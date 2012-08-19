Нужен ли online консультант на сайте? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Взаимоотношения с клиентами 
Поиск
На сайте
В форуме
 
Участникам
Экспонентам
Регистрация
 
Спонсор раздела
CRM и взаимоотношения с клиентами

Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

 Регистрация |  Профиль | Проверить письма | Вход Правила форума | Реклама на сайте
Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> CRM и взаимоотношения с клиентами
Страницы: <<  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Тема:

Нужен ли online консультант на сайте?
СообщениеАвтор: lululal  Репутация: 17.8Репутация: 17.8
голосов: 12
Дата: 17:10, Вс., 19 Авг. 12
Отправить личное сообщение
RamBoo, не, таких клиентов много. Smile Я если и звоню, то только в том случае, если вдруг у меня закрались подозрения на предмет жив ли магазин и хочу в этом убедиться.

Посмотрите сайт Азбуки вкуса - там нельзя сделать заказ по телефону, только через интернет, нет консультанта, никто вам не звонит, если нет каких-то проблем с заказом. Просто в указанный интервал в вашу дверь звонит курьер - и отбоя нет от заказов.

СообщениеАвтор: RamBoo  Репутация: 33.2Репутация: 33.2Репутация: 33.2
голосов: 7
Дата: 22:11, Пн., 20 Авг. 12
Отправить личное сообщение
lululal это, наверное, хорошо, можно сказать идеально, когда вам не звонят и не надоедают манагеры из магазинов. Но зачастую даже не проблемы сайта или описания заставляют звонить (хотя это подавляющее большинство случаев), а наше русское рас...во, когда сделал заказ и не знаешь что там, чего как и когда.

Недавно у нас случай был. Звонит девушка и с места в карьер мать вашу, где мой заказ. Ну я какой заказ, когда была доставка, что заказывали. Говорит заказала МЕСЯЦ(!) назад, ни ответа ни привета. Я кипишусь, т.к. по отчетам курьерки все ОК. Номер заказа у нее спрашиваем. Называет 347. Чешу репу, говорю, знаете, у нас заказы с такими номерами шли 2 года назад. Вы наверное ошиблись телефоном. Но спросил, что было в заказе. Оказалось такой товар у нас продается. Ну я быстренько ей его предлагаю, до кучи еще пару смежных в комплект, договаривюсь о доставке на следующий день (девушка в легком шоке). И все, клент доволен, весь в шоколаде и облизан со всех сторон. А конкуренты... ну они даже не поняли, что лишились клиента навсегда Very Happy

Или вот другой случай. Делал заказ в нашем региональном книжном. Весь день ждал звонка (так у них на сайте написано), на следующий день доехал до их магазина и купил "живьем". Через 2(!) недели звонок. Спящая красавица из ИМа очнулась и предлагает заехать за книжкой. Спасибо, говорю, млин, сервис....

Ну и о вреде звонков: сделал заказ в Неотое. Позвонили в течении часа, подтвердили доставку. Через 15 минут звонят снова. Ну я машинально подтверждаю доставку. В итоге привезли 2 одинаковых (!) заказа. Два манагера увидели заказ на сайте и поставили его дважы на доставку, не поленились каждый позвонить. Интересно, сколько у них всего манагеров? Mr. Green

