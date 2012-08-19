Нужен ли online консультант на сайте?

RamBoo, не, таких клиентов много. Я если и звоню, то только в том случае, если вдруг у меня закрались подозрения на предмет жив ли магазин и хочу в этом убедиться.
Посмотрите сайт Азбуки вкуса - там нельзя сделать заказ по телефону, только через интернет, нет консультанта, никто вам не звонит, если нет каких-то проблем с заказом. Просто в указанный интервал в вашу дверь звонит курьер - и отбоя нет от заказов.
lululal это, наверное, хорошо, можно сказать идеально, когда вам не звонят и не надоедают манагеры из магазинов. Но зачастую даже не проблемы сайта или описания заставляют звонить (хотя это подавляющее большинство случаев), а наше русское рас...во, когда сделал заказ и не знаешь что там, чего как и когда.
Недавно у нас случай был. Звонит девушка и с места в карьер мать вашу, где мой заказ. Ну я какой заказ, когда была доставка, что заказывали. Говорит заказала МЕСЯЦ(!) назад, ни ответа ни привета. Я кипишусь, т.к. по отчетам курьерки все ОК. Номер заказа у нее спрашиваем. Называет 347. Чешу репу, говорю, знаете, у нас заказы с такими номерами шли 2 года назад. Вы наверное ошиблись телефоном. Но спросил, что было в заказе. Оказалось такой товар у нас продается. Ну я быстренько ей его предлагаю, до кучи еще пару смежных в комплект, договаривюсь о доставке на следующий день (девушка в легком шоке). И все, клент доволен, весь в шоколаде и облизан со всех сторон. А конкуренты... ну они даже не поняли, что лишились клиента навсегда
Или вот другой случай. Делал заказ в нашем региональном книжном. Весь день ждал звонка (так у них на сайте написано), на следующий день доехал до их магазина и купил "живьем". Через 2(!) недели звонок. Спящая красавица из ИМа очнулась и предлагает заехать за книжкой. Спасибо, говорю, млин, сервис....
Ну и о вреде звонков: сделал заказ в Неотое. Позвонили в течении часа, подтвердили доставку. Через 15 минут звонят снова. Ну я машинально подтверждаю доставку. В итоге привезли 2 одинаковых (!) заказа. Два манагера увидели заказ на сайте и поставили его дважы на доставку, не поленились каждый позвонить. Интересно, сколько у них всего манагеров?
Вот и думайте, звонить или не звонить. Ну еще у нас специфика товара такая, что лучше пусть звонят - так меньше непоняток и претензий.
RamBoo, ну вот вы как раз описали все случаи бестолковых звонков. И зачем они нужны?
Ждать, когда к тебе случайно зарулит чужой клиент? Так он в итоге, не дождавшись реакции из того магазина, все равно к вам придет, только все через сайт сделает.
И тем не менее 60% заказов московских идет только по телефону. Регионы в 90% случаев только через сайт. Если учесть, что основной клиент - Москва, вывод напрашивается сам собой.
Мы попробовали онлайн-консультанта и пришли к выводу, что это не про наших клиентов. Времени сжирает намного больше, с намного меньшим результатом.
Как вы думаете, насколько будет востребован функционал звонков с сайта? Или людям привычнее поднять трубку, чем одеть гарнитуру и попробовать позвонить, нажав кнопку на сайте? _________________ OnlineDialog.ru - больше, чем онлайн консультант
А каков процент людей у кого есть гарнитура или вебкамера? Кто ваш покупатель? Если это бабушки, то можно сразу забить. А если молодежь, почему бы и не попробовать.
Да и вообще все эти консультанты...интернет-банки...заказы через интернет ясно что в большей степени для молодежи...так что лучше пробовать и не заморачиваться!
Цитата:
все эти консультанты... в большей степени для молодежи
То есть актуальны и перспективны. Молодежь сегодня - это типовой клиент уже завтра ) _________________ GoTalk - онлайн консультант для Вашего сайта.
http://www.gotalk.ru
Перечитал тему... Подумалось, вот если выбросить из этой темы спам от продавцов и программеров онлайн-чатов, то сколько страниц останется из 17? Пять? Три?
Уж очень бросаются в глаза заученные обороты. Тоньшеее надо, деликатнее. Потому что пытаетесь продать свой товар продавцам, а это совсем другая специфика.
Онлайн консультант реально увеличивает конверсию. Не скажу, что в 10, как это обычно могут сказать в БМ, но на 20-30% точно. Проверено на куче проектов.
Могут быть нюансы с определёнными видами деятельности и где большой поток людей. Вы можете попросту не справиться и тогда это будет минусом, чем плюсом. _________________ "Делать качественно или не делать вовсе!", - КОСАС
kosas :
но на 20-30% точно
В какой сфере, уточните пожалуйста?
Не знаю, нужен ли, но продажи и даже новые оптовики, предпочитающие именно этот канал случаются. Стало быть, как минимум не вреден.
Причем он 99% времени в оффлайне, т. е. работает в режиме "оставьте сообщение".
Anton Shishkin :
В какой сфере, уточните пожалуйста?
Если мы говорим про прирост, то у большей части сфер. Главное - это наличие целевого трафика. Нет грамотного трафика - нет конверсии вовсе. Если есть то Вы можете сравнить либо форму ставить либо чат.
Дело в психологии людей. Ритм ускоряется люди хотят всё узнать как можно скорее, а не ждать когда им перезвонят. Задействуя новый канал общения, Вы удовлетворяете потребность людей в быстрой реакции на обращение.
Что касается сфер где это почти бессмысленно
Производство сложных товаров (приборов, особенно дорогостоящих).
Сферы деятельности где клиенты инженеры, химики и прочие.
В таких специфических видах деятельности либо нужно реальных спецов сажать на онлайн, либо не делать, т.к. растёт уровень "накала". Профи хотят общаться с адекватными спецами. Плюс для данных видов деятельности у нас в стране характерен высокий возраст и все минусы этого фактора (факсы на предприятиях и т.д.).
Причем он 99% времени в оффлайне, т. е. работает в режиме "оставьте сообщение"
Ключевой момент. Онлайн консультант не просто должен быть, он должен работать. Я устал бороться со своими сотрудниками, которые считают данную опцию второстепенной. Вопросы могут по полдня висеть необработанными, потому что менеджер отвлекается на звонки.