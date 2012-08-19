CRM и взаимоотношения с клиентами

Тема: Нужен ли online консультант на сайте?



Автор: lululal

голосов : 12

Дата: 17:10, Вс., 19 Авг. 12

17:10, Вс., 19 Авг. 12

RamBoo , не, таких клиентов много. Я если и звоню, то только в том случае, если вдруг у меня закрались подозрения на предмет жив ли магазин и хочу в этом убедиться.



Посмотрите сайт Азбуки вкуса - там нельзя сделать заказ по телефону, только через интернет, нет консультанта, никто вам не звонит, если нет каких-то проблем с заказом. Просто в указанный интервал в вашу дверь звонит курьер - и отбоя нет от заказов. , не, таких клиентов много.Я если и звоню, то только в том случае, если вдруг у меня закрались подозрения на предмет жив ли магазин и хочу в этом убедиться.Посмотрите сайт Азбуки вкуса - там нельзя сделать заказ по телефону, только через интернет, нет консультанта, никто вам не звонит, если нет каких-то проблем с заказом. Просто в указанный интервал в вашу дверь звонит курьер - и отбоя нет от заказов.





Автор: RamBoo

голосов : 7

Дата: 22:11, Пн., 20 Авг. 12

22:11, Пн., 20 Авг. 12

lululal это, наверное, хорошо, можно сказать идеально, когда вам не звонят и не надоедают манагеры из магазинов. Но зачастую даже не проблемы сайта или описания заставляют звонить (хотя это подавляющее большинство случаев), а наше русское рас...во, когда сделал заказ и не знаешь что там, чего как и когда.



Недавно у нас случай был. Звонит девушка и с места в карьер мать вашу, где мой заказ. Ну я какой заказ, когда была доставка, что заказывали. Говорит заказала МЕСЯЦ(!) назад, ни ответа ни привета. Я кипишусь, т.к. по отчетам курьерки все ОК. Номер заказа у нее спрашиваем. Называет 347. Чешу репу, говорю, знаете, у нас заказы с такими номерами шли 2 года назад. Вы наверное ошиблись телефоном. Но спросил, что было в заказе. Оказалось такой товар у нас продается. Ну я быстренько ей его предлагаю, до кучи еще пару смежных в комплект, договаривюсь о доставке на следующий день (девушка в легком шоке). И все, клент доволен, весь в шоколаде и облизан со всех сторон. А конкуренты... ну они даже не поняли, что лишились клиента навсегда



Или вот другой случай. Делал заказ в нашем региональном книжном. Весь день ждал звонка (так у них на сайте написано), на следующий день доехал до их магазина и купил "живьем". Через 2(!) недели звонок. Спящая красавица из ИМа очнулась и предлагает заехать за книжкой. Спасибо, говорю, млин, сервис....



Ну и о вреде звонков: сделал заказ в Неотое. Позвонили в течении часа, подтвердили доставку. Через 15 минут звонят снова. Ну я машинально подтверждаю доставку. В итоге привезли 2 одинаковых (!) заказа. Два манагера увидели заказ на сайте и поставили его дважы на доставку, не поленились каждый позвонить. Интересно, сколько у них всего манагеров?