Вот и думайте, звонить или не звонить. Ну еще у нас специфика товара такая, что лучше пусть звонят - так меньше непоняток и претензий.
СообщениеАвтор: lululal  Репутация: 17.8Репутация: 17.8
голосов: 12
Дата: 23:42, Вт., 21 Авг. 12
Отправить личное сообщение
RamBoo, ну вот вы как раз описали все случаи бестолковых звонков. И зачем они нужны? Laughing
Ждать, когда к тебе случайно зарулит чужой клиент? Так он в итоге, не дождавшись реакции из того магазина, все равно к вам придет, только все через сайт сделает.
СообщениеАвтор: RamBoo  Репутация: 33.2Репутация: 33.2Репутация: 33.2
голосов: 7
Дата: 0:01, Ср., 22 Авг. 12
Отправить личное сообщение
И тем не менее 60% заказов московских идет только по телефону. Регионы в 90% случаев только через сайт. Если учесть, что основной клиент - Москва, вывод напрашивается сам собой.
Мы попробовали онлайн-консультанта и пришли к выводу, что это не про наших клиентов. Времени сжирает намного больше, с намного меньшим результатом.
СообщениеАвтор: onlinedialog 
Дата: 1:59, Ср., 22 Авг. 12
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Как вы думаете, насколько будет востребован функционал звонков с сайта? Или людям привычнее поднять трубку, чем одеть гарнитуру и попробовать позвонить, нажав кнопку на сайте?
_________________
OnlineDialog.ru - больше, чем онлайн консультант
СообщениеАвтор: RamBoo  Репутация: 33.2Репутация: 33.2Репутация: 33.2
голосов: 7
Дата: 12:26, Ср., 22 Авг. 12
Отправить личное сообщение
А каков процент людей у кого есть гарнитура или вебкамера? Кто ваш покупатель? Если это бабушки, то можно сразу забить. А если молодежь, почему бы и не попробовать.
СообщениеАвтор: imRobot  Репутация: 1.3
голосов: 1
Дата: 10:36, Чт., 27 Сен. 12
Отправить личное сообщение
Да и вообще все эти консультанты...интернет-банки...заказы через интернет ясно что в большей степени для молодежи...так что лучше пробовать и не заморачиваться!
СообщениеАвтор: gotalk  Репутация: 32.8Репутация: 32.8Репутация: 32.8
голосов: 1
Дата: 13:20, Ср., 7 Ноя. 12
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Цитата:
все эти консультанты... в большей степени для молодежи


То есть актуальны и перспективны. Молодежь сегодня - это типовой клиент уже завтра )
_________________
GoTalk - онлайн консультант для Вашего сайта.
http://www.gotalk.ru

Рекомендации:
http://www.gotalk.ru/effective
СообщениеАвтор: Hasta LaVista  Репутация: 24.1Репутация: 24.1
голосов: 4
Дата: 12:18, Чт., 1 Сен. 16
Отправить личное сообщение
Перечитал тему... Подумалось, вот если выбросить из этой темы спам от продавцов и программеров онлайн-чатов, то сколько страниц останется из 17? Пять? Три? Smile

Уж очень бросаются в глаза заученные обороты. Тоньшеее надо, деликатнее. Потому что пытаетесь продать свой товар продавцам, а это совсем другая специфика.
СообщениеАвтор: kosas 
Дата: 23:54, Ср., 14 Дек. 16
Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Онлайн консультант реально увеличивает конверсию. Не скажу, что в 10, как это обычно могут сказать в БМ, но на 20-30% точно. Проверено на куче проектов.
Могут быть нюансы с определёнными видами деятельности и где большой поток людей. Вы можете попросту не справиться и тогда это будет минусом, чем плюсом.
_________________
"Делать качественно или не делать вовсе!", - КОСАС
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.5
голосов: 8
Дата: 0:06, Чт., 15 Дек. 16
Отправить личное сообщение
kosas :
но на 20-30% точно


В какой сфере, уточните пожалуйста?
СообщениеАвтор: nimblemerchant 
Дата: 14:45, Чт., 15 Дек. 16
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Не знаю, нужен ли, но продажи и даже новые оптовики, предпочитающие именно этот канал случаются. Стало быть, как минимум не вреден.

Причем он 99% времени в оффлайне, т. е. работает в режиме "оставьте сообщение".
СообщениеАвтор: kosas 
Дата: 23:27, Сб., 17 Дек. 16
Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Anton Shishkin :
В какой сфере, уточните пожалуйста?

