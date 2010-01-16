Интернет магазин- как строителый рынок - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 План и электронный бизнес 
Поиск
На сайте
В форуме
 
Гостям
Экспонентам
Регистрация
 
Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Бизнес-планирование
 Регистрация |  Профиль | Проверить письма | Вход Правила форума | Реклама на сайте
Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Бизнес-планирование
НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Тема:

Интернет магазин- как строителый рынок
СообщениеАвтор: Serg565  Репутация: 4.7Репутация: 4.7Репутация: 4.7Репутация: 4.7
Дата: 22:01, Сб., 16 Янв. 10
Отправить личное сообщение
Здравствуйте покритикуйте мою идею. в общем хочу в своем городе сделать ИМ с ассортиментом товаров - как на строительном рынке. Например- будут разделы Электроинструмент, сантехника, Хозтовары. Тэны, КАбельная продукция, Замки, Дверная фурнитура. Краски, Сухие смеси , цемент и всё такое. Для начала надо будет договориться со всеми поставщиками чтобы брать их товары в розницу по оптовым ценам,Среди поставщиков много знакомых, думаю трудностей с этим не будет . нанять 3х сотрудников, снять склад., офис.1сотрудник- водитель курьер . чтобы был приятно одет . и умел показать как пользоваться товаром, 2- менеджер консультант, который обрабатывал бы заказы. Рассылал предложения людям на E-Mail уведомлял о разных наших акциях.
3 человек, им могу быть и я- собирать по поставщикам товары и формировать заказы. . в общем всё. Бюджет будет около 100-200тыс. Как думаете стоит ли начинать.
_________________
one1

СообщениеАвтор: bornholio  Репутация: 113.2
голосов: 8
Дата: 13:27, Вс., 17 Янв. 10
Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
для начала сделайте магазин и попробуйте - пойдут заказы - разберетесь с остальным, не пойдут -потери будут не так велики.
_________________
крутим сайты
СообщениеАвтор: webbis  Репутация: 11.3
Дата: 18:58, Вт., 19 Янв. 10
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
у нас есть опыт реализации такого проекта. В своем городе запустили магазин www.st38.ru. Работает год, все связи по поставкам налажены, договора подписаны, а вот чтобы нормально выйти на рынок нужна комплексная реклама (ТВ, радио, интернет). Продажи идут, но не в том объеме как хотелось бы.
В основном рекламируемся в интернете, раскручиваем сайт. Для нас эта реклама не слишком затратная, т.к. наша компания сама занимается разработкой сайтов и рекламой в инете. Сайт запустили как очередной проект Smile Правильно сказал bornholio, сначала нужно разработать магазин, зарегистрировать компанию, а там как пойдет. На крайний случай можно бизнес потом продать, хотя я думаю при правильном подходе к рекламе будет все хорошо.
Кстати можем предложить свои услуги по разработке магазина стройматериалов. Пишите на почту.
СообщениеАвтор: Hubbitus  Репутация: 8.8Репутация: 8.8Репутация: 8.8Репутация: 8.8Репутация: 8.8Репутация: 8.8Репутация: 8.8Репутация: 8.8
Дата: 19:16, Вт., 19 Янв. 10
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Мы работаем давно на этом рынке, могу с уверенностью сказать что мало денег. Нужен серьезный бизнес-план и серьезные вливания. Нужен склад, нужна логистика и реклама.
_________________
Сайт, интернет-магазин установлю совершенно бесплатно!!. Поддержка, модификации, написание модулей по разумной цене. Я за честное и долгосрочное сотрудничество.
СообщениеАвтор: Serg565  Репутация: 4.7Репутация: 4.7Репутация: 4.7Репутация: 4.7
Дата: 20:43, Ср., 20 Янв. 10
Отправить личное сообщение
Спасибо за советы . webbis - ваш магазин понравился. хочу сделать примерно тоже самое. И то что денег мало это я понимаю. Я рассматриваю сделать склад и офис в районе строительного рынка. а половина поставщиков товаров находиться там же.Так что можно много товару в склад сразу не набирать, а просто брать это у поставщиков и отом с ними расчитываться. Насчет рекламы мне кажеться что больше нужно делать оффлайн.и так же онлайн на разных форумах и сайтах которые посещают строители, дачники итд и в первые 3 месяца больше вкладываться в рекламу. И для начала разные акции итд.
_________________
one1
СообщениеАвтор: bornholio  Репутация: 113.2
голосов: 8
Дата: 12:25, Чт., 21 Янв. 10
Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Serg565 :
Насчет рекламы мне кажеться что больше нужно делать оффлайн.и так же онлайн на разных форумах и сайтах которые посещают строители, дачники итд и в первые 3 месяца больше вкладываться в рекламу. И для начала разные акции итд.