Вот и думайте, звонить или не звонить. Ну еще у нас специфика товара такая, что лучше пусть звонят - так меньше непоняток и претензий. это, наверное, хорошо, можно сказать идеально, когда вам не звонят и не надоедают манагеры из магазинов. Но зачастую даже не проблемы сайта или описания заставляют звонить (хотя это подавляющее большинство случаев), а наше русское рас...во, когда сделал заказ и не знаешь что там, чего как и когда.Недавно у нас случай был. Звонит девушка и с места в карьер мать вашу, где мой заказ. Ну я какой заказ, когда была доставка, что заказывали. Говорит заказала МЕСЯЦ(!) назад, ни ответа ни привета. Я кипишусь, т.к. по отчетам курьерки все ОК. Номер заказа у нее спрашиваем. Называет 347. Чешу репу, говорю, знаете, у нас заказы с такими номерами шли 2 года назад. Вы наверное ошиблись телефоном. Но спросил, что было в заказе. Оказалось такой товар у нас продается. Ну я быстренько ей его предлагаю, до кучи еще пару смежных в комплект, договаривюсь о доставке на следующий день (девушка в легком шоке). И все, клент доволен, весь в шоколаде и облизан со всех сторон. А конкуренты... ну они даже не поняли, что лишились клиента навсегдаИли вот другой случай. Делал заказ в нашем региональном книжном. Весь день ждал звонка (так у них на сайте написано), на следующий день доехал до их магазина и купил "живьем". Через 2(!) недели звонок. Спящая красавица из ИМа очнулась и предлагает заехать за книжкой. Спасибо, говорю, млин, сервис....Ну и о вреде звонков: сделал заказ в Неотое. Позвонили в течении часа, подтвердили доставку. Через 15 минут звонят снова. Ну я машинально подтверждаю доставку. В итоге привезли 2 одинаковых (!) заказа. Два манагера увидели заказ на сайте и поставили его дважы на доставку, не поленились каждый позвонить. Интересно, сколько у них всего манагеров?Вот и думайте, звонить или не звонить. Ну еще у нас специфика товара такая, что лучше пусть звонят - так меньше непоняток и претензий.

Автор: lululal

голосов : 12

Дата: 23:42, Вт., 21 Авг. 12

23:42, Вт., 21 Авг. 12

RamBoo , ну вот вы как раз описали все случаи бестолковых звонков. И зачем они нужны?

Ждать, когда к тебе случайно зарулит чужой клиент? Так он в итоге, не дождавшись реакции из того магазина, все равно к вам придет, только все через сайт сделает. , ну вот вы как раз описали все случаи бестолковых звонков. И зачем они нужны?Ждать, когда к тебе случайно зарулит чужой клиент? Так он в итоге, не дождавшись реакции из того магазина, все равно к вам придет, только все через сайт сделает.

Автор: RamBoo

голосов : 7

Дата: 0:01, Ср., 22 Авг. 12

0:01, Ср., 22 Авг. 12



Мы попробовали онлайн-консультанта и пришли к выводу, что это не про наших клиентов. Времени сжирает намного больше, с намного меньшим результатом. И тем не менее 60% заказов московских идет только по телефону. Регионы в 90% случаев только через сайт. Если учесть, что основной клиент - Москва, вывод напрашивается сам собой.Мы попробовали онлайн-консультанта и пришли к выводу, что это не про наших клиентов. Времени сжирает намного больше, с намного меньшим результатом.



_________________

OnlineDialog.ru - больше, чем онлайн консультант Как вы думаете, насколько будет востребован функционал звонков с сайта? Или людям привычнее поднять трубку, чем одеть гарнитуру и попробовать позвонить, нажав кнопку на сайте?_________________

Автор: RamBoo

голосов : 7

Дата: 12:26, Ср., 22 Авг. 12

12:26, Ср., 22 Авг. 12

А каков процент людей у кого есть гарнитура или вебкамера? Кто ваш покупатель? Если это бабушки, то можно сразу забить. А если молодежь, почему бы и не попробовать.

Автор: imRobot

голосов : 1

Дата: 10:36, Чт., 27 Сен. 12

10:36, Чт., 27 Сен. 12

Да и вообще все эти консультанты...интернет-банки...заказы через интернет ясно что в большей степени для молодежи...так что лучше пробовать и не заморачиваться!

Цитата: все эти консультанты... в большей степени для молодежи



То есть актуальны и перспективны. Молодежь сегодня - это типовой клиент уже завтра )

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Рекомендации:

http://www.gotalk.ru/effective То есть актуальны и перспективны. Молодежь сегодня - это типовой клиент уже завтра )_________________GoTalk - онлайн консультант для Вашего сайта.Рекомендации:





Уж очень бросаются в глаза заученные обороты. Тоньшеее надо, деликатнее. Потому что пытаетесь продать свой товар продавцам, а это совсем другая специфика. Перечитал тему... Подумалось, вот если выбросить из этой темы спам от продавцов и программеров онлайн-чатов, то сколько страниц останется из 17? Пять? Три?Уж очень бросаются в глаза заученные обороты. Тоньшеее надо, деликатнее. Потому что пытаетесь продать свой товар продавцам, а это совсем другая специфика.