Если мы говорим про прирост, то у большей части сфер. Главное - это наличие целевого трафика. Нет грамотного трафика - нет конверсии вовсе. Если есть то Вы можете сравнить либо форму ставить либо чат.
Дело в психологии людей. Ритм ускоряется люди хотят всё узнать как можно скорее, а не ждать когда им перезвонят. Задействуя новый канал общения, Вы удовлетворяете потребность людей в быстрой реакции на обращение.

Что касается сфер где это почти бессмысленно

Производство сложных товаров (приборов, особенно дорогостоящих).
Сферы деятельности где клиенты инженеры, химики и прочие.
В таких специфических видах деятельности либо нужно реальных спецов сажать на онлайн, либо не делать, т.к. растёт уровень "накала". Профи хотят общаться с адекватными спецами. Плюс для данных видов деятельности у нас в стране характерен высокий возраст и все минусы этого фактора (факсы на предприятиях и т.д.).

В других случаях результат действительно есть (при наличии трафика).
_________________
"Делать качественно или не делать вовсе!", - КОСАС
СообщениеАвтор: Kons 
Дата: 0:32, Пн., 26 Дек. 16
Отправить личное сообщение
nimblemerchant :
Причем он 99% времени в оффлайне, т. е. работает в режиме "оставьте сообщение"

Ключевой момент. Онлайн консультант не просто должен быть, он должен работать. Я устал бороться со своими сотрудниками, которые считают данную опцию второстепенной. Вопросы могут по полдня висеть необработанными, потому что менеджер отвлекается на звонки.
НаверхПоказать сообщения:   
Страницы: <<  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> CRM и взаимоотношения с клиентами
Авторизоваться
Для участия в форуме необходима регистрация (займёт не более минуты). Если вы уже зарегистрированы, введите логин и пароль
Логин:
Пароль: 
Автоматически входить при каждом посещении
Забыли пароль?
Регистрация

 
 Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
16.12  "Телфин.Офис" интегрировали c "Битрикс24"
15.12  Европейцев дискриминируют интернет-магазины (2)
01.12  Союз потребителей России поддержал идею ввести арбитраж для ИМ (3)
21.11  "Метрика" отдаст сырые данные
25.10  "Электронная торговля-2016" взяла новые планки качества и количества (2)
05.10  Amazon запретит поощрять за отзывы
03.10  VISA расскажет об аудиториях

Форум
23:32 25.12 Kons  Нужен ли online консультант на сайте? (253)
12:51 15.12 krutik  Черный список (30)
23:07 14.12 Anton Shishkin  Ищу CRM для b2b. Нужен совет (2)
23:02 14.12 Anton Shishkin  Посоветуйте CRM систему (друзья рекомендуют amoCRM) (6)
18:07 24.11 itinvest  Филфулмент от Fresh-logic (11)
08:57 27.10 Кристина Дворцова  Выбор сервиса для e-mail рассылок (20)
17:04 06.09 Professor  И нам посоветуйте CRM (3)
16:35 05.09 Anton Shishkin  Хочу услышать отзывы о MANGO офисе (36)
20:48 16.08 krutik  WhatsApp вместо эл. почты для уведомлений покупателям (6)
15:37 26.07 Anton Shishkin  Какой онлайн консультант самый лучший? (19)

Статьи и аналитика
06.12  Итоги "Черной пятницы-2016". Кейс e96.ru
01.12  Как россияне ищут и покупают стройматериалы в онлайне
18.11  Догнать за 12 секунд: что происходит в email-маркетинге
31.10  Кейс: интеграция CRM и рассылочной платформы
19.10  Какой сервис на самом деле нужен клиенту?
10.10  Микрокейсы по работе с LTV: опыт "220 Вольт" (1)
19.09  Эскроу-сервисы: чтобы не было мучительно больно
29.08  Набор базы подписчиков для email-маркетинга: теория и практика
29.08  10 убийц конверсии: что раздражает покупателей в интернет-магазинах (1)
17.08  Чет приуныл: "телефонная болезнь" у менеджера онлайн-магазина и как ее лечить (9)


Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru. Forum powered by phpBB