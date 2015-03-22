стоимость рекламы на сайте

А еще желательно, чтобы реклама была тематической.
Не так давно был смешной случай. Владелец сайта о рыбалке продал место для рекламы о пряже. Вот и пришлось сочинять что-то по типу "рыбалка зимой - это не только приятно, но и холодно. Покупайте пряжу и вяжите из нее носки")))) Было весело. _________________ www.bslana.com простые буквы делают сильные тексты
ЛюдмилаН :
реклама для моей целевой аудитории, это ясно
только это и ясно, пожалуй)))
как действовать, подскажите , пожалуйста!
Попробуйте на полгода какой-нибудь приличный сервис автоматического размещения баннерной рекламы (Rotaban, например). Он и «среднерыночную» цену рассчитает, и востребованность как рекламной площадки на нём определить можно будет. _________________ Консультации по Amiro.CMS. Интернет-магазины на ней же.
Светлана Бобринская :
"рыбалка зимой - это не только приятно, но и холодно
здорово)) вышли из ситуации на 5 с +
Светлана Бобринская :
А еще желательно, чтобы реклама была тематической.
Я тоже с такой фигней сталкивался по первам)
Сейчас свой сайт, блоки директ адверта настроены грамотно. Все в тему
ЛюдмилаН :
вот тоже назрел такой вопросик...
сайт пока новый, но уже продающий
есть предложения/договоренности о размещении рекламы их услуг/компаний
но как определить ее стоимость?
пару баннеров разместила бесплатно как партнерку, пару от поставщиков
теперь хочу от других фирм
реклама для моей целевой аудитории, это ясно
только это и ясно, пожалуй)))
как действовать, подскажите , пожалуйста!
Подходов в общем-то несколько. Грубо говоря, их 3:
1. Продажа показов.
2. Продажа кликов.
3. Продажа лида, то есть не клик или не просто клик, а конкретное целевое действие на рекламируемой площадке и/или в рамках самого рекламного носителя.
Соответственно, в первом случае вы вешаете простыню на определенный срок, либо откручиваете проданное число показов. С остальными понятно.
Стоимость кроме вас никто не определит, все зависит от конкретно вашей площадки. В качестве рыночного ориентира можете использовать стоимость размещения с таргетингом на аудиторию площадок вашей тематики рекламных платформ как то adriver, Google AdSence и проч. Если размещаете лидогенерирующие тизеры, то, соответственно, ориентироваться по ценам нужно на сервисы конкретно этого направления.
Ориентиры будут, скорее всего, ниже той цены, которую вы захотите брать за размещение баннеров у себя. В этом случае выставляйте свои если тому есть разумное обоснование. Изучить расценки имеет смысл скорее для установки нижней планки. У более-менее крупных проектов цены обычно всегда свои и отличаются от среднерыночной по причине наличия у них четкосегментированного тематического трафика который можно продавать. _________________ Разработка E-commerce-сайтов
E-mail: dmitry.a.ocipov@gmail.com
Все зависит от посещаемости вашего сайта, региональной принадлежности.. По этой теме полно статей в инете.
Если не хотите ставить рекламу от Директ и Адвордс, можно разослать коммерческие владельцам сайтов со смежной тематикой, которая не пересекается напрямую с вашей, но может быть интересна вашим посетителям. Например, вы продаете детские кроватки и ставите рекламу сайта, продающего детскую одежду. Тут можно договориться либо на платное размещение рекламы у вас на сайте, либо на обмен рекламными баннерами, что привлечет к вам дополнительных посетителей. _________________ Разработчик интернет-магазинов interaktiv.su
Не рекомендую связываться с Гугловской. Банят аккаунты не за что . Даже ваши конкуренты могут вам в этом помочь. Если есть варианты пробуйте их а не Google AdSence.