Могут быть нюансы с определёнными видами деятельности и где большой поток людей. Вы можете попросту не справиться и тогда это будет минусом, чем плюсом.

_________________

"Делать качественно или не делать вовсе!", - КОСАС Онлайн консультант реально увеличивает конверсию. Не скажу, что в 10, как это обычно могут сказать в БМ, но на 20-30% точно. Проверено на куче проектов.Могут быть нюансы с определёнными видами деятельности и где большой поток людей. Вы можете попросту не справиться и тогда это будет минусом, чем плюсом._________________

kosas : но на 20-30% точно



В какой сфере, уточните пожалуйста? В какой сфере, уточните пожалуйста?





Причем он 99% времени в оффлайне, т. е. работает в режиме "оставьте сообщение". Не знаю, нужен ли, но продажи и даже новые оптовики, предпочитающие именно этот канал случаются. Стало быть, как минимум не вреден.Причем он 99% времени в оффлайне, т. е. работает в режиме "оставьте сообщение".

Anton Shishkin : В какой сфере, уточните пожалуйста?

Если мы говорим про прирост, то у большей части сфер. Главное - это наличие целевого трафика. Нет грамотного трафика - нет конверсии вовсе. Если есть то Вы можете сравнить либо форму ставить либо чат.

Дело в психологии людей. Ритм ускоряется люди хотят всё узнать как можно скорее, а не ждать когда им перезвонят. Задействуя новый канал общения, Вы удовлетворяете потребность людей в быстрой реакции на обращение.



Что касается сфер где это почти бессмысленно



Производство сложных товаров (приборов, особенно дорогостоящих).

Сферы деятельности где клиенты инженеры, химики и прочие.

В таких специфических видах деятельности либо нужно реальных спецов сажать на онлайн, либо не делать, т.к. растёт уровень "накала". Профи хотят общаться с адекватными спецами. Плюс для данных видов деятельности у нас в стране характерен высокий возраст и все минусы этого фактора (факсы на предприятиях и т.д.).



В других случаях результат действительно есть (при наличии трафика).

_________________

"Делать качественно или не делать вовсе!", - КОСАС Если мы говорим про прирост, то у большей части сфер. Главное - это наличие целевого трафика. Нет грамотного трафика - нет конверсии вовсе. Если есть то Вы можете сравнить либо форму ставить либо чат.Дело в психологии людей. Ритм ускоряется люди хотят всё узнать как можно скорее, а не ждать когда им перезвонят. Задействуя новый канал общения, Вы удовлетворяете потребность людей в быстрой реакции на обращение.Что касается сфер где это почти бессмысленноПроизводство сложных товаров (приборов, особенно дорогостоящих).Сферы деятельности где клиенты инженеры, химики и прочие.В таких специфических видах деятельности либо нужно реальных спецов сажать на онлайн, либо не делать, т.к. растёт уровень "накала". Профи хотят общаться с адекватными спецами. Плюс для данных видов деятельности у нас в стране характерен высокий возраст и все минусы этого фактора (факсы на предприятиях и т.д.).В других случаях результат действительно есть (при наличии трафика)._________________

nimblemerchant : Причем он 99% времени в оффлайне, т. е. работает в режиме "оставьте сообщение"

Ключевой момент. Онлайн консультант не просто должен быть, он должен работать. Я устал бороться со своими сотрудниками, которые считают данную опцию второстепенной. Вопросы могут по полдня висеть необработанными, потому что менеджер отвлекается на звонки. Ключевой момент. Онлайн консультант не просто должен быть, он должен работать. Я устал бороться со своими сотрудниками, которые считают данную опцию второстепенной. Вопросы могут по полдня висеть необработанными, потому что менеджер отвлекается на звонки.