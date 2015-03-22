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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Имиджевая реклама
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Имиджевая реклама
Страницы: <<  1, 2 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Тема:

стоимость рекламы на сайте
СообщениеАвтор: Светлана Бобринская 
Дата: 20:32, Вс., 22 Мар. 15
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Обилие рекламы на сайте отталкивает.

А еще желательно, чтобы реклама была тематической.

Не так давно был смешной случай. Владелец сайта о рыбалке продал место для рекламы о пряже. Вот и пришлось сочинять что-то по типу "рыбалка зимой - это не только приятно, но и холодно. Покупайте пряжу и вяжите из нее носки")))) Было весело.
_________________
www.bslana.com простые буквы делают сильные тексты

СообщениеАвтор: Олег Ом  Репутация: 26Репутация: 26Репутация: 26
голосов: 2
Дата: 6:30, Пн., 23 Мар. 15
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ЛюдмилаН :
реклама для моей целевой аудитории, это ясно
только это и ясно, пожалуй)))
как действовать, подскажите , пожалуйста!


Попробуйте на полгода какой-нибудь приличный сервис автоматического размещения баннерной рекламы (Rotaban, например). Он и «среднерыночную» цену рассчитает, и востребованность как рекламной площадки на нём определить можно будет.
_________________
Консультации по Amiro.CMS. Интернет-магазины на ней же.
СообщениеАвтор: annadem 
Дата: 15:36, Пн., 21 Сен. 15
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Светлана Бобринская :
"рыбалка зимой - это не только приятно, но и холодно

здорово)) вышли из ситуации на 5 с +
СообщениеАвтор: Bolek 
Дата: 2:36, Ср., 13 Апр. 16
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Светлана Бобринская :
А еще желательно, чтобы реклама была тематической.


Я тоже с такой фигней сталкивался по первам)
Сейчас свой сайт, блоки директ адверта настроены грамотно. Все в тему Very Happy
СообщениеАвтор: Дмитрий Осипов  Репутация: 33.7Репутация: 33.7Репутация: 33.7
голосов: 11
Дата: 14:08, Ср., 13 Апр. 16
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ЛюдмилаН :
вот тоже назрел такой вопросик...
сайт пока новый, но уже продающий
есть предложения/договоренности о размещении рекламы их услуг/компаний
но как определить ее стоимость?
пару баннеров разместила бесплатно как партнерку, пару от поставщиков
теперь хочу от других фирм
реклама для моей целевой аудитории, это ясно
только это и ясно, пожалуй)))
как действовать, подскажите , пожалуйста!


Подходов в общем-то несколько. Грубо говоря, их 3:

1. Продажа показов.
2. Продажа кликов.
3. Продажа лида, то есть не клик или не просто клик, а конкретное целевое действие на рекламируемой площадке и/или в рамках самого рекламного носителя.

Соответственно, в первом случае вы вешаете простыню на определенный срок, либо откручиваете проданное число показов. С остальными понятно.

Стоимость кроме вас никто не определит, все зависит от конкретно вашей площадки. В качестве рыночного ориентира можете использовать стоимость размещения с таргетингом на аудиторию площадок вашей тематики рекламных платформ как то adriver, Google AdSence и проч. Если размещаете лидогенерирующие тизеры, то, соответственно, ориентироваться по ценам нужно на сервисы конкретно этого направления.
Ориентиры будут, скорее всего, ниже той цены, которую вы захотите брать за размещение баннеров у себя. В этом случае выставляйте свои если тому есть разумное обоснование. Изучить расценки имеет смысл скорее для установки нижней планки. У более-менее крупных проектов цены обычно всегда свои и отличаются от среднерыночной по причине наличия у них четкосегментированного тематического трафика который можно продавать.
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Разработка E-commerce-сайтов
E-mail: dmitry.a.ocipov@gmail.com
СообщениеАвтор: Романова Елена 
Дата: 16:36, Вс., 5 Июн. 16
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Все зависит от посещаемости вашего сайта, региональной принадлежности.. По этой теме полно статей в инете.
СообщениеАвтор: verner 
Дата: 16:30, Ср., 8 Июн. 16
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Если не хотите ставить рекламу от Директ и Адвордс, можно разослать коммерческие владельцам сайтов со смежной тематикой, которая не пересекается напрямую с вашей, но может быть интересна вашим посетителям. Например, вы продаете детские кроватки и ставите рекламу сайта, продающего детскую одежду. Тут можно договориться либо на платное размещение рекламы у вас на сайте, либо на обмен рекламными баннерами, что привлечет к вам дополнительных посетителей.
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Разработчик интернет-магазинов interaktiv.su
СообщениеАвтор: Симон 
Дата: 22:23, Вт., 10 Янв. 17
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Не рекомендую связываться с Гугловской. Банят аккаунты не за что . Даже ваши конкуренты могут вам в этом помочь. Если есть варианты пробуйте их а не Google AdSence.
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Имиджевая реклама
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