оффлайн и так весь на оффлайн рынке
пробывать нужно все форумы, контекст, яндекс маркет, социальные сети, поисковое продвижение ...
_________________
крутим сайты
СообщениеАвтор: Maruf  Репутация: 21.3Репутация: 21.3
голосов: 1
Дата: 13:07, Чт., 21 Янв. 10
Отправить личное сообщение
Идея нормальная. Сам по работе пользуюсь.

тут самое главное оперативность.
Следует учесть следущее:

Вам необходимо иметь то чем вы торгуете на складе.

иметь экспедиторов и грузчиков( желательно с погрузчиком)

хорошо отработаную систему логистики.

И имейте в виду, что большинство покупателей платят по безналу.

Минимальный реальный бюджет 6-7 млн. под такой проект.
СообщениеАвтор: Serg565  Репутация: 4.7Репутация: 4.7Репутация: 4.7Репутация: 4.7
Дата: 17:47, Чт., 21 Янв. 10
Отправить личное сообщение
Maruf :
Идея нормальная. Сам по работе пользуюсь.

тут самое главное оперативность.
Следует учесть следущее:

Вам необходимо иметь то чем вы торгуете на складе.

иметь экспедиторов и грузчиков( желательно с погрузчиком)

хорошо отработаную систему логистики.

И имейте в виду, что большинство покупателей платят по безналу.

Минимальный реальный бюджет 6-7 млн. под такой проект.


То что всё должно быть в наличии это я понимаю, но по началу, пока идёт раскрутка, думаю необязательно иметь все позиции на складе, Тем более если у меня склад будет рядом с поставщиками. можно просто будет сходить и у них взять. больше всего мне кажеться надо сделать минимальные сроки доставки, а с нашими пробками это н так просто . У нас город милионник и днём постоянно пробки. Самое большое опосение что вдруг непойдёт. а я найму сразу 2 машины. По началу хотябы первый месяц постараюсь одну газель или портер взять. И больше денег в рекламу вкладывать. Например в транспорте,и Рекламные щиты. ну и в Интернете на определённых сайтах и в яндехе .
_________________
one1
СообщениеАвтор: Remont99  Репутация: 64.2
Дата: 16:07, Вс., 21 Фев. 10
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Постепенно склоняюсь к мысли, что проще и выгодней торговать плюшевыми игрушками, держа их на складе курьерской службы, чем гонять грузовики, забитые под завязку материалом.
_________________
Интернет магазин отделочных материалов приглашает к сотрудничеству фирмы и мастеров, занимающихся ремонтом помещений. Выплачиваем агентские вознаграждения!
СообщениеАвтор: igorliza  Репутация: 14.2
Дата: 13:07, Пн., 22 Фев. 10
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
предусмотрите схему откатов для строителей. Мерзко об этом говорить, но строители на клиентах наживаются при закупке материалов. Я попробовал однажды(500 руб)-тошно стало. Наверное дело в суммеSmile)
Существуют конторы, которые по звонку через два часа привезут машину песка, цемента и штукатурки, поднимут на 10 этаж без лифта и вынесут мусор. Это прямые конкуренты.
На моих глазах привозили из ИМ джакузи и дверь-гармошку без комплектующих).
_________________
Сантехнические работы. Отопление.
www.igorliza1.narod.ru
СообщениеАвтор: Lexler  Репутация: 14.6
голосов: 1
Дата: 13:20, Пн., 15 Мар. 10
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
В целом, я так понимаю идея жизнеспособная.
Думаю ТС одобрит Very Happy мой вопрос к собственникам ИМ строй и хоз. материалов.
Кто основной покупатель?
Окупается ли идея при 100-200 тыс. вложениях? Как быстро? Или действительно необходимо игрушками торговать?
СообщениеАвтор: Serg565  Репутация: 4.7Репутация: 4.7Репутация: 4.7Репутация: 4.7
Дата: 17:28, Ср., 17 Мар. 10
Отправить личное сообщение
Давно тут не был)), спасибо за все советы, всё учту. Дело двиеться маленькими шагами, Сейчас есть 30тонный склад, пока из него Просто идет продажа товаров.В нем есть Мини офис, хочу оборудовать его, и начинать строить ИМ , Машина грузовая тоже есть.Но наверное её буду продавать, и лучше нанимать водителя с Личным АМ. типа газели.. Самое сложное сейчас начать.- заказать хороший сайт. и реклама. раскрутка. а товар пока буду брать там же где и находиться мой склад, у конкурентов .Ну это пока не раскрутимся, а если пойдет дело. то там уже будем искать где подешевле. Сейчас планирую нанять 3х сотрудников- 1Курьера, который сформирововал бы заказы. Водителя, и оператора на компьютер.., а склад будет точкой выдачи товаров, потому что может кому то будет удобно на рынке и забрать свой товар. И еще если у меня оформлено Чп , есть касса, никаких больше тонкостей в работае ИМ нету?
_________________
one1
СообщениеАвтор: bornholio  Репутация: 113.2
голосов: 8
Дата: 10:26, Пт., 2 Апр. 10
Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
есть одна мелочь -наличие заказов...
как говорил начинать надо было с сайта...
_________________
крутим сайты
СообщениеАвтор: YuraVas 
Дата: 12:26, Чт., 23 Фев. 17
Отправить личное сообщение
Тема хорошая. Думаю стоит открывать, только нужно понимать, как с конкуренцией работать. Я имею магазин по сантехнике, хозтоварам уже более 6 лет.
Работаю с многими компаниями в России. И скажу, что конкурировать с одинаковыми товарами тяжело. У всех одно и тоже.
Я постоянно мониторю новинки.В прошлом году нашел компанию из Томска. ИП ДУБОВИК ИЛЬЯ Валерьевич. Ребята молодцы Wink Wink
Сначала боялся заказывать, так как много мошенников а у них:
1) Товар новый
2) Цены низкие.
Все же рискнул. И не пожалел. Рабботаем с ними теперь.
Дела пошли лучше, так как люди любят новинки!!!
Поэтому открывай, не задумывайся. Главное думай, как отличаться!
НаверхПоказать сообщения:   
НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Бизнес-планирование
Авторизоваться
Для участия в форуме необходима регистрация (займёт не более минуты). Если вы уже зарегистрированы, введите логин и пароль
Логин:
Пароль: 
Автоматически входить при каждом посещении
Забыли пароль?
Регистрация

