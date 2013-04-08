Тема: Подскажите, у кого лучше арендовать сервер







Далее мы заказывали разовые услуги администрирования, опять же, у провайдера. Потом в компании ISPsystem. Но сейчас они помогают только установить свою панель и решают только вопросы. связанные с работой панели. Услуга администрирования у них есть, и стоит она 200 евро в месяц за сервер.



В итоге сейчас мы администрируем все наши 14 серверов самостоятельно, иногда обращаемся за помощью к экспертам через форумы.



Про компанию systemintegra ничего сказать не могу, их услугами не пользовались.



И еще момент - администратор сервера получает доступ ко всем вашим данным , размещенным на сервере.

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Разработчик интернет-магазинов На самом деле вопрос администрирования физических серверов очень даже не прост. Когда примерно 10 лет назад мы начинали, то брали у провайдера услугу полного администрирования сервера. Но это не очень удобно - доступа root при такой услуге не предоставляется.Далее мы заказывали разовые услуги администрирования, опять же, у провайдера. Потом в компании ISPsystem. Но сейчас они помогают только установить свою панель и решают только вопросы. связанные с работой панели. Услуга администрирования у них есть, и стоит она 200 евро в месяц за сервер.В итоге сейчас мы администрируем все наши 14 серверов самостоятельно, иногда обращаемся за помощью к экспертам через форумы.Про компанию systemintegra ничего сказать не могу, их услугами не пользовались.И еще момент - администратор сервера получает, размещенным на сервере._________________Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU





Автор: wayfarer

голосов : 18

Дата: 14:15, Пн., 8 Апр. 13

14:15, Пн., 8 Апр. 13

Цитата: И еще момент - администратор сервера получает доступ ко всем вашим данным, размещенным на сервере.



У меня удаленный админ на моем железе

_________________

Матерная подпись Для параноиков есть зенды, ионкубы и прочие обфускаторыУ меня удаленный админ на моем железе_________________Матерная подпись

wayfarer : Для параноиков есть зенды, ионкубы и прочие обфускаторы



Не, сливаются базы данных. Исходники никому не нужны. А еще можно встроить что-нибудь для спама, для сапы и т.п. Легко, и совершенно незаметно.

_________________

Разработчик интернет-магазинов Не, сливаются базы данных. Исходники никому не нужны. А еще можно встроить что-нибудь для спама, для сапы и т.п. Легко, и совершенно незаметно._________________Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU

Александр Фролов : Про компанию systemintegra ничего сказать не могу, их услугами не пользовались.

Их как раз поддержка firstdedic.ru рекомендовала. (ispsystem) Их как раз поддержка firstdedic.ru рекомендовала. (ispsystem)



http://nic.ru/news/2014/vds.html

Известная компания, с хостингом никаких проблем у меня не было. Думаю, что и с виртуальным сервером не должно быть. Я бы взяла в Nic.ruИзвестная компания, с хостингом никаких проблем у меня не было. Думаю, что и с виртуальным сервером не должно быть.



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http://chudoshop.ru Что-то мне кажется для 20 000 посетителей VPS совсем не подойдет_________________

Автор: anstrem

голосов : 7

Дата: 9:26, Чт., 18 Сен. 14

9:26, Чт., 18 Сен. 14

Alla_ru : Я бы взяла в Nic.ru

http://nic.ru/news/2014/vds.html

Известная компания, с хостингом никаких проблем у меня не было. Думаю, что и с виртуальным сервером не должно быть.



Только не nic.ru однозначно.

Нет компания конечно крупная и никуда не денется, но только их бизнес это бизнес регистратора, а хостинг и т.п. это сопутствующие продукты.

И в результате получаете какую то доморощенную web-панель управления - жутко неудобную, ограниченную если не сказать ущербную. Дикие тормоза всего и отсутствие адекватной тех. поддержки в принципе. Зачем Вам оно такое надо ? Только не nic.ru однозначно.Нет компания конечно крупная и никуда не денется, но только их бизнес это бизнес регистратора, а хостинг и т.п. это сопутствующие продукты.И в результате получаете какую то доморощенную web-панель управления - жутко неудобную, ограниченную если не сказать ущербную. Дикие тормоза всего и отсутствие адекватной тех. поддержки в принципе. Зачем Вам оно такое надо ?

Добрый день! Еще вопрос такой, что лучше виртуальный сервер или ЦОД? Буду рад любому ответу.

С такой посещаемостью проще всего заключить договор на обслуживание, а не просто арендовать, чтобы забыть о технической стороне дела вообще.