магазином, где внешние коды другие.
5) В зависимости от движка - все товары удаляются из ИМ или все товары дублируются. ИМ рассинхронизируется с МойСклад.
6) МойСклад не делает бэкапов. Техподдержка считает, что сервис работает правильно.

СообщениеАвтор: lognex  Репутация: 17.7Репутация: 17.7
Дата: 15:13, Пн., 4 Июл. 16
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Константин (Kenguru),

Мы внимательно изучили информацию по вашему запросу и ситуацию с импортом справочника товаров в целом.

При обновлении товаров с помощью загрузки файла происходит перезапись параметров. Вы сами импортировали пустое значение в поле «Внешний код», он был обнулён для всех товаров и сгенерирован заново, так как это поле не может быть пустым.

Обновление идентификатора, который используется в двух системах для синхронизации, неизбежно ведет к нарушению обмена данными, независимо от того, был ли идентификатор изменен на новый или стал пустым.

Мы рекомендуем снять флаг «Разрешить удалять товары» в настройках интернет-магазина, он сделан специально для подобных случаев.

Резервные копии делаются для предотвращения потери данных при сбоях оборудования, восстановить отдельный аккаунт на определенное время невозможно. Но на будущее мы рассматриваем реализовать возможность отката отдельной операции импорта.
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МойСклад (www.moysklad.ru) - онлайн сервис обработки заказов и складского учета для интернет-магазинов
СообщениеАвтор: Alcom_87 
Дата: 23:48, Ср., 14 Сен. 16
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Добрый час! В теме был вопрос:

"3) Как учитывать правильно расходы на доставку, я выставил клиенту счет и указал: Товар 5000 руб, доставка 650 руб., Клиент оплатил счет на сумму 5650 руб, т.е. приход денег был. В реальности доставка стоила 590 руб, каким образом отразить правильно доход с этой сделки?"

В итоге вопрос остался без ответа, а возможно я пропустил. Подскажите, как правильно делать?
СообщениеАвтор: lognex  Репутация: 17.7Репутация: 17.7
Дата: 10:14, Пт., 16 Сен. 16
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Алексей,
это у вас вопрос на 100% для нашей службы поддержки. Продублируйте его на support@moysklad.ru.

Если вы по какой-то причине не получите ответ, или ответ вас не удовлетворит, то напишите потом номер тикета в личку. Спасибо
_________________
МойСклад (www.moysklad.ru) - онлайн сервис обработки заказов и складского учета для интернет-магазинов
СообщениеАвтор: pagan3d  Репутация: 11.7
Дата: 14:30, Пт., 16 Сен. 16
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в отгрузке же можно указать сопутствующие расходы
СообщениеАвтор: Alcom_87 
Дата: 0:29, Ср., 21 Сен. 16
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pagan3d :
в отгрузке же можно указать сопутствующие расходы


Сейчас так и делаем, но отчеты получаются не корректные... Хотелось бы указывать себестоимость именно доставки...
СообщениеАвтор: Alcom_87 
Дата: 0:30, Ср., 21 Сен. 16
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lognex :
Алексей,
это у вас вопрос на 100% для нашей службы поддержки. Продублируйте его на support@moysklad.ru.


Спасибо, попробую!
СообщениеАвтор: Alcom_87 
Дата: 21:11, Ср., 21 Сен. 16
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Продублирую сюда ответ техподдержки:

Накладные расходы будут влиять на себестоимость товара для вас как продавца и соответственно на подсчет прибыльности с учетом такой себестоимости. В данном случае варианта два: либо вы используете только накладные расходы и в самой продаже не продаете доп. товаров/услуг, которые отражают именно доставку (судя по тому, что клиент у вас оплачивает счет в т.ч. за доставку, то сейчас вы добавляете в отгрузку услугу доставки отдельной строкой) - и тогда это будет отражаться на показателе прибыльности, но клиент будет оплачивать непосредственно товары в отгрузке; либо вы не используете накладные расходы и продаете доставку как отдельную товарную позицию в отгрузке, тогда клиент оплачивает суммарно всю стоимость отгрузки, включая эту услугу. В таком случае прибыльность отдельно по товару будет считаться без учета накладных расходов, себестоимость изначальная не изменится.