 
 Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
16.02  Мужчины ищут по категориям, а женщины - по бренду
10.02  Конверсия сайта "Эльдорадо" выросла на четверть
07.02  У Exist.ru меняется основной поставщик
24.01  Акционеры намерены продать "ЯмБокс" (3)
18.01  Аудитория "Одноклассников" все больше играет с телефонов
09.01  Google мобилизует миллионы продавцов
30.12  С Новым годом и Рождеством! (1)
Форум
11:26 23.02 YuraVas  Интернет магазин- как строителый рынок (13)
04:27 23.02 Anton Shishkin  Я излечилась от диабета (1)
00:59 23.02 alive  Интернет-магазин электроники с нуля. (25)
18:39 12.02 римвас  аудит интернет-магазина
21:13 28.01 ElDoktor83  Поделитесь впечатлениями от нашего интернет-магазина (4)
00:25 27.12 anstrem  Терминал в Риге. ЛЬготная растаможка. Что продавать? (4)
20:20 20.12 Homeskit  ИМ постельного белья (51)
13:04 15.11 Сергей Быков  Продажа Интернет магазина с прибылью от 290.000 в месяц
10:52 15.11 2metrics  Продажа прибыльного интернет магазина (1)
08:57 09.11 Себастьян  Как развивать бизнес по бухгалтерским услугам? (29)

Статьи и аналитика
08.02  Мода с изнанки
20.12  Борис Лепинских: "входной билет" на рынок капитально подорожал
23.11  Кэш - в рост
02.08  Маркетплейс как реалити-шоу (9)
01.08  Изобрести велосипед
10.06  Встречают по цене: как онлайн-магазину выжить в эпоху погони за скидками (3)
24.05  "Уличная магия" для интернет-магазина: что мы сами пойдем смотреть на ECOM Expo`16
19.05  Nielsen: российские потребители "истощены" (2)
10.05  Нужны ли покупателям чайники: анализ онлайн-рынка БТиЭ
30.12  Михаил Рубин: "Основные игроки отрасли весь год проедали капитал" (1)


Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru. Forum powered by phpBB