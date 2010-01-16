Тема: Интернет магазин- как строителый рынок





3 человек, им могу быть и я- собирать по поставщикам товары и формировать заказы. . в общем всё. Бюджет будет около 100-200тыс. Как думаете стоит ли начинать.

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one1 Здравствуйте покритикуйте мою идею. в общем хочу в своем городе сделать ИМ с ассортиментом товаров - как на строительном рынке. Например- будут разделы Электроинструмент, сантехника, Хозтовары. Тэны, КАбельная продукция, Замки, Дверная фурнитура. Краски, Сухие смеси , цемент и всё такое. Для начала надо будет договориться со всеми поставщиками чтобы брать их товары в розницу по оптовым ценам,Среди поставщиков много знакомых, думаю трудностей с этим не будет . нанять 3х сотрудников, снять склад., офис.1сотрудник- водитель курьер . чтобы был приятно одет . и умел показать как пользоваться товаром, 2- менеджер консультант, который обрабатывал бы заказы. Рассылал предложения людям на E-Mail уведомлял о разных наших акциях.3 человек, им могу быть и я- собирать по поставщикам товары и формировать заказы. . в общем всё. Бюджет будет около 100-200тыс. Как думаете стоит ли начинать._________________one1



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крутим сайты для начала сделайте магазин и попробуйте - пойдут заказы - разберетесь с остальным, не пойдут -потери будут не так велики._________________



В основном рекламируемся в интернете, раскручиваем сайт. Для нас эта реклама не слишком затратная, т.к. наша компания сама занимается разработкой сайтов и рекламой в инете. Сайт запустили как очередной проект Правильно сказал bornholio, сначала нужно разработать магазин, зарегистрировать компанию, а там как пойдет. На крайний случай можно бизнес потом продать, хотя я думаю при правильном подходе к рекламе будет все хорошо.

Кстати можем предложить свои услуги по разработке магазина стройматериалов. Пишите на почту. у нас есть опыт реализации такого проекта. В своем городе запустили магазин www.st38.ru . Работает год, все связи по поставкам налажены, договора подписаны, а вот чтобы нормально выйти на рынок нужна комплексная реклама (ТВ, радио, интернет). Продажи идут, но не в том объеме как хотелось бы.В основном рекламируемся в интернете, раскручиваем сайт. Для нас эта реклама не слишком затратная, т.к. наша компания сама занимается разработкой сайтов и рекламой в инете. Сайт запустили как очередной проектПравильно сказал bornholio, сначала нужно разработать магазин, зарегистрировать компанию, а там как пойдет. На крайний случай можно бизнес потом продать, хотя я думаю при правильном подходе к рекламе будет все хорошо.Кстати можем предложить свои услуги по разработке магазина стройматериалов. Пишите на почту.



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. Поддержка, модификации, написание модулей по разумной цене. Я за честное и долгосрочное сотрудничество. Мы работаем давно на этом рынке, могу с уверенностью сказать что мало денег. Нужен серьезный бизнес-план и серьезные вливания. Нужен склад, нужна логистика и реклама._________________ Сайт, интернет-магазин установлю совершенно бесплатно!! . Поддержка, модификации, написание модулей по разумной цене. Я за честное и долгосрочное сотрудничество.



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one1 Спасибо за советы . webbis - ваш магазин понравился. хочу сделать примерно тоже самое. И то что денег мало это я понимаю. Я рассматриваю сделать склад и офис в районе строительного рынка. а половина поставщиков товаров находиться там же.Так что можно много товару в склад сразу не набирать, а просто брать это у поставщиков и отом с ними расчитываться. Насчет рекламы мне кажеться что больше нужно делать оффлайн.и так же онлайн на разных форумах и сайтах которые посещают строители, дачники итд и в первые 3 месяца больше вкладываться в рекламу. И для начала разные акции итд._________________one1

Serg565 : Насчет рекламы мне кажеться что больше нужно делать оффлайн.и так же онлайн на разных форумах и сайтах которые посещают строители, дачники итд и в первые 3 месяца больше вкладываться в рекламу. И для начала разные акции итд.

оффлайн и так весь на оффлайн рынке

пробывать нужно все форумы, контекст, яндекс маркет, социальные сети, поисковое продвижение ...

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крутим сайты оффлайн и так весь на оффлайн рынкепробывать нужно все форумы, контекст, яндекс маркет, социальные сети, поисковое продвижение ..._________________

Автор: Maruf

голосов : 1

Дата: 13:07, Чт., 21 Янв. 10

13:07, Чт., 21 Янв. 10





тут самое главное оперативность.

Следует учесть следущее:



Вам необходимо иметь то чем вы торгуете на складе.



иметь экспедиторов и грузчиков( желательно с погрузчиком)



хорошо отработаную систему логистики.



И имейте в виду, что большинство покупателей платят по безналу.



Минимальный реальный бюджет 6-7 млн. под такой проект. Идея нормальная. Сам по работе пользуюсь.тут самое главное оперативность.Следует учесть следущее:Вам необходимо иметь то чем вы торгуете на складе.иметь экспедиторов и грузчиков( желательно с погрузчиком)хорошо отработаную систему логистики.И имейте в виду, что большинство покупателей платят по безналу.Минимальный реальный бюджет 6-7 млн. под такой проект.

Maruf : Идея нормальная. Сам по работе пользуюсь.



тут самое главное оперативность.

Следует учесть следущее:



Вам необходимо иметь то чем вы торгуете на складе.



иметь экспедиторов и грузчиков( желательно с погрузчиком)



хорошо отработаную систему логистики.



И имейте в виду, что большинство покупателей платят по безналу.



Минимальный реальный бюджет 6-7 млн. под такой проект.



