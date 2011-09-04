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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Общий менеджмент
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Общий менеджмент
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Тема:

Сниму офис в Москве, присоединюсь к кому-нибудь. Интернет магазин
СообщениеАвтор: OV  Репутация: 10.7
Дата: 23:14, Вс., 4 Сен. 11
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И я ищу офис-склад небольшой в районе Сокол-Войковская-Водный стадион.
_________________
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Обращайтесь!)

СообщениеАвтор: Lellik 
Дата: 0:38, Вт., 15 Ноя. 11
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Москва, м. Алексеевская (10 м.п.)

Есть помещение 80 кв.м., в тихом не навороченном бизнес-центре, есть место (вход из офиса) под мини-склад (порядка 16 кв.м., 3 метра высота).
Предлагается в совместную аренду. Мебель есть, интернет и телефон мгтс (1).
Вообще предполагается сдавать по частям - рабочие места (столы с перегородками, тумбы, полки, шкафы, компьютеры, оргтехника). Организуется общее - кухня (микроволновка, холодильник, кулер, чайник), переговорка с проектором.
Пока помещение практически пустое, часть мебели собрано, еще возможна перепланировка пространства.

Кому интересно - 748-93-15
Простите, фотка не очень... чисто для примера, как выглядят рабочие места:

вообще, с удовольствием бы разместил там несколько инет-магазинов (в цоколе здания есть большие складские площади, кстати).
кафе-столовая - в метре от офиса))
СообщениеАвтор: Toridov 
Дата: 19:14, Чт., 26 Янв. 17
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OV :
И я ищу офис-склад небольшой в районе Сокол-Войковская-Водный стадион.


Тгда вам прямая дорога в elmagroup.ru - без вяских агентств снимите у собственника.
_________________
Every Wall Is The Door
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Общий менеджмент
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