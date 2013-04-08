Подскажите, у кого лучше арендовать сервер

На самом деле вопрос администрирования физических серверов очень даже не прост. Когда примерно 10 лет назад мы начинали, то брали у провайдера услугу полного администрирования сервера. Но это не очень удобно - доступа root при такой услуге не предоставляется.
Далее мы заказывали разовые услуги администрирования, опять же, у провайдера. Потом в компании ISPsystem. Но сейчас они помогают только установить свою панель и решают только вопросы. связанные с работой панели. Услуга администрирования у них есть, и стоит она 200 евро в месяц за сервер.
В итоге сейчас мы администрируем все наши 14 серверов самостоятельно, иногда обращаемся за помощью к экспертам через форумы.
Про компанию systemintegra ничего сказать не могу, их услугами не пользовались.
И еще момент - администратор сервера получает доступ ко всем вашим данным, размещенным на сервере. _________________ Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU
Цитата:
И еще момент - администратор сервера получает доступ ко всем вашим данным, размещенным на сервере.
Для параноиков есть зенды, ионкубы и прочие обфускаторы
У меня удаленный админ на моем железе _________________ Матерная подпись
wayfarer :
Для параноиков есть зенды, ионкубы и прочие обфускаторы
Не, сливаются базы данных. Исходники никому не нужны. А еще можно встроить что-нибудь для спама, для сапы и т.п. Легко, и совершенно незаметно. _________________ Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU
Александр Фролов :
Про компанию systemintegra ничего сказать не могу, их услугами не пользовались.
Их как раз поддержка firstdedic.ru рекомендовала. (ispsystem)
Я бы взяла в Nic.ru
http://nic.ru/news/2014/vds.html
Известная компания, с хостингом никаких проблем у меня не было. Думаю, что и с виртуальным сервером не должно быть.
Что-то мне кажется для 20 000 посетителей VPS совсем не подойдет _________________ http://chudoshop.ru
Alla_ru :
Я бы взяла в Nic.ru
http://nic.ru/news/2014/vds.html
Известная компания, с хостингом никаких проблем у меня не было. Думаю, что и с виртуальным сервером не должно быть.
Только не nic.ru однозначно.
Нет компания конечно крупная и никуда не денется, но только их бизнес это бизнес регистратора, а хостинг и т.п. это сопутствующие продукты.
И в результате получаете какую то доморощенную web-панель управления - жутко неудобную, ограниченную если не сказать ущербную. Дикие тормоза всего и отсутствие адекватной тех. поддержки в принципе. Зачем Вам оно такое надо ?
Добрый день! Еще вопрос такой, что лучше виртуальный сервер или ЦОД? Буду рад любому ответу.
С такой посещаемостью проще всего заключить договор на обслуживание, а не просто арендовать, чтобы забыть о технической стороне дела вообще.