То что всё должно быть в наличии это я понимаю, но по началу, пока идёт раскрутка, думаю необязательно иметь все позиции на складе, Тем более если у меня склад будет рядом с поставщиками. можно просто будет сходить и у них взять. больше всего мне кажеться надо сделать минимальные сроки доставки, а с нашими пробками это н так просто . У нас город милионник и днём постоянно пробки. Самое большое опосение что вдруг непойдёт. а я найму сразу 2 машины. По началу хотябы первый месяц постараюсь одну газель или портер взять. И больше денег в рекламу вкладывать. Например в транспорте,и Рекламные щиты. ну и в Интернете на определённых сайтах и в яндехе .

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one1 То что всё должно быть в наличии это я понимаю, но по началу, пока идёт раскрутка, думаю необязательно иметь все позиции на складе, Тем более если у меня склад будет рядом с поставщиками. можно просто будет сходить и у них взять. больше всего мне кажеться надо сделать минимальные сроки доставки, а с нашими пробками это н так просто . У нас город милионник и днём постоянно пробки. Самое большое опосение что вдруг непойдёт. а я найму сразу 2 машины. По началу хотябы первый месяц постараюсь одну газель или портер взять. И больше денег в рекламу вкладывать. Например в транспорте,и Рекламные щиты. ну и в Интернете на определённых сайтах и в яндехе ._________________one1



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приглашает к сотрудничеству фирмы и мастеров, занимающихся ремонтом помещений. Выплачиваем агентские вознаграждения! Постепенно склоняюсь к мысли, что проще и выгодней торговать плюшевыми игрушками, держа их на складе курьерской службы, чем гонять грузовики, забитые под завязку материалом._________________ Интернет магазин отделочных материалов приглашает к сотрудничеству фирмы и мастеров, занимающихся ремонтом помещений. Выплачиваем агентские вознаграждения!

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Существуют конторы, которые по звонку через два часа привезут машину песка, цемента и штукатурки, поднимут на 10 этаж без лифта и вынесут мусор. Это прямые конкуренты.

На моих глазах привозили из ИМ джакузи и дверь-гармошку без комплектующих).

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Сантехнические работы. Отопление.

www.igorliza1.narod.ru предусмотрите схему откатов для строителей. Мерзко об этом говорить, но строители на клиентах наживаются при закупке материалов. Я попробовал однажды(500 руб)-тошно стало. Наверное дело в суммеСуществуют конторы, которые по звонку через два часа привезут машину песка, цемента и штукатурки, поднимут на 10 этаж без лифта и вынесут мусор. Это прямые конкуренты.На моих глазах привозили из ИМ джакузи и дверь-гармошку без комплектующих)._________________Сантехнические работы. Отопление.



Думаю ТС одобрит мой вопрос к собственникам ИМ строй и хоз. материалов.

Кто основной покупатель?

Окупается ли идея при 100-200 тыс. вложениях? Как быстро? Или действительно необходимо игрушками торговать? В целом, я так понимаю идея жизнеспособная.Думаю ТС одобритмой вопрос к собственникам ИМ строй и хоз. материалов.Кто основной покупатель?Окупается ли идея при 100-200 тыс. вложениях? Как быстро? Или действительно необходимо игрушками торговать?



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one1 Давно тут не был)), спасибо за все советы, всё учту. Дело двиеться маленькими шагами, Сейчас есть 30тонный склад, пока из него Просто идет продажа товаров.В нем есть Мини офис, хочу оборудовать его, и начинать строить ИМ , Машина грузовая тоже есть.Но наверное её буду продавать, и лучше нанимать водителя с Личным АМ. типа газели.. Самое сложное сейчас начать.- заказать хороший сайт. и реклама. раскрутка. а товар пока буду брать там же где и находиться мой склад, у конкурентов .Ну это пока не раскрутимся, а если пойдет дело. то там уже будем искать где подешевле. Сейчас планирую нанять 3х сотрудников- 1Курьера, который сформирововал бы заказы. Водителя, и оператора на компьютер.., а склад будет точкой выдачи товаров, потому что может кому то будет удобно на рынке и забрать свой товар. И еще если у меня оформлено Чп , есть касса, никаких больше тонкостей в работае ИМ нету?_________________one1



как говорил начинать надо было с сайта...

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крутим сайты есть одна мелочь -наличие заказов...как говорил начинать надо было с сайта..._________________



Работаю с многими компаниями в России. И скажу, что конкурировать с одинаковыми товарами тяжело. У всех одно и тоже.

Я постоянно мониторю новинки.В прошлом году нашел компанию из Томска. ИП ДУБОВИК ИЛЬЯ Валерьевич. Ребята молодцы

Сначала боялся заказывать, так как много мошенников а у них:

1) Товар новый

2) Цены низкие.

Все же рискнул. И не пожалел. Рабботаем с ними теперь.

Дела пошли лучше, так как люди любят новинки!!!

Поэтому открывай, не задумывайся. Главное думай, как отличаться! Тема хорошая. Думаю стоит открывать, только нужно понимать, как с конкуренцией работать. Я имею магазин по сантехнике, хозтоварам уже более 6 лет.Работаю с многими компаниями в России. И скажу, что конкурировать с одинаковыми товарами тяжело. У всех одно и тоже.Я постоянно мониторю новинки.В прошлом году нашел компанию из Томска. ИП ДУБОВИК ИЛЬЯ Валерьевич. Ребята молодцыСначала боялся заказывать, так как много мошенников а у них:1) Товар новый2) Цены низкие.Все же рискнул. И не пожалел. Рабботаем с ними теперь.Дела пошли лучше, так как люди любят новинки!!!Поэтому открывай, не задумывайся. Главное думай, как отличаться!