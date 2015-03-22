Тема: стоимость рекламы на сайте







А еще желательно, чтобы реклама была тематической.



Не так давно был смешной случай. Владелец сайта о рыбалке продал место для рекламы о пряже. Вот и пришлось сочинять что-то по типу "рыбалка зимой - это не только приятно, но и холодно. Покупайте пряжу и вяжите из нее носки")))) Было весело.

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простые буквы делают сильные тексты Обилие рекламы на сайте отталкивает.А еще желательно, чтобы реклама была тематической.Не так давно был смешной случай. Владелец сайта о рыбалке продал место для рекламы о пряже. Вот и пришлось сочинять что-то по типу "рыбалка зимой - это не только приятно, но и холодно. Покупайте пряжу и вяжите из нее носки")))) Было весело._________________ www.bslana.com простые буквы делают сильные тексты





ЛюдмилаН : реклама для моей целевой аудитории, это ясно

только это и ясно, пожалуй)))

как действовать, подскажите , пожалуйста!



Попробуйте на полгода какой-нибудь приличный сервис автоматического размещения баннерной рекламы (Rotaban, например). Он и «среднерыночную» цену рассчитает, и востребованность как рекламной площадки на нём определить можно будет.

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Консультации по Попробуйте на полгода какой-нибудь приличный сервис автоматического размещения баннерной рекламы (Rotaban, например). Он и «среднерыночную» цену рассчитает, и востребованность как рекламной площадки на нём определить можно будет._________________Консультации по Amiro.CMS . Интернет-магазины на ней же.

Светлана Бобринская : "рыбалка зимой - это не только приятно, но и холодно

здорово)) вышли из ситуации на 5 с + здорово)) вышли из ситуации на 5 с +

Светлана Бобринская : А еще желательно, чтобы реклама была тематической.



Я тоже с такой фигней сталкивался по первам)

Сейчас свой сайт, блоки директ адверта настроены грамотно. Все в тему Я тоже с такой фигней сталкивался по первам)Сейчас свой сайт, блоки директ адверта настроены грамотно. Все в тему

ЛюдмилаН : вот тоже назрел такой вопросик...

сайт пока новый, но уже продающий

есть предложения/договоренности о размещении рекламы их услуг/компаний

но как определить ее стоимость?

пару баннеров разместила бесплатно как партнерку, пару от поставщиков

теперь хочу от других фирм

реклама для моей целевой аудитории, это ясно

только это и ясно, пожалуй)))

как действовать, подскажите , пожалуйста!



Подходов в общем-то несколько. Грубо говоря, их 3:



1. Продажа показов.

2. Продажа кликов.

3. Продажа лида, то есть не клик или не просто клик, а конкретное целевое действие на рекламируемой площадке и/или в рамках самого рекламного носителя.



Соответственно, в первом случае вы вешаете простыню на определенный срок, либо откручиваете проданное число показов. С остальными понятно.



Стоимость кроме вас никто не определит, все зависит от конкретно вашей площадки. В качестве рыночного ориентира можете использовать стоимость размещения с таргетингом на аудиторию площадок вашей тематики рекламных платформ как то adriver, Google AdSence и проч. Если размещаете лидогенерирующие тизеры, то, соответственно, ориентироваться по ценам нужно на сервисы конкретно этого направления.

Ориентиры будут, скорее всего, ниже той цены, которую вы захотите брать за размещение баннеров у себя. В этом случае выставляйте свои если тому есть разумное обоснование. Изучить расценки имеет смысл скорее для установки нижней планки. У более-менее крупных проектов цены обычно всегда свои и отличаются от среднерыночной по причине наличия у них четкосегментированного тематического трафика который можно продавать.

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Разработка E-commerce-сайтов

E-mail: Подходов в общем-то несколько. Грубо говоря, их 3:1. Продажа показов.2. Продажа кликов.3. Продажа лида, то есть не клик или не просто клик, а конкретное целевое действие на рекламируемой площадке и/или в рамках самого рекламного носителя.Соответственно, в первом случае вы вешаете простыню на определенный срок, либо откручиваете проданное число показов. С остальными понятно.Стоимость кроме вас никто не определит, все зависит от конкретно вашей площадки. В качестве рыночного ориентира можете использовать стоимость размещения с таргетингом на аудиторию площадок вашей тематики рекламных платформ как то adriver, Google AdSence и проч. Если размещаете лидогенерирующие тизеры, то, соответственно, ориентироваться по ценам нужно на сервисы конкретно этого направления.Ориентиры будут, скорее всего, ниже той цены, которую вы захотите брать за размещение баннеров у себя. В этом случае выставляйте свои если тому есть разумное обоснование. Изучить расценки имеет смысл скорее для установки нижней планки. У более-менее крупных проектов цены обычно всегда свои и отличаются от среднерыночной по причине наличия у них четкосегментированного тематического трафика который можно продавать._________________Разработка E-commerce-сайтовE-mail: dmitry.a.ocipov@gmail.com

Все зависит от посещаемости вашего сайта, региональной принадлежности.. По этой теме полно статей в инете.



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Разработчик интернет-магазинов Если не хотите ставить рекламу от Директ и Адвордс, можно разослать коммерческие владельцам сайтов со смежной тематикой, которая не пересекается напрямую с вашей, но может быть интересна вашим посетителям. Например, вы продаете детские кроватки и ставите рекламу сайта, продающего детскую одежду. Тут можно договориться либо на платное размещение рекламы у вас на сайте, либо на обмен рекламными баннерами, что привлечет к вам дополнительных посетителей._________________Разработчик интернет-магазинов interaktiv.su

Не рекомендую связываться с Гугловской. Банят аккаунты не за что . Даже ваши конкуренты могут вам в этом помочь. Если есть варианты пробуйте их а не Google AdSence.