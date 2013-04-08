Подскажите, у кого лучше арендовать сервер - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Хостинг
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Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Хостинг
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Тема:

Подскажите, у кого лучше арендовать сервер
СообщениеАвтор: Александр Фролов  Репутация: 103.5
голосов: 15
Дата: 13:55, Пн., 8 Апр. 13
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На самом деле вопрос администрирования физических серверов очень даже не прост. Когда примерно 10 лет назад мы начинали, то брали у провайдера услугу полного администрирования сервера. Но это не очень удобно - доступа root при такой услуге не предоставляется.

Далее мы заказывали разовые услуги администрирования, опять же, у провайдера. Потом в компании ISPsystem. Но сейчас они помогают только установить свою панель и решают только вопросы. связанные с работой панели. Услуга администрирования у них есть, и стоит она 200 евро в месяц за сервер.

В итоге сейчас мы администрируем все наши 14 серверов самостоятельно, иногда обращаемся за помощью к экспертам через форумы.

Про компанию systemintegra ничего сказать не могу, их услугами не пользовались.

И еще момент - администратор сервера получает доступ ко всем вашим данным, размещенным на сервере.
_________________
Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU

СообщениеАвтор: wayfarer  Репутация: 115.1
голосов: 18
Дата: 14:15, Пн., 8 Апр. 13
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Цитата:
И еще момент - администратор сервера получает доступ ко всем вашим данным, размещенным на сервере.
Для параноиков есть зенды, ионкубы и прочие обфускаторыSmile

У меня удаленный админ на моем железе
_________________
Матерная подпись
СообщениеАвтор: Александр Фролов  Репутация: 103.5
голосов: 15
Дата: 14:22, Пн., 8 Апр. 13
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wayfarer :
Для параноиков есть зенды, ионкубы и прочие обфускаторы


Не, сливаются базы данных. Исходники никому не нужны. А еще можно встроить что-нибудь для спама, для сапы и т.п. Легко, и совершенно незаметно.
_________________
Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU
СообщениеАвтор: Евгения Астафьева 
Дата: 7:48, Вт., 9 Апр. 13
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Александр Фролов :
Про компанию systemintegra ничего сказать не могу, их услугами не пользовались.

Их как раз поддержка firstdedic.ru рекомендовала. (ispsystem)
СообщениеАвтор: Alla_ru 
Дата: 10:00, Пт., 7 Мар. 14
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Я бы взяла в Nic.ru
http://nic.ru/news/2014/vds.html
Известная компания, с хостингом никаких проблем у меня не было. Думаю, что и с виртуальным сервером не должно быть.
СообщениеАвтор: Jenya1980 
Дата: 19:04, Ср., 17 Сен. 14
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Что-то мне кажется для 20 000 посетителей VPS совсем не подойдет
_________________
http://chudoshop.ru
СообщениеАвтор: anstrem 
голосов: 7
Дата: 9:26, Чт., 18 Сен. 14
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Alla_ru :
Я бы взяла в Nic.ru
http://nic.ru/news/2014/vds.html
Известная компания, с хостингом никаких проблем у меня не было. Думаю, что и с виртуальным сервером не должно быть.


Только не nic.ru однозначно.
Нет компания конечно крупная и никуда не денется, но только их бизнес это бизнес регистратора, а хостинг и т.п. это сопутствующие продукты.
И в результате получаете какую то доморощенную web-панель управления - жутко неудобную, ограниченную если не сказать ущербную. Дикие тормоза всего и отсутствие адекватной тех. поддержки в принципе. Зачем Вам оно такое надо ?
СообщениеАвтор: neknabcko 
Дата: 10:46, Чт., 22 Дек. 16
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Добрый день! Еще вопрос такой, что лучше виртуальный сервер или ЦОД? Буду рад любому ответу. Very Happy
СообщениеАвтор: nimblemerchant 
Дата: 14:42, Чт., 22 Дек. 16
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С такой посещаемостью проще всего заключить договор на обслуживание, а не просто арендовать, чтобы забыть о технической стороне дела вообще.
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Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Хостинг
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