Почему нельзя сделать возможным корректировать себестоимость в самой отгрузке? Это было бы очень удобно, на мой взгляд. Продал товар(ы)+доставку, себестоимость по доставке откорректировал в самой отгрузке и дело с концом...
СообщениеАвтор: belenochka  Репутация: 47.9Репутация: 47.9Репутация: 47.9Репутация: 47.9Репутация: 47.9
голосов: 1
Дата: 21:33, Пт., 23 Сен. 16
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Неделю назад был отключен пакеный импорт заказов из интернет-магазина, которым мы пользовались несколько лет, с начала работы с МС. На наш вопрос в службу поддержки получили такой ответ: "Данный функционал был изъят из сервиса, импортировать заказы вы можете в самом заказе: Закупки/заказы поставщикам/+заказ/импортировать. Изменений по данному вопросу в ближайшее время не планируется." Но, во-первых, рекомендуемый функционал не работает, потому что при импорте в заказ не загружаются данные по доставке и данные покупателя. Их приходится добавлять вручную. Во-вторых, вообще не понимаю, как можно рекомендовать интернет-магазину выгружать все заказы из магазина каждый отдельным файлом и также загружать каждый отдельным файлом? На наш вопрос, как нам работать дальше, в течении недели мы ответа не получили. Возможно получим ответ здесь. Прошу ответить представителя МС
СообщениеАвтор: mariys  Репутация: 34.7Репутация: 34.7Репутация: 34.7
голосов: 1
Дата: 23:18, Ср., 12 Окт. 16
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Запрос #81930
в техподдержку висит с 6 октября.
У меня есть шансы получить ответ?
_________________
Удачи!
СообщениеАвтор: lognex  Репутация: 17.7Репутация: 17.7
Дата: 20:36, Пт., 14 Окт. 16
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Цитата:
У меня есть шансы получить ответ?


Мария, на ваш вопрос поддержка уже ответила.
_________________
МойСклад (www.moysklad.ru) - онлайн сервис обработки заказов и складского учета для интернет-магазинов
СообщениеАвтор: divone 
Дата: 19:15, Сб., 15 Окт. 16
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Хочется видеть в МоемСкладе возможность "агрегировать" разных поставщиков и синхронизировать их с сайтами.
Т.е. не только отдавать сайтам остатки "на эскпорт", но и принимать на импорт от разных источников. Сейчас такая возможность есть в ручном режиме, а я говорю про автоматический.
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СообщениеАвтор: uropek 
Дата: 2:20, Чт., 1 Дек. 16
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Предоставляет ли доступ Moysklad к данным предприятия по запросу органов?
Я так понимаю если не делается резервная копия, то можно удалить акканут и доступа не будет никому?
СообщениеАвтор: Alexoff 
Дата: 5:20, Пн., 13 Фев. 17
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Если сформировать остатки по складу, то там видим остаток товаров и ожидание. Ожидание- это заказанный (заказы на закупку), но еще не полученный товар.
Почему собственная производимая продукция (на основании заказов на производство) не отражается в колонке ожидание? Ведь на нее есть заказы на производство и в принципе видно, что в итоге будет произведено. Более того в результате техопераций готовая продукция попадает в складские остатки! а запланированная - нет.

Очень не удобно контролировать минимальные остатки, когда заказы на производство не отражаются в ожидании.

Мойсклад, ваша поддержка скала что это ок. Может вы мне предложите менее геморройный вариант как мне планировать закупки ? Кроме как считать все в экселе!
СообщениеАвтор: Alexoff 
Дата: 5:29, Пн., 13 Фев. 17
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"Почему собственная производимая продукция (на основании заказов на производство) не отражается в колонке ожидание?" - т.е. если я куплю стол у поставщика, то буду видеть его в ожидании по складу. А если я сделаю ТОТ ЖЕ стол САМ во ВСТРОЕННОМ модуле производство(!!!) (а вы заявляете и такую функцию вашей программы) - то уже не вижу тот же стол в ожидании. Как будто нет веры в то, что стол будет таки сделан Smile Smile Smile
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