Сниму офис в Москве, присоединюсь к кому-нибудь. Интернет магазин





Есть помещение 80 кв.м., в тихом не навороченном бизнес-центре, есть место (вход из офиса) под мини-склад (порядка 16 кв.м., 3 метра высота).

Предлагается в совместную аренду. Мебель есть, интернет и телефон мгтс (1).

Вообще предполагается сдавать по частям - рабочие места (столы с перегородками, тумбы, полки, шкафы, компьютеры, оргтехника). Организуется общее - кухня (микроволновка, холодильник, кулер, чайник), переговорка с проектором.

Пока помещение практически пустое, часть мебели собрано, еще возможна перепланировка пространства.



Кому интересно - 748-93-15

Простите, фотка не очень... чисто для примера, как выглядят рабочие места:



вообще, с удовольствием бы разместил там несколько инет-магазинов (в цоколе здания есть большие складские площади, кстати).

кафе-столовая - в метре от офиса)) Москва, м. Алексеевская (10 м.п.)Есть помещение 80 кв.м., в тихом не навороченном бизнес-центре, есть место (вход из офиса) под мини-склад (порядка 16 кв.м., 3 метра высота).Предлагается в совместную аренду. Мебель есть, интернет и телефон мгтс (1).Вообще предполагается сдавать по частям - рабочие места (столы с перегородками, тумбы, полки, шкафы, компьютеры, оргтехника). Организуется общее - кухня (микроволновка, холодильник, кулер, чайник), переговорка с проектором.Пока помещение практически пустое, часть мебели собрано, еще возможна перепланировка пространства.Кому интересно - 748-93-15Простите, фотка не очень... чисто для примера, как выглядят рабочие места:вообще, с удовольствием бы разместил там несколько инет-магазинов (в цоколе здания есть большие складские площади, кстати).кафе-столовая - в метре от офиса))